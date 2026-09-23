Tylko w czwartek Biedronka rozda vouchery na zakupy. 35 zł wróci do klientów, ale jest ważny haczyk
Biedronka przygotowała jednodniową akcję, dzięki której klienci otrzymają voucher o wartości 35 zł. Warunkiem jest zrobienie w czwartek 24 września jednorazowych zakupów za minimum 149 zł. Bonu nie będzie można jednak wykorzystać od razu – sieć wyznaczyła tylko jeden dzień na jego realizację i ustaliła kolejny próg zakupowy.
Promocja może zainteresować osoby planujące większe zakupy przed weekendem. Mechanizm wygląda prosto: klient osiąga wymagany próg w czwartek, otrzymuje voucher, a następnie wraca do sklepu w sobotę.
Trzeba jednak pilnować zarówno dat, jak i wartości obu transakcji. Niespełnienie choćby jednego z warunków może oznaczać utratę rabatu.
Zakupy za 149 zł i voucher o wartości 35 zł
Pierwszy etap akcji odbędzie się:
w czwartek 24 września.
Aby otrzymać voucher, trzeba zrobić jednorazowe zakupy za minimum:
149 zł.
Oznacza to, że wartości kilku paragonów nie będzie można po prostu zsumować. Wymagany próg należy osiągnąć podczas jednej transakcji.
Z materiałów promocyjnych sieci wynika również, że obowiązuje limit jednego vouchera na transakcję. Podzielenie dużych zakupów na kilka osobnych rachunków może więc mieć znaczenie, ale każda transakcja musi samodzielnie spełnić warunki określone przez sieć.
Voucher zadziała tylko w sobotę
Najważniejszy haczyk dotyczy terminu wykorzystania otrzymanych pieniędzy.
Voucher o wartości 35 zł będzie ważny:
tylko w sobotę 26 września.
Nie będzie można użyć go w czwartek bezpośrednio po otrzymaniu ani zachować na zakupy w kolejnym tygodniu. Osoby zainteresowane akcją muszą więc zaplanować dwie wizyty w sklepie.
Jeżeli klient nie wykorzysta bonu w sobotę, voucher straci ważność.
Potrzebne będą kolejne zakupy za minimum 199 zł
Samo pojawienie się w sklepie z voucherem nie wystarczy. Biedronka ustaliła drugi próg zakupowy.
Bon o wartości 35 zł zostanie odliczony przy jednorazowych zakupach za minimum:
199 zł.
W praktyce klient musi więc dokonać dwóch transakcji:
- w czwartek kupić produkty za przynajmniej 149 zł,
- w sobotę zrobić kolejne zakupy za minimum 199 zł.
Łączna minimalna wartość obu koszyków wynosi zatem:
348 zł.
Po wykorzystaniu vouchera klient zapłaci za drugi koszyk 164 zł zamiast 199 zł. Łączny rzeczywisty wydatek przy minimalnych progach wyniesie 313 zł.
Voucher daje więc około 10 proc. oszczędności w stosunku do łącznej minimalnej wartości zakupów w obu dniach. Opłacalność jest największa dla osób, które i tak planowały dwa większe zakupy.
To nie jest 35 zł do wykorzystania bez warunków
Hasło o rozdawaniu voucherów może brzmieć jak bezwarunkowy prezent, ale akcja jest rabatem powiązanym z dwoma zakupami.
Klient nie otrzymuje 35 zł w gotówce. Nie może również wykorzystać bonu na dowolnie małą transakcję. Najpierw trzeba wydać co najmniej 149 zł, a następnie wrócić w wyznaczonym dniu i osiągnąć próg 199 zł.
Dlatego przed podejściem do kasy warto:
- sprawdzić wartość produktów w koszyku,
- upewnić się, że zakupy odbywają się 24 września,
- zachować otrzymany voucher,
- przeczytać informacje umieszczone na bonie,
- wykorzystać go 26 września,
- podczas drugiej transakcji osiągnąć wymagane minimum 199 zł.
Warto też sprawdzić szczegółowe wyłączenia wskazane w warunkach promocji. W akcjach opartych na progach zakupowych niektóre towary lub usługi mogą nie być uwzględniane przy obliczaniu wymaganej wartości koszyka.
Przy kasach może zrobić się tłoczno
Promocja obowiązuje tylko przez jeden dzień, a voucher również można zrealizować wyłącznie w jednym terminie. To może zwiększyć ruch w sklepach zarówno w czwartek, jak i w sobotę.
Największego zainteresowania można spodziewać się po pracy oraz wieczorem. Klienci planujący udział w akcji powinni wcześniej przygotować listę produktów, aby nie dokupować przypadkowych rzeczy wyłącznie w celu przekroczenia progu.
Wydawanie dodatkowych pieniędzy tylko po to, aby otrzymać rabat, może zlikwidować całą oszczędność.
Dwie daty, o których trzeba pamiętać
Mechanizm akcji można podsumować bardzo krótko:
24 września – jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i voucher 35 zł.
26 września – wykorzystanie vouchera przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł.
Najważniejsze jest więc odpowiednie zaplanowanie domowych zakupów. Osoby, które i tak zamierzały zrobić większe zapasy przed weekendem, mogą realnie obniżyć drugi rachunek o 35 zł. Pozostali powinni wcześniej policzyć, czy konieczność osiągnięcia dwóch progów rzeczywiście będzie dla nich opłacalna.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.