Nowe czerwone pojemniki na ulicach Warszawy. Sprawdziliśmy, co można do nich wrzucać
Na ulicy Majdańskiej w Warszawie zauważyliśmy charakterystyczne czerwone kontenery, które przyciągają wzrok przechodniów. Choć niektórzy mieszkańcy Grochowa mogli pomyśleć, że to zbiórka ubrań, prawda jest zupełnie inna.
To nie ubrania, to elektrośmieci
Wielu mieszkańców z którymi rozmawialiśmy twierdziło, że to pojemnik na ubrania. Taki kolor jest bowiem przypisany do tekstyliów w Krakowie. Niestety, w Warszawie to niemożliwe – stolica nie zabiera tego typu odpadów spod bloków czy domów i wszystkie trzeba zawozić osobiście do PSZOK.
Pojemnik, który zauważyliśmy na ul. Majdańskiej, to część innego większego projektu. To oczywiście nie jest jedyny taki pojemnik w mieście. Czerwony kolor jest tu kluczowy – to międzynarodowe oznaczenie dla e-waste. Zamiast czekać na rzadkie zbiórki wielkogabarytowe lub szukać specjalistycznych punktów, mieszkańcy okolicy mogą teraz wyrzucić drobny, niedziałający sprzęt elektroniczny.
Co istotne, do tych kontenerów nie wrzucamy wszystkiego „jak leci”. Można tu wrzucać baterie i małe sprzęty RTV czy AGD, a nie lodówki czy ogromne telewizory.
Co wrzucamy do czerwonego pojemnika?
Jeśli masz w domu sprzęt, którego wymiary nie przekraczają 20 lub 30 cm, ten pojemnik jest dla Ciebie. Do środka mogą trafić:
- Zużyte telefony komórkowe i smartfony.
- Stare ładowarki, kable i słuchawki.
- Piloty do telewizorów, myszki komputerowe i klawiatury.
- Małe urządzenia typu mikser, toster czy suszarka do włosów.
- Zużyte baterie (często mają wydzielony mniejszy otwór).
Uwaga: Do czerwonych pojemników pod żadnym pozorem nie wrzucamy żarówek, świetlówek ani tonerów do drukarek. Te przedmioty wymagają innej formy utylizacji ze względu na zawartość szkodliwych substancji, które mogłyby się uwolnić przy rozbiciu wewnątrz metalowego kosza.
Warto wiedzieć przed wyrzuceniem – pamiętaj o danych
Pojawienie się tego typu kontenerów w Warszawie to duża wygoda, ale pamiętaj też o bezpieczeństwie danych. Zanim wrzucisz tam stary telefon lub tablet, upewnij się, że przywróciłeś ustawienia fabryczne lub zniszczyłeś nośnik pamięci. Choć pojemniki są zabezpieczone przed niepowołanym dostępem, ostrożności nigdy za wiele.
W 2026 roku recykling rzadkich metali zawartych w elektronice to już nie tylko ekologia, ale konieczność ekonomiczna. Każdy smartfon wrzucony do czerwonego kosza zamiast do zwykłego śmietnika to szansa na odzyskanie miedzi, srebra, a nawet złota. Dla mieszkańców Warszawy, a także Grochowa, gdzie stał zauważony przez nas pojemnik, to najprostszy sposób, by realnie zadbać o środowisko w swojej najbliższej okolicy.
