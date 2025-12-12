Niemieccy eksperci wybrali najlepszą kawę z dyskontów. Dwie marki dostały najwyższe noty. Możesz kupić je w Polsce
Fundacja Stiftung Warentest przetestowała 21 popularnych mieszanek kawy dostępnych w niemieckich i polskich dyskontach. W teście oceniano smak, aromat i bezpieczeństwo produktów. Dwie marki uzyskały najwyższe oceny. Równocześnie ceny kawy w polskich sklepach wzrosły w 2025 roku o ponad 25 procent, a prognozy wskazują na dalsze podwyżki. Wyjaśniamy wyniki testów i sytuację cenową na rynku.
Co wynika z testów niemieckich ekspertów?
Fundacja Stiftung Warentest przeprowadziła szczegółową analizę 21 rodzajów kawy ziarnistej oferowanej przez dyskonty działające również w Polsce, takie jak Aldi, Lidl, Kaufland i Netto. Testowano sześć mieszanek espresso oraz 15 mieszanek Caffè Crema, w tym pięć z certyfikatem ekologicznym BIO.
W ocenie najważniejszą kategorię stanowiła sensoryka, która odpowiadała za 55 procent końcowego wyniku. Pięciu profesjonalnych degustatorów analizowało wygląd kawy, zapach, smak, odczucie w ustach oraz posmak. Kawę przygotowywano w standardowych warunkach za pomocą ekspresu automatycznego, a próby degustowano bez dodatku mleka i cukru w kontrolowanej temperaturze.
Kolejne kryteria obejmowały obecność substancji szkodliwych, takich jak mykotoksyny, akrylamid, oleje mineralne i metale ciężkie – ta kategoria stanowiła 20 procent oceny. Informacje na etykiecie odpowiadały za 15 procent wyniku, a opakowanie za 10 procent. Dodatkowo testerzy sprawdzali stopień palenia ziaren, poziom kwasowości, zawartość kofeiny oraz autentyczność produktów oznaczonych jako zawierające wyłącznie arabikę.
Najlepszą ocenę „dobrą” (1,8) otrzymała Lavazza Espresso Italiano Cremoso. Tuż za nią uplasowało się Segafredo Intermezzo z oceną „dobrą” (1,9). Obie marki uzyskały maksymalną ocenę 1,0 w kluczowej kategorii testu – w wyglądzie, aromacie i smaku. Były to jedyne produkty, które osiągnęły perfekcyjny wynik w najważniejszej części badania.
Co obejmował test?
Test Stiftung Warentest obejmował popularne produkty dostępne w sieciach handlowych obecnych również w Polsce. Fundacja od dziesięcioleci przeprowadza niezależne testy produktów konsumenckich w Niemczech, stosując znormalizowane metody badawcze. Wyniki publikowane są w niemieckim czasopiśmie „test” oraz na stronie internetowej organizacji.
Skala ocen stosowana przez Stiftung Warentest działa w systemie niemieckim, gdzie 1,0 oznacza ocenę najlepszą „bardzo dobrą”, a wynik do 2,5 to ocena „dobra”. Żaden z testowanych produktów nie otrzymał oceny „bardzo dobrej”, co wskazuje, że nawet najlepsze kawy z dyskontów mają pewne ograniczenia jakościowe według kryteriów niemieckich ekspertów.
Analiza objęła również sprawdzenie, czy producenci prawidłowo oznaczają swoje produkty. Szczególną uwagę zwrócono na kawy reklamowane jako zawierające wyłącznie ziarna arabiki, ponieważ na rynku zdarzają się przypadki dodawania tańszej robusty do droższych mieszanek bez odpowiedniego oznakowania na opakowaniu.
Drastyczne podwyżki cen kawy w 2025 roku
W maju 2025 roku ceny kawy mielonej w polskich sklepach wzrosły o 25,1 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Kawa rozpuszczalna podrożała o 20,3 procent w tym samym okresie. Dane pochodzą z raportu Grupy BLIX i Hiper-Com Poland, opartego na analizie UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito, która obejmowała blisko 2,9 tysiąca cen detalicznych.
W trzecim kwartale 2025 roku sytuacja się pogorszyła – kawa zdrożała średnio o 28,7 procent rok do roku. Dla porównania, w całym 2024 roku wzrost cen kawy mielonej wynosił zaledwie 5,4 procent, a kawy rozpuszczalnej tylko 1 procent. Gwałtowne przyspieszenie podwyżek nastąpiło w pierwszych miesiącach 2025 roku i utrzymuje się do końca roku.
Główną przyczyną wzrostu cen są problemy z podażą surowca na rynkach światowych. Niekorzystne warunki pogodowe w Ameryce Południowej, szczególnie w Brazylii i Wietnamie, znacząco obniżyły plony dwóch najpopularniejszych gatunków kawy. Brazylia, największy światowy producent arabiki, odnotowała spadek zbiorów spowodowany suszami i przymrozkami. Wietnam, drugi co do wielkości producent kawy na świecie, również zmaga się z niższymi plonami robusty.
