Nie tylko na przypadek wojny! Zobacz, co musisz mieć w plecaku ewakuacyjnym
W gazetkach promocyjnych popularnych dyskontów i marketów pojawiły się gotowe zestawy ewakuacyjne w cenie około 149 złotych. Rosnące zainteresowanie przygotowaniem na sytuacje awaryjne sprawia, że Polacy chętnie sięgają po szybkie i tanie rozwiązania. Jednak zdaniem ekspertów do spraw bezpieczeństwa, w tym byłego żołnierza jednostki GROM Pawła „Navala” Mateńczuka oraz praktyków survivalu, sam zakup fabrycznego kompletu nie rozwiązuje problemu. Uniwersalny zestaw z taśmy produkcyjnej nie uwzględnia bowiem indywidualnych potrzeb zdrowotnych, pory roku ani kluczowych dokumentów.
Wytyczne RCB i ramy prawne ochrony ludności
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa”, opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), wskazuje plecak ewakuacyjny jako podstawowy element wyposażenia każdego gospodarstwa domowego. Koncepcja tzw. plecaka na 72 godziny nie dotyczy wyłącznie zagrożeń militarnych. Zestaw ten ma zapewnić przetrwanie w pierwszych dobach po wystąpieniu powodzi, katastrofy budowlanej, pożaru czy długotrwałego blackoutu.
Choć przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.) nakładają na organa administracji obowiązek budowania systemów ostrzegania i ewakuacji, to odpowiedzialność za osobiste wyposażenie spoczywa na obywatelach. Eksperci krytycznie oceniają jakość najtańszych materiałów z dyskontów – pękające zamki czy słabe szwy w plecaku mogą zawieść w kluczowym momencie. Ponadto żaden gotowiec nie zawiera leków na choroby przewlekłe, gotówki w małych nominałach czy kopii dokumentów.
Szybka ewakuacja w Warszawie. Co musi zawierać plecak na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu?
W gęsto zabudowanych warszawskich dzielnicach, takich jak Śródmieście, Wola czy Mokotów, zagrożenia kryzysowe wiążą się najczęściej z awariami miejskiej infrastruktury, gwałtownymi ulewami czy koniecznością nagłego opuszczenia budynku z powodu pożaru lub wycieku gazu. W takich warunkach czas na ewakuację liczy się w sekundach.
Mieszkańcy warszawskich osiedli powinni pamiętać, że w przypadku paraliżu sieci telekomunikacyjnej lub braku prądu płatności kartą stają się niemożliwe. Dlatego obok wody, żywności o długim terminie przydatności i latarki, w plecaku musowo musi znaleźć się fizyczna gotówka oraz drukowana mapa stolicy i województwa mazowieckiego. Rządowe zalecenia kładą też nacisk na posiadanie odrębnego plecaka dla każdego domownika – w tym odpowiednio dostosowanego bagażu dla dzieci.
Jak krok po krok skompletować i sprawdzić własny plecak ewakuacyjny
Zobacz zestaw praktycznych wskazówek, które pozwolą przekształcić tani zestaw w niezawodny pakiet przetrwania:
- Przetestuj jakość i wytrzymałość zakupionego sprzętu – sprawdź zamki, szwy oraz szelki plecaka i wymień najsłabsze elementy (np. tani multitool czy latarkę).
- Dołącz zestaw niezbędnych dokumentów i gotówkę – spakuj kopie dowodu osobistego, aktu własności i polis w wodoodpornym etui oraz zapisz je na pendrivie.
- Zabezpiecz indywidualny zapas leków i środków higienicznych – spakuj stałe leki na co najmniej 3 dni, okulary korekcyjne oraz apteczkę pierwszej pomocy.
- Dostosuj odzież i żywność do pory roku oraz potrzeb domowników na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – zapakuj batony energetyczne, wodę oraz warstwową odzież przeciwdeszczową.
- Załóż i wyreguluj spakowany plecak – upewnij się, że jego waga pozwala na swobodne przemieszczanie się pieszo przez kilkanaście kilometrów.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.