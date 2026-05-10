Nikt Ci tego nie zabierze, ale nowy podatek od 2028 roku sprawi, że sam oddasz
Miliony Polaków, którzy w ostatnich latach wymienili węglowego „kopciucha” na nowoczesny kocioł gazowy, wierzyły, że kupiły spokój na dekady. Unijna dyrektywa EPBD i system ETS2 zmieniają reguły gry – ale inaczej, niż sugerują alarmistyczne nagłówki. Nikt nie wyłączy Ci gazu z dnia na dzień. Za to matematyka eksploatacji zmieni się w 2028 roku radykalnie, a jeśli planujesz budowę lub zakup nieruchomości – ten kalendarz musisz znać na pamięć.
Co to jest EPBD i dlaczego 29 maja 2026 roku to data, która zmienia wszystko
Dyrektywa EPBD (Energy Performance of Buildings Directive, 2024/1275/UE) to dokument Parlamentu Europejskiego i Rady, który wyznacza europejskim budynkom drogę do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nie jest to zakaz gazu jako taki – to system wymagań efektywnościowych, który sprawia, że gaz stopniowo przestaje być opłacalny i legalny w nowych inwestycjach.
29 maja 2026 roku Polska ma ostateczny termin pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Oznacza to, że trwające właśnie konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie metodologii charakterystyki energetycznej budynków muszą się zakończyć i wejść w życie. Kto buduje dom, remontuje kamienicę lub planuje inwestycję deweloperską – pracuje już w reżimie nadchodzących przepisów, bo procesy inwestycyjne trwają średnio 3-4 lata i wpadną w rygor nowych norm.
Dyrektywa EPBD sama w sobie nie nakazuje demontażu istniejących kotłów gazowych. Potwierdziło to oficjalnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Istniejące, prawidłowo zamontowane kotły gazowe nie staną się nielegalne z powodu samych unijnych regulacji i mogą być eksploatowane do końca technicznej żywotności. Zmiany dotyczą finansowania, nowych inwestycji i – od 2028 roku – kosztów samego paliwa.
Kalendarz zmian: co i kiedy wchodzi w życie
Styczeń 2025 – koniec dotacji na samodzielny kocioł gazowy. To zmiana, która już nastąpiła. Od 1 stycznia 2025 roku program „Czyste Powietrze” całkowicie wstrzymał wsparcie finansowe na zakup kotła gazowego jako jedynego źródła ciepła. Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie ze środków publicznych, Twój wybór to: pompa ciepła, kocioł na biomasę (pellet, drewno), kolektor słoneczny – albo system hybrydowy, w którym gaz pełni wyłącznie rolę wspomagającą przy pompie ciepła jako dominującym źródle. Gaz jako samodzielne ogrzewanie nie otrzyma ani złotówki z publicznych programów. Program „Czyste Powietrze” sfinansował do tej pory ponad 230 000 kotłów gazowych – to właśnie ta grupa jest dziś w szczególnej sytuacji.
Maj 2026 – nowe klasy energetyczne nieruchomości. To zmiana, o której niewielu jeszcze wie, a która wpłynie bezpośrednio na ceny nieruchomości. Od maja 2026 roku dotychczasowe, nieczytelne dla większości wskaźniki EP i EK w świadectwach charakterystyki energetycznej zostają zastąpione przejrzystą skalą klas A+ do G – analogiczną do tej, którą znamy z lodówek i pralek. Klasa A+ oznacza budynek zeroemisyjny, klasa G – energetyczny relikt. Nieruchomości z wysokimi klasami energetycznymi zyskają premię cenową; z niskimi – dyskonto. Badania CBRE Group na rynkach Europy Zachodniej pokazują, że budynki energooszczędne osiągają wyższe czynsze nawet o 21 proc. wobec porównywalnych obiektów o niskiej efektywności.
Grudzień 2026 – obowiązek instalacji paneli słonecznych w nowych budynkach publicznych. Od 31 grudnia 2026 r. wszystkie nowe budynki publiczne i niemieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 muszą być wyposażone w instalacje solarne – o ile jest to technicznie wykonalne i ekonomicznie opłacalne. To bezpośredni skutek art. 9a dyrektywy EPBD implementowanego do polskich przepisów. Dla deweloperów planujących biurowce, centra handlowe i budynki użyteczności publicznej z planowaną datą oddania po tej dacie – obciążenia dachów i szachty instalacyjne muszą być uwzględnione w projekcie już teraz.
2028 – zakaz nowych kotłów gazowych w budynkach publicznych i ETS2. To podwójny cios w jednym roku. Po pierwsze, od 2028 roku nowe budynki publiczne muszą spełniać standard ZEB (Zero-Emission Building), co oznacza de facto zakaz montażu kotłów gazowych w nowej deweloperce biurowej i obiektach użyteczności publicznej. Po drugie – i to jest zmiana, której w Polsce wciąż nie doceniamy – od 1 stycznia 2028 roku wchodzi w życie system ETS2. Ważna korekta informacyjna: wiele mediów podaje datę 2027, ale kraje UE w 2025 roku zdecydowały o przesunięciu startu systemu o rok. Dyrektywa przewiduje ponadto, że jeśli ceny gazu lub ropy w 2026 roku będą wyjątkowo wysokie, wejście ETS2 może zostać przesunięte o kolejny rok – do 1 stycznia 2029 roku. Na dziś obowiązującą datą jest jednak 2028.
Grudzień 2029 – obowiązek paneli słonecznych we wszystkich nowych budynkach. Od 31 grudnia 2029 r. wymóg instalacji solarnych obejmie wszystkie nowe budynki mieszkalne oraz zadaszone parkingi przylegające do budynków. Kto projektu nie uwzględni odpowiedniego obciążenia dachu i tras kablowych, napotka poważne problemy przy odbiorze.
2030 – zakaz nowych kotłów gazowych w budownictwie prywatnym. To data, która dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych i nabywców mieszkań. Od 2030 roku każdy nowo wznoszony budynek mieszkalny w Unii Europejskiej musi być zeroemisyjny. Kocioł gazowy zainstalowany jako samodzielne źródło ciepła nie pozwoli spełnić tego wymogu. W praktyce nowe domy jednorodzinne oddawane po tej dacie będą musiały mieć pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne zasilane OZE lub inne rozwiązanie bezemisyjne. Do 2029 roku montaż samodzielnych kotłów gazowych odbywa się na dotychczasowych zasadach – nie ma zakazu instalacji, jest tylko brak dofinansowania.
2040 – pełna dekarbonizacja ogrzewania. To cel wyznaczony przez dyrektywę EPBD dla wszystkich budynków, w tym istniejących. Przepisy krajowe muszą do tego czasu wyznaczyć ścieżkę wycofywania kotłów na paliwa kopalne. Jedyną furtką pozostają kotły przystosowane do spalania biometanu lub zielonego wodoru – jeżeli ich dostępność i cena staną się do tego czasu komercyjnie realne.
ETS2 od 2028: nie „podatek od emisji”, ale skumulowane 6338 zł do 2031 roku
ETS2 (European Union Emissions Trading System 2) to unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2, który od 1 stycznia 2028 roku obejmie budynki i transport drogowy. To rozszerzenie dotychczasowego systemu ETS1, który dotykał dotąd wyłącznie wielkich fabryk i elektrowni. Mechanizm jest ten sam: każda tona CO2 wyemitowana przez spalenie paliwa kopalnego będzie kosztowała – a koszty zostaną przerzucone na konsumenta w cenie paliwa.
Formalnie obowiązek zakupu uprawnień emisyjnych spoczywać będzie na dystrybutorach gazu, węgla i oleju opałowego. W praktyce koszt zostanie dołączony do ceny na fakturze. Nie będzie żadnej osobnej pozycji „opłata ETS2” – pojawi się po prostu wyższy rachunek za gaz.
Raport „Analiza wpływu ETS2 na koszty życia Polaków” autorstwa Wandy Buk i Marcina Izdebskiego (Fundacja Republikańska) podaje konkretne liczby: skumulowany dodatkowy koszt dla przeciętnej rodziny ogrzewającej dom gazem wyniesie w pierwszych 4 latach funkcjonowania systemu ok. 6 338 zł, a w latach 2028-2035 – ok. 24 018 zł. Przeliczając: to ok. 1600-2500 zł rocznie od pierwszego roku. Dla rodzin z wyższym zużyciem energii lub starszymi, nieocieplonymi domami skumulowany koszt w 4 latach może sięgnąć 12 100 zł.
