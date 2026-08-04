PKP Intercity przygotowuje się na falę upałów. Ważny komunikat dla pasażerów
PKP Intercity opublikowało ważny komunikat dla podróżnych w związku z nadchodzącą falą upałów. Przewoźnik zapowiada dodatkowe działania, które mają zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pasażerów w najbliższych dniach, gdy temperatury w wielu regionach Polski przekroczą 35 stopni Celsjusza.
Bezpłatny zwrot biletów
Osoby, które kupiły bilety do 29 lipca na przejazdy zaplanowane między 30 lipca a 9 sierpnia, mogą zrezygnować z podróży bez ponoszenia kosztów. PKP Intercity poinformowało, że w tym okresie nie będzie pobierane odstępne za zwrot biletu.
Woda dla pasażerów i dodatkowe wsparcie
Przewoźnik zapewnia, że przygotował zapasy wody, które będą wydawane podróżnym w sytuacjach awaryjnych. Na największych dworcach pojawią się także mobilni informatorzy, którzy będą udzielać pasażerom bieżących informacji oraz pomagać w razie utrudnień.
PKP Intercity przygotowało również dodatkowe lokomotywy, które w razie potrzeby mają wspierać obsługę połączeń i ograniczać skutki ewentualnych awarii.
Możliwe honorowanie biletów u innych przewoźników
Spółka zapowiada, że w uzasadnionych przypadkach może zostać wprowadzone wzajemne honorowanie biletów z innymi przewoźnikami kolejowymi. Takie rozwiązanie ma ułatwić podróżnym dotarcie do celu w przypadku większych zakłóceń w ruchu.
PKP apeluje do podróżnych
Przewoźnik zachęca, aby – jeśli to możliwe – planować podróże poza godzinami największych upałów lub rozważyć zmianę terminu wyjazdu. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby podróżujące z dziećmi, seniorami, osobami przewlekle chorymi oraz zwierzętami.
PKP Intercity przypomina również, że aktualne informacje o kursowaniu pociągów będą na bieżąco publikowane w oficjalnych kanałach internetowych, na dworcach oraz przekazywane w pociągach. W najbliższych dniach warto śledzić komunikaty, ponieważ sytuacja może zmieniać się wraz z rozwojem fali upałów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.