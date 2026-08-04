Noc zamieniła się w dzień. Niezwykły błysk nad Warszawą uchwycony na zdjęciu

4 sierpnia 2026 13:38 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy z pewnością zapamiętają minioną noc. Podczas przechodzącej nad stolicą burzy doszło do wyjątkowo silnego wyładowania atmosferycznego, które na ułamek sekundy rozświetliło całe niebo. Efekt był tak spektakularny, że wyglądało, jakby w środku nocy nagle zapanował dzień.

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Burza nad Warszawą Fot. Czytelnik Michał
Burza nad Warszawą Fot. Czytelnik Michał

Na fotografii wykonanej z widokiem na centrum Warszawy doskonale widać potęgę żywiołu. Potężny błysk oświetlił wieżowce, budynki i ulice stolicy, tworząc niezwykły, niemal surrealistyczny krajobraz. Tak intensywne wyładowania atmosferyczne należą do najbardziej efektownych zjawisk towarzyszących burzom.

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Minionej nocy nad Mazowszem przeszły liczne komórki burzowe, którym towarzyszyły intensywne opady deszczu oraz bardzo duża aktywność elektryczna. W wielu miejscach mieszkańcy obserwowali częste błyski i słyszeli głośne grzmoty.

Na szczęście oprócz imponujących widoków burze przypominają również o konieczności zachowania ostrożności. Podczas wyładowań atmosferycznych warto unikać otwartych przestrzeni, nie chować się pod samotnymi drzewami i śledzić komunikaty pogodowe.

📸 Za przesłanie spektakularnego zdjęcia serdecznie dziękujemy Panu Michałowi.

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