Nowa wersja Netfliksa dostępna w Polsce. Odświeżony interfejs i nowe funkcje
Gigant streamingu rozpoczął masowy proces wdrażania najnowszej aktualizacji aplikacji Netflix na smartfony, tablety oraz telewizory z systemem Smart TV w Polsce. To największa zmiana interfejsu użytkownika od lat. Nowa wersja stawia na dynamiczne podglądy wideo w czasie rzeczywistym, ulepszony system rekomendacji oparty na algorytmach sztucznej inteligencji oraz szybszy dostęp do wydarzeń na żywo. Mieszkańcy stolicy pobierają aktualizację, a w warszawskich zagłębiach biurowo-mieszkaniowych w dzielnicach Wola oraz Mokotów odnotowuje się wzmożony ruch w sieciach światłowodowych.
Nowy wygląd ekranu głównego i dynamiczne kafelki. Co się zmienia po aktualizacji
Dotychczasowy wygląd aplikacji z nieruchomymi kafelkami i statycznym menu górnym został gruntownie przebudowany. Główną zmianą widoczną natychmiast po uruchomieniu zaktualizowanej wersji jest wprowadzenie dynamicznych, reagujących na ruch kart informacyjnych. Po najechaniu na dany tytuł aplikacja płynnie prezentuje fragmenty filmu, kluczowe informacje o obsadzie, nagrodach oraz ulepszone skróty kategorii, eliminując konieczność wchodzenia w osobne podstrony szczegółów.
Nawigacja w aplikacji stała się bardziej intuicyjna. Górny pasek z zakładkami zastąpiono minimalistycznym menu bocznym, które ukrywa się podczas przeglądania katalogu. Dodatkowo wprowadzono dedykowane sekcje dla transmisji na żywo (Live Streaming) – w tym wydarzeń sportowych i widowisk komediowych – oraz osobny skrót do zakładki „Mój Netflix”, łączącej pobrane pliki, zapisane tytuły i niedokończone seanse.
Podstawą prawną regulującą dystrybucję treści cyfrowych oraz usługi świadczone drogą elektroniczną na terytorium Polski jest ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2024 r. poz. 1513 z późn. zm.) oraz unijne rozporządzenie – Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act – DSA). Przepisy te nakładają na dostawców platform VOD obowiązek zapewnienia wysokiego poziomu przejrzystości stosowanych algorytmów rekomendacyjnych oraz łatwego dostępu do zarządzania prywatnością i kontem konsumenta.
Nowa wersja aplikacji wprowadza także ulepszone mechanizmy uczenia maszynowego. Algorytmy rekomendacji analizują pory dnia, w których użytkownik najczęściej ogląda serwisy, i dostosowują propozycje w zależności od tego, czy seans odbywa się na małym ekranie smartfona w drodze do pracy, czy na dużym ekranie telewizora w salonie.
Stołeczna infrastruktura sieciowa pod presją. Wola, Mokotów i Śródmieście w erze 4K
Wdrożenie bogatszego w multimedia interfejsu oraz wsparcie dla transmisji strumieniowej o wysokiej przepływności (bitrate) nakłada wyższe wymagania na łącza internetowe. Warszawa charakteryzuje się najwyższym odsetkiem gospodarstw domowych korzystających ze światłowodów oraz łącz 5G. Główni operatorzy telekomunikacyjni odnotowują wzmożony transfer danych w godzinach wieczornych szczytów multimedialnych.
Największe zużycie transferu danych rejestrowane jest w gęsto zaludnionych dzielnicach Mokotów, Praga-Południe oraz na warszawskiej Woli, gdzie na nowych osiedlach mieszkaniowych ponad 80 proc. abonentów wybiera pakiety internetowe o przepustowości 1 Gb/s lub wyższej. Zaktualizowana aplikacja dostosowuje jakość buforowanego podglądu wideo do aktualnej przepustowości łącza, zapobiegając opóźnieniom i zacięciom interfejsu.
Centra przetwarzania danych zlokalizowane na terenie dzielnicy Śródmieście oraz wokół warszawskiego węzła wymiany ruchu internetowego PLIX gwarantują sprawne dostarczanie strumieni wideo w rozdzielczości 4K HDR i Dolby Vision do stołecznych użytkowników. Wraz z aktualizacją wprowadzono również wydajniejszy kodek wideo AV1, który redukuje zużycie danych komórkowych o niemal 20 proc. bez utraty jakości obrazu.
Regulacje UOKiK, współdzielenie kont i ochrona danych RODO
Zmiany techniczne w aplikacji idą w parze ze skrupulatną kontrolą państwowych organów nadzorczych nad rynkiem usług subskrypcyjnych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z siedzibą przy ul. Placu Powstańców Warszawy w Śródmieściu weryfikuje jasność informacji o cennikach oraz automatycznych odnowieniach subskrypcji stosowanych przez płatne platformy streamingowe.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 1616 z późn. zm.) oraz unijnym rozporządzeniem RODO, dostawca usługi musi zapewniać użytkownikom prostą ścieżkę rezygnacji z subskrypcji z poziomu menu aplikacji. W nowej wersji Netfliksa panel zarządzania kontem został zintegrowany z ustawieniami prywatności, umożliwiając łatwe zarządzanie zgodami marketingowymi.
Zaostrzono również mechanizmy kontroli gospodarstwa domowego. Zaktualizowana aplikacja wykorzystuje identyfikatory urządzeń, adresy IP oraz sieć Wi-Fi do weryfikacji, czy profil używany jest w obrębie jednego domostwa. Współdzielenie konta poza głównym adresem zamieszkania wymaga wdrożenia płatnego profilu dodatkowego, co weryfikowane jest kodami autoryzacyjnymi wysyłanymi na adres e-mail właściciela konta.
Jak krok po kroku zaktualizować aplikację Netflix i sprawdzić nowe funkcje
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą Ci sprawnie pobrać nową wersję i zoptymalizować działanie platformy:
- Zaktualizuj aplikację w sklepie Google Play lub App Store – wejdź do sklepu z aplikacjami na swoim smartfonie i wymuś pobranie najnowszej wersji oprogramowania.
- Zrestartuj aplikację na telewizorze Smart TV – w przypadku braku automatycznej aktualizacji wyłącz i włącz telewizor lub zaktualizuj aplikację z poziomu sklepu systemowego (np. webOS, Tizen, Google TV).
- Dostosuj odtwarzanie podglądów wideo w ustawieniach – wyłącz automatyczne odtwarzanie dźwięku i wideo podczas przeglądania menu, jeśli wolisz tradycyjną widok statyczny.
- Zaktualizuj lokalizację swojego gospodarstwa domowego – połącz się z domową siecią Wi-Fi w Warszawie i potwierdź główne urządzenie w zakładce „Gospodarstwo domowe Netflix”.
- Włącz kodek AV1 dla oszczędności transferu mobilnego – przejdź do ustawień komórkowych w aplikacji i zaznacz opcję „Oszczędzanie danych”, by zużywać mniej gigabajtów w drodze do pracy.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.