Właściciele kotłów węglowych zapłacą więcej: emisyjność węgla jest niemal dwukrotnie wyższa niż gazu. Szacowany dodatkowy koszt dla ogrzewającego węglem: ok. 10 311 zł w pierwszych 4 latach i ok. 39 074 zł do 2035 roku. W ekstremalnych przypadkach (duże, nieocieplone domy, wysoka emisyjność) kwota do 2035 roku może sięgnąć 77 000 zł. Tona węgla lub ekogroszku może podrożeć o 500-800 zł, co dla przeciętnego gospodarstwa domowego spalającego 3-4 tony rocznie przekłada się na kilka tysięcy złotych rocznie.
Dyrektywa przewiduje jeden mechanizm bezpieczeństwa: jeśli ceny uprawnień EUA przekroczą 45 euro za tonę, zostaną uwolnione dodatkowe uprawnienia, co ma zbić cenę. Warto wiedzieć, że Komisja Europejska prognozuje już na 2028 rok ceny powyżej 45 euro. Gdy ETS1 i ETS2 zostaną połączone po 2030 roku, gospodarstwa domowe będą konkurować o ograniczone uprawnienia z elektrowniami i hutami – a średnia cena w systemie ETS1 w 2023 roku wynosiła 83,85 euro za tonę.
Polska jest w szczególnie trudnej sytuacji. Ze względu na klimat mamy wyższe zapotrzebowanie na ciepło niż unijna średnia, a jednocześnie najwyższy w Europie udział węgla w ogrzewaniu budynków mieszkalnych. Szacuje się, że ponad 2 miliony polskich gospodarstw domowych ogrzewa się kotłem gazowym. To oznacza, że ETS2 uderzy w ogromną skalę.
Zwolnieni z ETS2: kto nie zapłaci ani grosza
System ETS2 nie dotknie wszystkich. Całkowicie zwolnione z dodatkowych opłat za emisję będą gospodarstwa domowe korzystające z: pomp ciepła (powietrznych i gruntowych), kotłów na biomasę (pellet, drewno, zrębka) – spalanie biomasy jest traktowane jako neutralne emisyjnie, ogrzewania elektrycznego zasilanego z OZE lub z sieci, centralnego ogrzewania sieciowego (ciepłownictwo) zasilanego OZE oraz instalacji fotowoltaicznych pokrywających zapotrzebowanie na energię. Kto dziś inwestuje w pompę ciepła i fotowoltaikę, kupuje wolność od opłat ETS2 – i rosnących kosztów paliw kopalnych przez kolejne dekady.
Nowe klasy energetyczne a ceny nieruchomości w Warszawie
Warszawa jest miastem, gdzie skutki nowych klas energetycznych będą najszybciej widoczne w cenach. Na stołecznym rynku wtórnym znaczna część transakcji dotyczy kamienic i bloków z wielkiej płyty – budynków o złej izolacji, starych systemach grzewczych, czyli kandydatów na najniższe klasy energetyczne G i F w nowej skali.
Presja rynkowa, jaka przyjdzie wraz z wprowadzeniem przejrzystej skali A+ do G, nie jest spekulacją – to udokumentowany trend z rynków Europy Zachodniej. Różnica w cenie między nieruchomością klasy A a klasy G może sięgać 20-25 proc. – i ta różnica pojawia się nie z mocy prawa, lecz z decyzji kupujących i najemców. Nieruchomości klasy G są obciążone wyższymi kosztami eksploatacji i rosnącym ryzykiem związanym z ETS2, co przekłada się na niższe oferty zakupu.
Jednocześnie banki coraz częściej oferują tzw. „zielone kredyty” z niższą marżą dla kupujących budynki o wysokiej klasie energetycznej. W Polsce ta tendencja jest jeszcze słabo widoczna, ale kilka największych banków już takie produkty posiada w ofercie. Kupujący nieruchomość z myślą o kredycie warto, by zapytał o tę opcję – różnica marży może przez 25 lat spłaty przełożyć się na dziesiątki tysięcy złotych oszczędności.
