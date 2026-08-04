Noc zamieniła się w dzień. Niezwykły błysk nad Warszawą uchwycony na zdjęciu
Mieszkańcy Warszawy z pewnością zapamiętają minioną noc. Podczas przechodzącej nad stolicą burzy doszło do wyjątkowo silnego wyładowania atmosferycznego, które na ułamek sekundy rozświetliło całe niebo. Efekt był tak spektakularny, że wyglądało, jakby w środku nocy nagle zapanował dzień.
Na fotografii wykonanej z widokiem na centrum Warszawy doskonale widać potęgę żywiołu. Potężny błysk oświetlił wieżowce, budynki i ulice stolicy, tworząc niezwykły, niemal surrealistyczny krajobraz. Tak intensywne wyładowania atmosferyczne należą do najbardziej efektownych zjawisk towarzyszących burzom.
Minionej nocy nad Mazowszem przeszły liczne komórki burzowe, którym towarzyszyły intensywne opady deszczu oraz bardzo duża aktywność elektryczna. W wielu miejscach mieszkańcy obserwowali częste błyski i słyszeli głośne grzmoty.
Na szczęście oprócz imponujących widoków burze przypominają również o konieczności zachowania ostrożności. Podczas wyładowań atmosferycznych warto unikać otwartych przestrzeni, nie chować się pod samotnymi drzewami i śledzić komunikaty pogodowe.
📸 Za przesłanie spektakularnego zdjęcia serdecznie dziękujemy Panu Michałowi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.