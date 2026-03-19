Niskie ceny to pułapka? Ujawniamy kulisy i podpowiadamy co i jak kupować
Tak agresywnej kampanii na polskim rynku handlowym nie widzieliśmy od lat. Wojna cenowa między Lidlem a Biedronką, która rozpoczęła się jako rywalizacja na SMS-y, w 2026 roku stała się stałym elementem strategii obu dyskontów. Bitwa toczy się już nie tylko o masło czy cukier, ale o lojalność klienta, który w dobie wciąż wysokich kosztów życia, każdą złotówkę ogląda dwa razy przed wydaniem. Kto wychodzi z tego starcia zwycięsko i czy niskie ceny na paragonach nie mają „drugiego dna”?
Kampanie i psychologia cen
Sieci nie przebierają w środkach. Porównawcze paragony, billboardy uderzające bezpośrednio w konkurenta i aplikacje mobilne, które w czasie rzeczywistym powiadamiają o „najniższej cenie w Polsce” to codzienność zakupowa. Eksperci zauważają jednak, że wojna cenowa to miecz obosieczny. Podczas gdy ceny produktów bazowych są sztucznie zbijane do granic opłacalności, marże na pozostałym asortymencie muszą to rekompensować.
|Obszar rywalizacji
|Strategia Biedronki
|Strategia Lidla
|Komunikacja
|Mailing i SMS-y
|Porównawcze kampanie TV i gazetki
|Aplikacja
|Shakeomat i personalizowane oferty
|Lidl Plus i kupony „tylko dla Ciebie”
|Produkty kluczowe
|Najniższa cena na produkty marki własnej
|Wysoka jakość marek własnych w niskiej cenie
|Lokalizacja
|Największa sieć nawet w małych miejscowościach
|Dominacja w dużych aglomeracjach
Pułapki wojny cenowej – na co uważać?
Choć walka gigantów wydaje się rajem dla konsumenta, warto zachować czujność:
- Niska cena jednego reklamowanego produktu: Bardzo niska cena masła ma Cię przyciągnąć do sklepu, byś resztę zakupów zrobił w standardowych cenach. Kupuj tyle co zawsze lub rób zakupy większości promocyjnych produktów
- Wielopaki: Często najniższa cena obowiązuje tylko przy zakupie np. 3 lub 6 sztuk danego towaru. To opłacalne, pod warunkiem, że doczytasz ile musisz kupić
- Zmiana gramatury: Popularny „downsizing” – cena zostaje ta sama, ale opakowanie jest o 10-20g mniejsze. Obecnie rzadziej spotykane.
Co to oznacza dla mniejszych sklepów?
Zjawisko „duopolu” dyskontów wywiera potężną presję na mniejsze sieci handlowe i lokalne sklepy osiedlowe. Małe placówki nie mają szans w starciu na marże z gigantami, co prowadzi do dalszej konsolidacji rynku. Dla konsumenta oznacza to krótkoterminowe zyski w postaci tańszych zakupów, ale w dłuższej perspektywie – mniejszy wybór.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.