Ważna informacja dla kupujących: Ministerstwo Rozwoju i Technologii jednoznacznie potwierdza, że dyrektywa EPBD nie uzależnia możliwości sprzedaży ani wynajmu budynku od klasy energetycznej. Nikt nie zabroni sprzedać mieszkania klasy G. Ale rynek – ceny transakcyjne i stawki czynszów – zrobi to za regulatora.
Paszport renowacji: nowy dokument, który stanie się obowiązkowy
Jedną z kluczowych nowości dyrektywy EPBD, o której niemal nikt jeszcze nie mówi, jest paszport renowacji budynku. To dokument opisujący wieloletni plan modernizacji konkretnej nieruchomości – z etapami, kosztami i terminarze – prowadzący do osiągnięcia wysokiej klasy energetycznej. Paszport będzie dostępny dobrowolnie od 2025 roku, ale z czasem może stać się obowiązkiem przy transakcjach nieruchomościami lub przy staraniu o finansowanie.
Paszport renowacji różni się od świadectwa charakterystyki energetycznej: świadectwo mówi, jaki budynek jest teraz. Paszport mówi, jak do niego doprowadzić do klasy A lub B w określonym czasie. Dla właścicieli kamienic, wspólnot mieszkaniowych i zarządców budynków to dokument, który stanie się podstawą do aplikowania o dofinansowanie termomodernizacji z kolejnych edycji programów rządowych i unijnych.
Co to oznacza dla Ciebie? Działaj zanim rachunki zmuszą Cię do pośpiechu
1. Masz działający kocioł gazowy – nie musisz go wymieniać, ale policz koszty eksploatacji po 2028 roku. Przy założeniu wzrostu rachunków o 1600-2500 zł rocznie w pierwszym roku, zrób prostą kalkulację: ile lat masz przed sobą z gazem i ile zapłacisz łącznie w porównaniu z kosztem instalacji pompy ciepła dziś. Przy aktualnym dofinansowaniu (do 170 000 zł w programie Czyste Powietrze) plus ETS2 w perspektywie – matematyka coraz częściej przemawia za wcześniejszą wymianą.
2. Planujesz budowę domu po 2030 roku – gaz gazem, ale projektuj instalację grzewczą pod pompę ciepła. Wymagania techniczne WT (warunki techniczne) będą zaostrzane stopniowo, a budynek zaprojektowany „pod gaz” z rurami i kotłownią może wymagać kosztownej adaptacji. Pompa ciepła potrzebuje odpowiednio pojemnej instalacji niskotemperaturowej – planuj ją od fundamentów.
3. Sprzedajesz lub kupujesz nieruchomość – pytaj o świadectwo charakterystyki energetycznej jeszcze przed podpisaniem umowy przedwstępnej. Od maja 2026 roku nowa skala A+ do G da Ci od razu informację, z czym masz do czynienia i ile kosztów eksploatacyjnych Cię czeka. Przy transakcjach kredytowych zapytaj bank o „zielony kredyt” – różnica oprocentowania może być realna.
4. Ogrzewasz się węglem – ETS2 uderzy w Ciebie mocniej niż w kogokolwiek innego. Skumulowany koszt do 2031 roku (pierwsze 4 lata systemu) to ok. 10 311 zł dla przeciętnego gospodarstwa. Wymiana „kopciucha” z dofinansowaniem Czyste Powietrze jest dziś możliwa i finansowana – nie czekaj do 2028 roku, bo pula środków jest ograniczona i kolejki wnioskodawców rosną.
5. Zarządzasz wspólnotą lub spółdzielnią – czas na audyt energetyczny i plan termomodernizacji. Paszport renowacji budynku będzie niedługo kluczem do finansowania z programów UE. Zlecenie profesjonalnego audytu energetycznego (koszt kilku tysięcy złotych) to inwestycja, która określi priorytety i stanie się podstawą wniosku o dofinansowanie z FEnIKS, BOŚ lub Krajowego Planu Renowacji Budynków.
6. Budujesz budynek komercyjny, biurowy lub usługowy – panele solarne muszą być w projekcie już teraz. Termin 31 grudnia 2026 roku dla budynków >250 m2 jest bliżej, niż się wydaje. Sprawdź, czy projekt budowlany uwzględnia obciążenia dachowe pod instalację PV i szachty kablowe. Brak tych elementów może skutkować odmową odbioru.
