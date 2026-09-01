Nowe 10000 zł na dziecko już od 1 września. Dochód rodziny nie ma znaczenia
Od 1 września 2026 roku rusza nowe świadczenie dla rodziców. Jednorazowa wypłata może wynieść aż 10 tys. zł, a przy jej przyznawaniu nie obowiązuje kryterium dochodowe. Jest jednak bardzo ważne zastrzeżenie: nie jest to nowe ogólnopolskie świadczenie. „Maluszkowe” wprowadził samorząd Sosnowca i pieniądze trafią wyłącznie do rodzin spełniających lokalne warunki. Informacje o starcie programu potwierdza Urząd Miejski w Sosnowcu.
Najwyższe wsparcie przewidziano dla rodzin, w których urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. W takim przypadku jednorazowa zapomoga wyniesie 10 000 zł.
10 tys. zł za narodziny trzeciego dziecka
Nowe świadczenie jest odpowiedzią miasta na problemy demograficzne i ma zachęcać rodziny do pozostania w Sosnowcu oraz ułatwiać pokrycie wydatków pojawiających się po narodzinach kolejnego dziecka.
Najważniejsza część programu rusza właśnie 1 września.
10 tys. zł jednorazowego wsparcia będzie przysługiwało w przypadku narodzin trzeciego oraz każdego kolejnego dziecka w rodzinie. Uchwała obejmuje dzieci urodzone nie wcześniej niż 1 września 2026 roku.
Nie będzie przy tym miało znaczenia, czy rodzice osiągają minimalne wynagrodzenie, czy ich dochody są znacznie wyższe. Miasto nie wprowadziło kryterium dochodowego.
Są jednak dwa bardzo ważne warunki
Brak limitu dochodowego nie oznacza, że pieniądze otrzyma każdy rodzic w Polsce.
„Maluszkowe” jest świadczeniem samorządowym finansowanym przez Sosnowiec, a nie kolejnym programem ogólnopolskim.
Aby otrzymać pieniądze, rodzina musi wspólnie z dziećmi mieszkać na terenie Sosnowca oraz posiadać ważną Sosnowiecką Kartę Miejską.
To kluczowa informacja, ponieważ pojawiające się w internecie hasła o „nowych 10 tys. zł na dziecko” mogą sugerować, że świadczenie przysługuje wszystkim rodzicom. Tak nie jest.
Przy wieloraczkach kwota może być jeszcze większa
Szczególne rozwiązanie przygotowano dla rodzin, w których podczas jednego porodu przyjdzie na świat więcej niż dwoje dzieci.
W takim przypadku kwota 10 tys. zł ma być liczona na każde dziecko. Nowe przepisy podnoszą dotychczasową wysokość lokalnego wsparcia w takich przypadkach z 5 do 10 tys. zł na każde żywo urodzone dziecko.
Oznacza to, że przy narodzinach trojaczków mówimy już potencjalnie o łącznej kwocie 30 tys. zł.
Pieniądze będą również na drugie dziecko
Program będzie później rozszerzony.
Od 1 stycznia 2027 roku przewidziano jednorazowe 1000 zł w przypadku narodzin drugiego dziecka. Taka sama kwota na każde dziecko ma przysługiwać, jeśli pierwszymi dziećmi w rodzinie będą bliźnięta.
Tutaj trzeba więc rozróżnić dwie daty. Najwyższe świadczenie, czyli 10 tys. zł na trzecie i kolejne dziecko, obowiązuje od 1 września 2026 roku. Wsparcie w wysokości 1000 zł na drugie dziecko ruszy dopiero od początku 2027 roku.
Wniosek trzeba złożyć w terminie
W przeciwieństwie do 800 plus pieniądze nie pojawią się automatycznie na koncie.
Rodzice będą mieli 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka na złożenie wniosku. Obsługą programu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
Warto więc pilnować terminu, ponieważ samo spełnienie warunków programu nie zastępuje złożenia dokumentów.
Miasto przeznaczy na program miliony
Władze Sosnowca oszacowały, że jeszcze w 2026 roku realizacja programu będzie kosztowała około 200 tys. zł.
Znacznie większe wydatki pojawią się w kolejnych pełnych latach funkcjonowania świadczenia. Na 2027 i 2028 rok przewidziano po około 1,5 mln zł rocznie. Pieniądze mają pochodzić z budżetu miasta i zostać przekazane MOPS.
„Maluszkowe” to nie drugie becikowe dla całej Polski
Nowego świadczenia nie należy mylić z ogólnopolskim becikowym ani z programem 800 plus.
To lokalny program Sosnowca, który pokazuje jednocześnie, że samorządy mogą tworzyć własne formy finansowego wsparcia mieszkańców.
Dla uprawnionej rodziny różnica jest jednak ogromna. Jeśli po 1 września 2026 roku urodzi się trzecie lub kolejne dziecko i rodzice spełnią wymagania programu, jednorazowa wypłata wyniesie aż 10 000 zł bez względu na wysokość dochodów rodziny.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.