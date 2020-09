Nowa metoda oszustwa. Uważajcie!

„Do dziś nie wiem, co to była za firma. Przypuszczam, że pobrała moje dane z rejestru CEiDG i na tej podstawie sfałszowała dokumenty dotyczące pożyczki i sprzedała je do firmy windykacyjnej. Gdy sprawa trafiła do tradycyjnego sądu, to okazało się, że „dowodem” przeciwko mnie nie jest umowa kredytu, ale dokumenty wewnętrzne firmy, czyli to, co firma wydrukowała dla swoich potrzeb. Przypuszczam, że dla referendarza w e-sądzie to by wystarczyło, aby wystawić nakaz zapłaty.”