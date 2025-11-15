Niepokojące odkrycie na warszawskim Wawrze. Policja znalazła ciało 44-latka. Zatrzymano kobietę i mężczyznę
Warszawski Wawer ponownie stał się miejscem dramatycznych wydarzeń. W sobotnie popołudnie służby natrafiły na ciało 44-letniego mężczyzny w jednym z budynków przy ulicy Łabędzia. Sprawa rozwija się błyskawicznie — dwie osoby zostały już zatrzymane. Policja podkreśla, że okoliczności śmierci są niejasne, a prowadzone czynności mogą potrwać wiele godzin.
Dzisiaj po południu, w jednym z budynków przy ulicy Łabędzia na warszawskim Wawrze ujawniono zwłoki 44-letniego mężczyzny.
Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Praga Południe zatrzymali już dwie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem. To mężczyzna w wieku 37 lat i…
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 15, 2025
Jak doszło do odkrycia
Ciało znaleziono około południa w jednym z prywatnych budynków mieszkalnych. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz prokuratora. Rejon został zabezpieczony, a z budynku wyprowadzono osoby mogące mieć związek ze zdarzeniem.
Zatrzymani w sprawie — kobieta i mężczyzna
Komenda Stołeczna Policji przekazała pierwszy oficjalny komunikat:
„Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Praga Południe zatrzymali już dwie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem. To mężczyzna w wieku 37 lat i 22-letnia kobieta. Czynności w toku”.
Śledczy nie ujawniają, jaki był związek zatrzymanych z ofiarą. Dochodzenie obejmuje teraz zabezpieczenie śladów, przesłuchania oraz ustalenie dokładnego przebiegu wydarzeń.
Co dalej ze sprawą
Wstępne ustalenia mają zostać przekazane do prokuratury. Zostanie też przeprowadzona sekcja zwłok, która odpowie na kluczowe pytania o przyczynę śmierci.
Co to oznacza dla mieszkańców
Mieszkańcy Wawra są mocno poruszeni — to kolejne poważne zdarzenie w tej części miasta w ostatnich miesiącach. Policja zapewnia, że sytuacja została opanowana, a w rejonie nie ma zagrożenia dla osób postronnych.
Służby proszą jednocześnie, aby:
– nie wchodzić na teren działań,
– nie publikować domysłów i niepotwierdzonych informacji,
– przekazywać policji każdą obserwację mogącą mieć znaczenie dla śledztwa.
Podsumowanie
Ciało 44-letniego mężczyzny odkryto w budynku przy ul. Łabędziej. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę i 22-letnią kobietę. Śledczy traktują sprawę jako priorytetową i wyjaśniają wszystkie okoliczności tajemniczej śmierci.
