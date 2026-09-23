Nowa usługa w sieci Żabka. W osiedlowych sklepach odbierzesz leki i produkty medyczne
Popularna sieć sklepów convenience Żabka robi kolejny krok w stronę rozszerzania swojej oferty usługowej. Dzięki nawiązaniu współpracy z operatorem logistycznym Nettle, punkty handlowe Żabki staną się punktami odbioru leków oraz wyrobów medycznych zamawianych przez internet. Dystrybucja produktów odbywa się przy zachowaniu rygorystycznych standardów farmaceutycznych w kontrolowanej temperaturze od 15 do 25 stopni Celsjusza. Nowość ta ułatwi dostęp do e-aptek milionom Polaków, wykorzystując gigantyczną sieć liczącą już ponad 13 tysięcy placówek w całym kraju.
Standardy farmaceutyczne i ramy prawne. Żabka nie staje się apteką
Wdrożenie nowej usługi nie oznacza, że Żabka przekształca się w tradycyjną aptekę czy punkt apteczny. Wszelkie kwestie dotyczące obrotu produktami leczniczymi, wymogów stawianych placówkom oraz kwalifikacji personelu regulują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 686 z późn. zm.). Sklepy sieci pełnią wyłącznie funkcie zewnętrznych punktów odbioru dla zamówień składanych wcześniej w licencjonowanych aptekach internetowych i u dystrybutorów.
Kluczowym elementem współpracy jest zachowanie rygorystycznych norm logistycznych. Zapewnienie stałego monitoringu temperatury w transporcie (15–25°C) gwarantuje, że do ręki klienta trafiają wyroby medyczne o niezmienionych właściwościach terapeutycznych, co wpisuje się w światowy trend łączący handel typu convenience z usługami z zakresu zdrowia i wellness.
Gęsta sieć w Warszawie. Ułatwienie dla mieszkańców Woli, Mokotowa i Śródmieścia
Na stołecznym rynku nowe rozwiązanie odczują przede wszystkim mieszkańcy gęsto zaludnionych dzielnic, takich jak Mokotów, Wola oraz Śródmieście. W tych rejonach miasta Żabki znajdują się niemal na każdym rogu ulic i na osiedlach mieszkaniowych. Odbiór paczki z lekami podczas codziennych zakupów spożywczych czy w drodze z pracy to znaczna oszczędność czasu.
Dzięki wydłużonym godzinom otwarcia oraz pracy w niedziele objęte ograniczeniami handlu, warszawiacy zyskają wygodny dostęp do zamawianych produktów leczniczych bez konieczności stania w kolejkach w stacjonarnych aptekach czy oczekiwania na kuriera w domu.
Jak krok po kroku skorzystać z odbioru leków w sklepie Żabka
Zobacz zestaw najważniejszych faktów dotyczących funkcjonowania nowej usługi dostaw wyrobów medycznych:
- Złóż zamówienie w aptece internetowej współpracującej z operatorem Nettle – wybierz opcję dostawy do wybranego sklepu Żabka.
- Leki transportowane są w kontrolowanych warunkach (15–25°C) – dostawy spełniają normy wymagane przez Prawo farmaceutyczne.
- Odbierz przesyłkę w dogodnym czasie na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu – wykorzystaj długie godziny otwarcia osiedlowych placówek.
- Pamiętaj, że Żabka nie prowadzi stacjonarnej sprzedaży leków na receptę – sklep jest jedynie punktem wydań dla zamówień e-commerce.
- Podaj kod odbioru sprzedawcy przy kasie – procedura wydania paczki medycznej przebiega analogicznie do standardowych przesyłek kurierskich.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.