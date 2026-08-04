W 2026 roku urzędy skarbowe robią kontrole i pytają o przelewy. Te dokumenty są obowiązkowe, inaczej masz gigantyczny problem
Krajowa Administracja Skarbowa dysponuje dziś systemami analitycznymi, które automatycznie wychwytują nietypowe wpływy na kontach bankowych – większe kwoty bez jasnego tytułu, powtarzające się przelewy od tej samej osoby czy wpłaty niepasujące do zadeklarowanych dochodów. Sam fakt otrzymania przelewu nie oznacza jednak automatycznie obowiązku podatkowego – to, czy trzeba się z niego rozliczyć i jak, zależy od tego, czym ten przelew w istocie jest: wynagrodzeniem, pożyczką, darowizną, zwykłym zwrotem kosztów czy transferem między członkami rodziny.
Wynagrodzenie rozlicza pracodawca, ale premie i dodatkowe zlecenia trzeba pilnować samemu
Przelewy tytułowane jako wynagrodzenie z umowy o pracę nie budzą zainteresowania fiskusa, bo podatek i składki odprowadza za pracownika pracodawca, a urząd skarbowy widzi całość w rocznym rozliczeniu PIT przygotowanym na podstawie informacji od płatnika. Inaczej wygląda sytuacja przy dodatkowych źródłach – umowach zlecenia zawieranych poza głównym miejscem pracy, jednorazowych fakturach za usługi czy przelewach od zagranicznych kontrahentów. Te dochody trzeba samodzielnie wykazać w zeznaniu rocznym, a rozbieżność między sumą wpływów na koncie a zadeklarowanym dochodem jest jednym z najprostszych sygnałów, które automatyczne systemy KAS wychwytują bez udziału urzędnika.
Pożyczka od rodziny do 36 120 zł nie wymaga żadnych formalności, powyżej – już tak
Pożyczka podlega innym przepisom niż darowizna, bo wiąże się z obowiązkiem zwrotu pieniędzy – rozlicza się ją na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych, a nie podatku od spadków i darowizn. Stawka PCC wynosi 0,5% wartości pożyczki i płaci ją pożyczkobiorca, jednak pożyczki od najbliższej rodziny – rodziców, dziadków, rodzeństwa, a także teściów, zięcia czy synowej – do kwoty 36 120 zł są całkowicie zwolnione z tego podatku, bez żadnych formalności, nawet jeśli pieniądze przekazano gotówką. Powyżej tej kwoty zwolnienie nadal obowiązuje, ale trzeba w ciągu 14 dni od zawarcia umowy złożyć deklarację PCC-3 i udokumentować przekazanie środków przelewem bankowym lub przekazem pocztowym – sama gotówka do ręki, bez dowodu przelewu, pozbawia prawa do zwolnienia przy kwotach przekraczających limit.
Darowizna od najbliższych nie ma górnego limitu, ale wymaga zgłoszenia w pół roku
Darowizny rządzą się inną logiką niż pożyczki, bo nie podlegają zwrotowi i to na obdarowanym spoczywa obowiązek ewentualnego rozliczenia. Ustawa o podatku od spadków i darowizn wyodrębnia w ramach I grupy podatkowej tak zwaną grupę zerową, obejmującą małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę – osoby z tego kręgu mogą otrzymać darowiznę w dowolnej wysokości całkowicie bez podatku, pod warunkiem zgłoszenia jej do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od otrzymania pieniędzy oraz udokumentowania wpływu przelewem na konto lub przekazem pocztowym, jeśli kwota przekracza 36 120 zł. Warto podkreślić, że teściowie, zięć i synowa do grupy zerowej nie należą, mimo że pozostają w I grupie podatkowej – dla nich obowiązuje zwykły limit kwoty wolnej właściwy dla tej grupy.
Dla osób spoza grupy zerowej obowiązują sztywne kwoty wolne liczone łącznie od tej samej osoby w okresie pięciu lat: 36 120 zł dla I grupy podatkowej (obejmującej między innymi teściów, zięcia i synową), 27 090 zł dla II grupy (dalsza rodzina) oraz 5733 zł dla III grupy, obejmującej osoby niespokrewnione. Przekroczenie tych progów oznacza konieczność zapłaty podatku od nadwyżki według skali właściwej dla danej grupy, a niezgłoszenie darowizny w terminie – nawet tej zwolnionej z grupy zerowej – skutkuje utratą prawa do zwolnienia i opodatkowaniem na zasadach ogólnych, tak jakby zgłoszenia nigdy nie złożono.
Zrzutka na obiad i rozliczenie wspólnych wydatków to nie jest darowizna
Najczęstszą sytuacją, która budzi niepotrzebne obawy, są zwykłe rozliczenia między znajomymi – wspólny rachunek w restauracji, zrzutka na prezent, rozliczenie paliwa z wyjazdu czy zwrot za wspólnie kupione bilety. Dla urzędu skarbowego taki przelew nie stanowi żadnej korzyści majątkowej dla osoby, która go otrzymuje, bo odzyskuje ona dokładnie tyle, ile wcześniej wydała za innych – nie ma tu ani darowizny, ani dochodu do opodatkowania, a obowiązek zgłoszenia czegokolwiek nie powstaje. Jedyną praktyczną ochroną na wypadek pytań fiskusa jest jasny tytuł przelewu opisujący, czego dotyczy, oraz zachowanie dowodu poniesionego wcześniej wydatku – paragonu, rachunku czy potwierdzenia rezerwacji – który w razie wątpliwości pozwala wykazać, że kwota na koncie to zwrot, a nie ukryta darowizna.
Nietypowy tytuł przelewu bywa gorszy niż jego brak
Systemy analityczne fiskusa reagują nie tylko na kwotę, ale i na sposób jej opisania. Przelew z tytułem wprost wskazującym na darowiznę lub pożyczkę jest łatwy do zaklasyfikowania i ocenienia pod kątem obowiązujących limitów, natomiast żartobliwy czy wieloznaczny opis, mający w zamierzeniu nic nie sugerować, w praktyce utrudnia późniejsze wykazanie, czym dana kwota rzeczywiście była. W razie kontroli to podatnik musi udowodnić charakter przelewu, a niejasny tytuł sam w sobie nie jest dowodem – trzeba wtedy sięgać po dodatkową dokumentację, jak umowę pożyczki, potwierdzenie zgłoszenia SD-Z2 czy korespondencję potwierdzającą ustalenia między stronami. Prostszym rozwiązaniem jest opisanie przelewu zgodnie z jego rzeczywistym charakterem od samego początku, zamiast liczenia na to, że niejasny tytuł uchroni przed pytaniami.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.