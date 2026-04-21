Nowa siedziba Sejmiku Województwa Mazowieckiego coraz bliżej
Materiał sponsorowany przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
Budynek będzie zlokalizowany przy ul. Świętojerskiej 9, tuż obok Sądu Najwyższego. Obiekt ma powstać do połowy 2029 r. Umowa z wykonawcą została podpisana.
Już niedługo rozpocznie się budowa siedzib Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Sądu Apelacyjnego. Projekt zakłada wykonanie dwóch sześciokondygnacyjnych budynków. Oba obiekty nie będą wyższe niż 23,4 m, a między nimi powstanie ogólnodostępny plac z zielenią i elementami małej architektury – miejsce otwarte dla mieszkańców. Neomodernistyczne budynki wkomponowane zostaną w architekturę Starego Miasta.
Co ważne, nowe budynki dopełnią istniejące założenie urbanistyczne obejmujące m.in. zaprojektowany przez prof. Marka Budzyńskiego Kompleks Wymiaru Sprawiedliwości przy Placu Krasińskich. Nowa przestrzeń stworzy więc spójne i harmonijne otoczenie dla istniejących obiektów.
WYMAGAJĄCE OTOCZENIE
Największym wyzwaniem projektowym było wpisanie obiektów w otoczenie, które jest niezwykle wymagające pod kątem architektonicznym i historycznym, a także pełne elementów ważnych dla tożsamości Warszawy. Architekci, nawiązując do otoczenia, zastosowali ujednoliconą kolorystykę. Są to odcienie zieleni nawiązujące do gmachu Sądu Najwyższego i jego kolumnady okalającej pomnik Powstania Warszawskiego. Na elewacjach zostały zastosowane powtarzalne, uspokojone klasyczne rytmy pionowych elementów.
Celem było stworzenie spójnego zespołu i nowej jakościowo przestrzeni publicznej.
– Chcemy, aby siedziba sejmiku była wizytówką Mazowsza. Przez blisko 30 lat sejmik obradował w wynajmowanych pomieszczeniach w obiekcie przy Placu Bankowym. Już niedługo to się zmieni. Sejmik największego województwa w kraju w końcu zyska własną, reprezentacyjną siedzibę. Prace ruszą niebawem i liczymy, że już w 2029 roku na mapie Warszawy pojawią się nowe gmachy, przyjazne i otwarte dla mieszkańców – mówi marszałek Adam Struzik.
Dokumentację projektową przygotowało biuro architektoniczne Projekt Praga Sp. z o.o. Koncepcja została wyłoniona w konkursie architektonicznym ogłoszonym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie we współpracy z Województwem Mazowieckim i Stowarzyszeniem Architektów Polskich.
DWA BUDYNKI – WSPÓLNA INWESTYCJA
Budynek Samorządu Województwa Mazowieckiego będzie obiektem o powierzchni użytkowej ponad 6,8 tys. m². Swoje siedziby będą tam mieć: Sejmik Województwa Mazowieckiego, Kancelaria Sejmiku i inne jednostki organizacyjne samorządu województwa mazowieckiego. W budynku zaplanowano m.in. sale posiedzeń sejmiku i klubów sejmikowych, przestrzenie biurowe, sale dydaktyczne, a także wewnętrzne patio i ogólnodostępne strefy usługowe. – To ważny moment dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. Rozpoczyna się budowa nowej siedziby sejmiku. Nowoczesny budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażony w rozwiązania przyjazne środowisku. Zaprojektowana przestrzeń biurowa, wraz z placem i zielenią, będzie służyć nie tylko urzędnikom, ale też wszystkim mieszkańcom jako miejsce spotkań, dialogu i budowania wspólnoty – podkreśla Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Z kolei budynek Sądu Apelacyjnego w Warszawie będzie obiektem o powierzchni użytkowej ponad 5,3 tys. m².
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
W budynkach zostanie zastosowany nowoczesny system BMS, który umożliwi centralne zarządzanie instalacjami technicznymi. System ma odpowiadać m.in. za monitoring i sterowanie oświetleniem, wentylacją, ogrzewaniem, klimatyzacją, zużyciem mediów i systemami bezpieczeństwa. W obiektach będą zastosowane także nowoczesne rozwiązania środowiskowe, m.in. zielone dachy, energia geotermalna, instalacja fotowoltaiczna czy przestrzeń dla infrastruktury rowerowej. Budynki będą również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE NIEBAWEM
Generalny wykonawca inwestycji, firma Balzola Polska, specjalizuje się m.in. w budowie obiektów użyteczności publicznej, w tym budynków położonych w wymagających warunkach śródmiejskich. Całkowity koszt realizacji robót budowlanych to ponad 239,6 mln zł, z czego 102,2 mln zł przeznaczono na budowę budynku Sądu Apelacyjnego, natomiast 124,3 mln zł to koszt realizacji budynku Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach przedsięwzięcia planowana jest także przebudowa ul. Wandy Telakowskiej, której koszt wynosi 1,5 mln zł.