Ceny zielonej kawy na giełdach wzrosły w 2025 roku o prawie 100 procent. W pierwszym kwartale ceny robusty osiągnęły wieloletnie maksima. Dostawcy kawy i sieci handlowe przez długi czas amortyzowali te wzrosty, ale pod koniec 2024 roku i w 2025 roku zostały zmuszone do przeniesienia rosnących kosztów na konsumentów.
Dodatkowe czynniki wpływające na ceny to wyższe koszty energii, transportu, pracy i pakowania. Utrzymujące się problemy logistyczne w portach eksportowych oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw dodatkowo podnoszą końcową cenę produktu w sklepach. Zmiany w uprawach w Wietnamie, gdzie plantatorzy coraz częściej zamieniają uprawy kawy na bardziej dochodowe owoce tropikalne, również ograniczają podaż surowca na rynkach globalnych.
Prognozy cenowe na kolejne lata
Według raportu World Bank Group „Commodity Markets Outlook” opublikowanego w kwietniu 2025 roku, ceny kawy powinny zacząć spadać w 2026 roku. Prognozy wskazują na spadek cen arabiki o około 15 procent oraz robusty o około 9 procent. Przewidywania opierają się na założeniu unormowania warunków pogodowych oraz efektach inwestycji poczynionych na plantacjach w ostatnich latach.
Vanusia Nogueira, dyrektor wykonawcza International Coffee Organization, wskazuje, że światowe zapasy kawy mają szansę ustabilizować się w ciągu najbliższych trzech lat dzięki powstawaniu nowych plantacji. Jednak eksperci ostrzegają, że sytuacja pozostaje niepewna z powodu braku kontroli nad warunkami pogodowymi, które są najważniejszym czynnikiem ryzyka dla jakości i wielkości przyszłych zbiorów.
Analitycy z UCE Research prognozują, że stabilizacja cen może nastąpić dopiero w drugiej połowie 2026 roku, o ile warunki pogodowe będą sprzyjające i zbiory większe. Do tego czasu konsumenci powinni liczyć się z utrzymywaniem się wysokich cen kawy w polskich sklepach. Niektórzy eksperci ostrzegają, że w przypadku dalszych problemów klimatycznych ceny mogą pozostać na podwyższonym poziomie przez kolejne dwa do trzech lat.
Długoterminowe prognozy są mniej optymistyczne. Zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do spadku powierzchni upraw kawy o połowę do 2050 roku. Rosnąca temperatura i zmieniające się wzorce opadów zmuszają plantatorów do przenoszenia upraw w wyższe rejony górskie lub całkowitej rezygnacji z produkcji kawy na rzecz innych kultur. Dodatkowo rosnący popyt w krajach azjatyckich, szczególnie w Chinach, może utrzymać presję cenową na wysokim poziomie.
Co to oznacza dla Czytelnika?
Jeśli kupujesz kawę w dyskontach i chcesz wybrać produkt najwyższej jakości, warto zwrócić uwagę na marki Lavazza Espresso Italiano Cremoso oraz Segafredo Intermezzo. Według niezależnego testu Stiftung Warentest są to najlepsze opcje spośród 21 przebadanych produktów dostępnych w polskich sieciach handlowych. Warto jednak podkreślić, że test obejmował tylko dyskonty na niemieckim rynku. Inne produkty w różnych dyskontach w Polsce mogą nie odstępować im jakością, ale nie zostały przebadane. Jednocześnie część marek może się pokrywać.
Jeżeli chodzi o ceny kawy, obecne podwyżki mogą zmusić cię do zmiany nawyków zakupowych. W maju 2025 roku przeciętna paczka kawy mielonej kosztowała o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. Jeśli twój budżet na kawę pozostał bez zmian, możesz rozważyć przejście na tańsze marki lub ograniczenie dziennego spożycia. Eksperci szacują, że jeśli ceny przekroczą 120-140 złotych za kilogram, wielu konsumentów będzie zmuszonych do wyboru produktów niższej jakości.
Sytuacja może nieznacznie polepszyć się w 2026 roku, gdy prognozy przewidują spadek cen o około 15 procent dla arabiki. Jednak nawet po spadkach ceny prawdopodobnie nie wrócą do poziomu sprzed 2024 roku. Jeśli zależy ci na utrzymaniu jakości, warto poczekać do drugiej połowy 2026 roku na możliwą stabilizację rynku.
Przy wyborze kawy w sklepie zwróć uwagę na skład produktu. Produkty oznaczone jako „100 procent arabika” powinny być droższe od mieszanek z robustą. Jeśli znajdziesz produkt z arabiki w podejrzanie niskiej cenie, może to wskazywać na niewłaściwe oznakowanie lub niższą jakość ziaren. Test Stiftung Warentest sprawdza autentyczność składu, więc marki wysoko ocenione w teście są gwarancją zgodności składu z informacjami na opakowaniu.
Dla osób, które regularnie kupują kawę, warto obserwować akcje promocyjne w dyskontach. Według raportu Hiper-Com Poland sieci handlowe zwiększyły w 2025 roku liczbę promocji na kawę o 4,7 procent w porównaniu do roku poprzedniego. W trzecim kwartale wzrost akcji promocyjnych wyniósł 14 procent rok do roku, co może oznaczać okazje do zakupu wysokiej jakości produktów w niższych cenach.
