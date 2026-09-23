Nawet 13 tysięcy złotych rocznie za ogrzewanie! Zobacz, które źródło ciepła opłaca się najbardziej
Wybór odpowiedniego systemu ogrzewania domu stał się jednym z kluczowych wyzwań finansowych dla polskich rodzin. Najnowszy raport Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) przynosi zaskakujące wnioski na temat realnych wydatków w sezonie grzewczym. Choć liderem zestawienia najdroższych źródeł ciepła pozostaje kocioł na olej opałowy, tuż za nim plasuje się kocioł na pellet. W wyniku gwałtownego podrożenia tego paliwa roczny koszt ogrzania modelowego domu o powierzchni 150 m² pelletem sięga już niemal 13 tysięcy złotych.
Ceny pelletu w górę o 52 procent. Prześwietlamy koszty gazu, węgla i pomp ciepła
Analiza PAS została przygotowana dla typowego budynku jednorodzinnego o powierzchni 150 m² ze średnim poziomem ocieplenia (zużycie energii na poziomie 120 kWh/m²/rok), zamieszkanego przez czteroosobową rodzinę. Z wyliczeń wynika, że w ciągu ostatniego roku cena pelletu skoczyła aż o 52 procent, co podniosło roczny rachunek za ogrzewanie kotłem pelletowym do 12 800 zł. Droższy w zestawieniu okazuje się jedynie kondensacyjny kocioł na olej opałowy, generujący roczny koszt rzędu 14 800 zł. Z kolei ogrzewanie gazowe to wydatek rzędu 8700 zł rocznie, a tradycyjny kocioł węglowy plasuje się w środku stawki.
Bezkonkurencyjne pod względem ekonomicznym okazały się pompy ciepła – roczny koszt ich eksploatacji wynosi od 4700 zł (dla gruntowej pompy ciepła połączonej z ogrzewaniem podłogowym) do 7200 zł (dla pompy powietrznej). Wymiana starych źródeł ciepła oraz parametry sprawności energetycznej budynków są ściśle regulowane przez przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2024 r. poz. 101 z późn. zm.) oraz regionalne uchwały antysmogowe.
Paradoks programu Czyste Powietrze i punkt konsultacyjny na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Różnica w opłacalności poszczególnych systemów jest uderzająca. Jak zauważa Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego, ogrzewanie domu gruntową pompą ciepła jest aż o 8000 zł rocznie tańsze od ogrzewania pelletem, a nawet tradycyjny gaz wygrywa z nim o ponad 4000 zł rocznie. Mimo tak ogromnej dysproporcji na rynku widoczny jest ciekawy paradoks: ze statystyk rządowego programu „Czyste Powietrze” wynika, że prawie trzy czwarte wniosków o dofinansowanie wciąż dotyczy kotłów na pellet, a jedynie około jedna czwarta – pomp ciepła.
Mieszkańcy stolicy oraz podwarszawskich miejscowości, którzy planują modernizację instalacji grzewczej lub budowę domu, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy ekodoradców. Punkty informacyjne programu „Czyste Powietrze” funkcjonują w urzędach dzielnicowych m.in. w Śródmieściu, na Woli oraz Mokotowie. Eksperci zalecają, aby przed podjęciem ostatecznej decyzji i zakupem pieca wykonać profesjonalny audyt energetyczny, który pozwoli uniknąć kosztownych pomyłek.
Jak krok po kroku wybrać najtańsze i najbardziej efektywne źródło ciepła
Zobacz zestaw kluczowych kroków, które pozwolą ograniczyć roczne rachunki za ogrzewanie budynku:
- Zamów rzetelny audyt energetyczny budynku – określ dokładne zapotrzebowanie domu na ciepło zgodnie z normami prawnymi.
- Skonsultuj się z ekodoradcą na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu – uzyskaj wsparcie w wyborze technologii dostosowanej do Twojego budżetu.
- Porównaj realne koszty paliwa i eksploatacji – uwzględnij, że gruntowa pompa ciepła pozwala zaoszczędzić do 8000 zł rocznie w stosunku do pelletu.
- Złóż wniosek o dotację w programie „Czyste Powietrze” – pozyskaj dofinansowanie na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację.
- Zadbaj o właściwą izolację termiczną i ogrzewanie niskotemperaturowe – ocieplenie ścian i montaż „podłogówki” drastycznie obniżają zużycie energii.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.