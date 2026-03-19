Niskie ceny to pułapka? Ujawniamy kulisy i podpowiadamy co i jak kupować

19 marca 2026 09:58 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Tak agresywnej kampanii na polskim rynku handlowym nie widzieliśmy od lat. Wojna cenowa między Lidlem a Biedronką, która rozpoczęła się jako rywalizacja na SMS-y, w 2026 roku stała się stałym elementem strategii obu dyskontów. Bitwa toczy się już nie tylko o masło czy cukier, ale o lojalność klienta, który w dobie wciąż wysokich kosztów życia, każdą złotówkę ogląda dwa razy przed wydaniem. Kto wychodzi z tego starcia zwycięsko i czy niskie ceny na paragonach nie mają „drugiego dna”?

Kampanie i psychologia cen

Sieci nie przebierają w środkach. Porównawcze paragony, billboardy uderzające bezpośrednio w konkurenta i aplikacje mobilne, które w czasie rzeczywistym powiadamiają o „najniższej cenie w Polsce” to codzienność zakupowa. Eksperci zauważają jednak, że wojna cenowa to miecz obosieczny. Podczas gdy ceny produktów bazowych są sztucznie zbijane do granic opłacalności, marże na pozostałym asortymencie muszą to rekompensować.

Zobacz również:

Obszar rywalizacji Strategia Biedronki Strategia Lidla
Komunikacja Mailing i  SMS-y Porównawcze kampanie TV i gazetki
Aplikacja Shakeomat i personalizowane oferty Lidl Plus i kupony „tylko dla Ciebie”
Produkty kluczowe Najniższa cena na produkty marki własnej Wysoka jakość marek własnych w niskiej cenie
Lokalizacja Największa sieć nawet w małych miejscowościach Dominacja w dużych aglomeracjach

Pułapki wojny cenowej – na co uważać?

Choć walka gigantów wydaje się rajem dla konsumenta, warto zachować czujność:

  • Niska cena jednego reklamowanego produktu: Bardzo niska cena masła ma Cię przyciągnąć do sklepu, byś resztę zakupów zrobił w standardowych cenach. Kupuj tyle co zawsze lub rób zakupy większości promocyjnych produktów
  • Wielopaki: Często najniższa cena obowiązuje tylko przy zakupie np. 3 lub 6 sztuk danego towaru. To opłacalne, pod warunkiem, że doczytasz ile musisz kupić
  • Zmiana gramatury: Popularny „downsizing” – cena zostaje ta sama, ale opakowanie jest o 10-20g mniejsze. Obecnie rzadziej spotykane.

Co to oznacza dla mniejszych sklepów?

Zjawisko „duopolu” dyskontów wywiera potężną presję na mniejsze sieci handlowe i lokalne sklepy osiedlowe. Małe placówki nie mają szans w starciu na marże z gigantami, co prowadzi do dalszej konsolidacji rynku. Dla konsumenta oznacza to krótkoterminowe zyski w postaci tańszych zakupów, ale w dłuższej perspektywie – mniejszy wybór.

Źródło: Opracowanie na podstawie raportu rynkowego Business Insider Polska (17.03.2026) oraz analizy strategii marketingowych dyskontów w Polsce.
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl