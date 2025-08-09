Nowa składka już zatwierdzona. Tyle potrącą z Twojej pensji
Sejm przegłosował zmiany w składce zdrowotnej, które wejdą w życie od stycznia 2026 roku. Dla jednych to ulga, dla innych znacznie wyższe koszty. Sprawdź, ile dokładnie zapłacisz w nowym systemie.
Pracownicy etatowi – bez zmian w składce
Dla pracowników na umowie o pracę nic się nie zmieni. Nadal będziesz płacić 9% składki zdrowotnej od swojego wynagrodzenia brutto.
Konkretne kwoty dla pracowników etatowych w 2026 roku:
- Przy 5000 zł brutto: 389 zł składki miesięcznie
- Przy 8000 zł brutto: 621 zł składki miesięcznie
- Przy 10 000 zł brutto: 777 zł składki miesięcznie
- Przy 15 000 zł brutto: 1165 zł składki miesięcznie
- Przy 20 000 zł brutto: 1553 zł składki miesięcznie
System pozostaje prosty – im wyższe wynagrodzenie, tym wyższa składka proporcjonalnie do zarobków.
Przedsiębiorcy – nowy dwuczęściowy system
Od 2026 roku przedsiębiorcy będą płacić składkę składającą się z dwóch części:
Część ryczałtowa: około 342 zł miesięcznie dla każdego przedsiębiorcy (9% od 75% prognozowanego minimalnego wynagrodzenia 5070 zł w 2026 roku).
Część procentowa: doliczana po przekroczeniu określonych progów, różna w zależności od formy opodatkowania.
Skala podatkowa i podatek liniowy – najwięcej zyskają
Do 13 900 zł dochodu miesięcznie: tylko 342 zł składki
Powyżej 13 900 zł: 342 zł + 4,9% od nadwyżki
Przykłady składek dla przedsiębiorców na skali/liniówce:
- 5000 zł dochodu: 342 zł (oszczędność około 380 zł miesięcznie)
- 10 000 zł dochodu: 342 zł (oszczędność około 560 zł miesięcznie)
- 15 000 zł dochodu: 396 zł (oszczędność około 950 zł miesięcznie)
- 20 000 zł dochodu: 641 zł (oszczędność około 1160 zł miesięcznie)
- 30 000 zł dochodu: 1131 zł (oszczędność około 1570 zł miesięcznie)
Największe oszczędności odczują przedsiębiorcy z dochodami od 15 000 do 25 000 zł miesięcznie.
Ryczałt – zyskają mali, stracą duzi
Do 27 900 zł przychodu miesięcznie: tylko 342 zł składki
Powyżej 27 900 zł: 342 zł + 3,5% od nadwyżki
Przykłady dla przedsiębiorców na ryczałcie:
- 20 000 zł przychodu: 342 zł (oszczędność około 430 zł miesięcznie)
- 40 000 zł przychodu: 765 zł (podobnie jak obecnie)
- 60 000 zł przychodu: 1465 zł (wzrost o około 700 zł miesięcznie)
- 100 000 zł przychodu: 2988 zł (wzrost o około 2220 zł miesięcznie)
Jak podaje portal Infakt, ryczałtowiec z rocznym przychodem 1 mln zł zapłaci miesięcznie ponad 2277 zł składki – o ponad 800 zł więcej niż obecnie.
Karta podatkowa – zawsze 342 zł
Przedsiębiorcy na karcie podatkowej będą płacić stałą kwotę 342 zł miesięcznie, niezależnie od wysokości przychodów. To znacząca ulga w porównaniu z obecnymi 315 zł.
Cena reformy – koniec z odliczeniami
Największą stratą dla wszystkich przedsiębiorców będzie likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku od 2026 roku.
Podatek liniowy: obecnie można odliczyć maksymalnie 12 900 zł składki od dochodu, co daje oszczędność około 3080 zł podatku rocznie. Ta możliwość zniknie.
Ryczałt: obecnie można pomniejszyć przychód o 50% zapłaconych składek. Przykładowo, przy składce 769 zł miesięcznie na ryczałcie 12%, roczna oszczędność wynosi około 554 zł. Ta ulga również zniknie.
Karta podatkowa: można odliczyć 19% składki od podatku – około 718 zł rocznie. Tej możliwości też nie będzie.
Historia Marcina – gdy małe zyski stają się stratami
Marcin prowadzi warsztat samochodowy i rozlicza się na ryczałcie. Przy przychodach 25 000 zł miesięcznie obecnie płaci 769 zł składki i odlicza połowę od przychodu, oszczędzając rocznie około 1150 zł na podatku.
Od 2026 roku zapłaci tylko 342 zł składki miesięcznie – pozorna oszczędność 427 zł. Ale straci możliwość odliczenia, więc jego rzeczywista oszczędność wyniesie tylko 331 zł miesięcznie.
Gdy jego przychody wzrosną do 50 000 zł miesięcznie, zapłaci 1114 zł składki (o 345 zł więcej niż obecnie) i straci odliczenia. Łącznie będzie to kosztować go dodatkowo około 440 zł miesięcznie.
Konkretne wyliczenia dla różnych zarobków
Porównanie składek miesięcznych w 2026 roku:
|Zarobki
|Pracownik etatowy
|Przedsiębiorca (skala)
|Przedsiębiorca (ryczałt)
|5000 zł
|389 zł
|342 zł
|342 zł
|10 000 zł
|777 zł
|342 zł
|342 zł
|20 000 zł
|1553 zł
|641 zł
|342 zł
|30 000 zł
|2330 zł
|1131 zł
|415 zł
|50 000 zł
|3884 zł
|2111 zł
|1114 zł
Uwaga: dla przedsiębiorców na ryczałcie kwoty dotyczą przychodów, dla pozostałych – dochodów
Co to oznacza dla twojego budżetu domowego
Jeśli jesteś pracownikiem etatowym – składka pozostanie bez zmian. Planuj budżet jak dotychczas, pamiętając że przy 8000 zł brutto płacisz 621 zł składki miesięcznie.
Jeśli prowadzisz małą działalność (do 15 000 zł dochodu/30 000 zł przychodu) – przygotuj się na realne oszczędności. Możesz zaoszczędzić od 200 do 600 zł miesięcznie.
Jeśli jesteś średnim przedsiębiorcą (15 000-40 000 zł) – sprawdź swoją formę opodatkowania. Skala podatkowa może być korzystniejsza niż ryczałt.
Jeśli prowadzisz dużą działalność (powyżej 50 000 zł miesięcznie) – przygotuj budżet na wyższe składki. Możesz płacić nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie.
Praktyczne porady przed zmianami
Zrób symulację już teraz. Oblicz, ile zapłacisz w nowym systemie uwzględniając utratę odliczeń. Może okazać się, że inna forma opodatkowania będzie korzystniejsza.
Zaplanuj przejściówkę finansową. Jeśli obecnie maksymalnie wykorzystujesz odliczenia składki zdrowotnej, przygotuj się na wyższy podatek od 2026 roku.
Monitoruj wysokość swoich dochodów/przychodów pod koniec 2025 roku. To pozwoli ci dokładnie obliczyć składkę na 2026 rok.
Skonsultuj się z księgowym przed końcem 2025 roku. Specjalista pomoże wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania w nowych realiach.
Kto naprawdę zyska, a kto straci
Największymi beneficjentami będą mikroprzedsiębiorcy z niskimi dochodami – fryzjerzy, rzemieślnicy, właściciele małych punktów usługowych. Oszczędności sięgną kilkuset złotych miesięcznie.
Stratni będą duzi przedsiębiorcy, szczególnie na ryczałcie z wysokimi przychodami. Mogą płacić nawet o kilkaset złotych więcej miesięcznie.
Neutralni pozostaną pracownicy etatowi – dla nich nic się nie zmieni w kwestii składek.
Reforma składki zdrowotnej to znacząca zmiana w polskim systemie podatkowym. Planuj swoje finanse już teraz, bo zmiany są nieuchronne.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.