Rano klienci ruszą do Biedronki. Okazja cenowa aż 39 proc. taniej, kilogram za 14,99 zł
Od czwartku 24 września Biedronka mocno obniża cenę jednego z najczęściej kupowanych rodzajów mięsa. Świeży filet z piersi kurczaka będzie kosztował 14,99 zł za kilogram zamiast 24,90 zł. To 39 proc. taniej. Przy wykorzystaniu całego limitu można zaoszczędzić niemal 30 zł, dlatego zainteresowanie ofertą może być duże już od rana.
Promocja obejmuje świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs w opakowaniu „Mega Paka”. Obniżona cena będzie obowiązywać od czwartku 24 września do soboty 26 września.
Za kilogram mięsa klienci zapłacą:
14,99 zł zamiast 24,90 zł.
Różnica wynosi aż 9,91 zł na każdym kilogramie.
Przy trzech kilogramach w portfelu zostaje prawie 30 zł
Sieć wprowadziła dzienny limit wynoszący 3 kg produktu na jedną kartę Moja Biedronka. Jeżeli klient kupi maksymalną dopuszczoną ilość, rachunek wygląda następująco:
- trzy kilogramy w promocji kosztują 44,97 zł,
- bez rabatu kosztowałyby 74,70 zł,
- oszczędność wynosi 29,73 zł.
To oferta, która może zainteresować przede wszystkim większe rodziny oraz osoby planujące przygotowanie zapasów do zamrażarki.
Trzeba jednak pamiętać, że świeże mięso należy szybko schłodzić, a zamrażać najlepiej w mniejszych, szczelnie zapakowanych porcjach. Nie powinno się ponownie zamrażać produktu, który został już całkowicie rozmrożony.
Potrzebna jest karta albo aplikacja
Cena 14,99 zł za kilogram nie zostanie naliczona każdemu klientowi automatycznie. Warunkiem skorzystania z obniżki jest użycie karty Moja Biedronka albo aplikacji mobilnej sieci.
Bez karty lub aplikacji kilogram filetu będzie kosztował 24,90 zł.
Przed zatwierdzeniem płatności warto więc upewnić się, że karta została zeskanowana, a na paragonie pojawił się właściwy rabat.
Obowiązuje dzienny limit
Każdego dnia promocji na jedną kartę można kupić maksymalnie 3 kg filetu w obniżonej cenie. Nadwyżka ponad limit zostanie rozliczona według zwykłej ceny.
Limit odnawia się kolejnego dnia, dlatego przez trzy dni trwania akcji jedna osoba może kupić promocyjnie łącznie do 9 kg produktu, o ile będzie robiła zakupy każdego dnia i mięso pozostanie dostępne.
Przy zakupie 9 kg łączna różnica względem ceny 24,90 zł za kilogram wyniosłaby aż 89,19 zł. Trzeba jednak kupować rozsądnie i tylko tyle, ile gospodarstwo domowe rzeczywiście wykorzysta.
Oferta nie będzie dostępna w każdym sklepie
Z materiałów promocyjnych wynika, że akcja obowiązuje w sklepach Biedronka bez lady tradycyjnej. Dostępność może się różnić w zależności od placówki, a promocja trwa do wyczerpania zapasów.
Niska cena i krótki, trzydniowy termin mogą sprawić, że w części sklepów największe zainteresowanie pojawi się już w czwartek rano.
Krótka promocja przed weekendem
Filet z piersi kurczaka należy do produktów, które można wykorzystać w wielu posiłkach: kotletach, daniach z makaronem, zupach, sałatkach czy potrawach jednogarnkowych. Cena 14,99 zł za kilogram może być więc okazją dla osób, które i tak planowały jego zakup.
Najważniejsze warunki akcji to:
- termin od 24 do 26 września,
- cena 14,99 zł za kilogram,
- obniżka o 39 proc.,
- karta Moja Biedronka albo aplikacja,
- limit 3 kg dziennie na jedną kartę,
- oferta w sklepach bez lady tradycyjnej,
- dostępność do wyczerpania zapasów.
Promocja potrwa tylko trzy dni. Kto chce skorzystać, powinien przed wyjściem sprawdzić aplikację i dostępność produktu w swojej placówce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.