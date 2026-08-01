Urząd skarbowy przygląda się tym przelewom. Takie transakcje mogą zwrócić uwagę fiskusa
Urząd skarbowy może sprawdzić historię rachunku bankowego, jeśli pojawią się przesłanki wskazujące na nieprawidłowości. Nie oznacza to jednak, że każda większa transakcja automatycznie kończy się kontrolą. Istnieją jednak sytuacje, które mogą wzbudzić zainteresowanie Krajowej Administracji Skarbowej.
Od kilku lat przepisy umożliwiają Krajowej Administracji Skarbowej uzyskiwanie od banków informacji niezbędnych do prowadzenia czynności związanych z wykrywaniem m.in. nieujawnionych dochodów, prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu. W praktyce oznacza to, że niektóre transakcje mogą zostać poddane dodatkowej analizie.
Jakie przelewy mogą zwrócić uwagę?
Eksperci podkreślają, że nie liczy się wyłącznie wysokość pojedynczego przelewu. Znaczenie ma również charakter operacji oraz to, czy odpowiadają one sytuacji finansowej właściciela rachunku.
Szczególną uwagę mogą zwrócić m.in.:
- przelewy o bardzo wysokiej wartości,
- wiele przelewów na kwoty niższe od ustawowych progów, wykonywanych w krótkim czasie,
- regularne wpłaty, których źródła nie można łatwo wyjaśnić,
- nietypowe lub podejrzane tytuły przelewów,
- transakcje, które mogą wskazywać na ukrywanie rzeczywistych dochodów.
Banki mają obowiązki
Instytucje finansowe są zobowiązane do stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W określonych przypadkach przekazują informacje odpowiednim organom państwowym lub zgłaszają transakcje, które wzbudzają uzasadnione podejrzenia.
Nie oznacza to jednak, że każda zgłoszona operacja prowadzi do kontroli podatkowej. W wielu przypadkach jest to jedynie element standardowych procedur bezpieczeństwa.
Kontrola nie zawsze oznacza problemy
Jeżeli urząd skarbowy uzna, że dana transakcja wymaga wyjaśnienia, może zwrócić się do podatnika o przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy.
Eksperci przypominają, że osoby, które legalnie osiągają dochody i prawidłowo rozliczają podatki, nie powinny obawiać się takich czynności. Sama analiza rachunku czy wezwanie do złożenia wyjaśnień nie oznaczają stwierdzenia naruszenia przepisów.
Warto również pamiętać, że próby sztucznego dzielenia dużych kwot na wiele mniejszych przelewów w celu ominięcia procedur mogą zostać uznane za działanie wzbudzające dodatkowe zainteresowanie organów.
Źródła: Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Finansów, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.