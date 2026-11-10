Nowe informacje o zamachowcu z Krakowa. ABW odczytała cztery litery
Pojawiły się nowe informacje dotyczące 24-letniego sprawcy tragicznego zamachu w Krakowie. Jak ustalił Onet, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeanalizowała napis znajdujący się na szafce mężczyzny w miejscu jego pracy. Cztery litery mogą nawiązywać do sprawcy masowej strzelaniny w Stanach Zjednoczonych. Śledczy badają, czy krakowski napastnik inspirował się wcześniejszymi aktami przemocy.
Śledztwo dotyczące sobotniego zamachu w Krakowie trwa pomimo śmierci jego sprawcy. Funkcjonariusze analizują zabezpieczone przedmioty, urządzenia elektroniczne i informacje dotyczące wcześniejszego zachowania 24-latka.
Jednym z badanych wątków jest możliwa fascynacja mężczyzny sprawcami głośnych zbrodni.
Najnowsze ustalenia dziennikarza Onetu Łukasza Cieśli wskazują, że szczególne znaczenie może mieć napis, który znajdował się na szafce napastnika w pracy.
Cztery litery na szafce. ABW ustaliła ich możliwe znaczenie
Według Onetu na szafce używanej przez 24-latka widniał skrót „GGER”.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała ustalić, że może on oznaczać angielskie wyrażenie „Good Game Elliot Rodger”.
Kluczowe są w tym przypadku dwa ostatnie słowa.
Elliot Rodger był sprawcą masowego zabójstwa, do którego doszło w 2014 roku w Kalifornii.
Śledczy analizują możliwość, że krakowski napastnik nawiązywał do tego człowieka i jego zbrodni.
Na obecnym etapie nie oznacza to jednak, że ustalono już motyw ataku w Krakowie.
Kim był Elliot Rodger?
Elliot Rodger był 22-letnim studentem, który w maju 2014 roku przeprowadził serię ataków w rejonie Isla Vista w Kalifornii.
Zabił sześć osób i ranił kolejne, a następnie odebrał sobie życie.
Przed zbrodnią pozostawił materiały, w których opisywał poczucie odrzucenia, frustrację i wrogość wobec innych ludzi, w szczególności kobiet.
Jego postać stała się później punktem odniesienia w niektórych internetowych środowiskach gloryfikujących przemoc.
Śledczy sprawdzają, czy zainteresowanie krakowskiego sprawcy podobnymi zbrodniami mogło mieć wpływ na jego działania.
Policja sprawdziła komputer 24-latka. Pojawiły się nazwiska innych zabójców
Według informacji opublikowanych przez Onet, funkcjonariusze uzyskali dostęp do komputera sprawcy.
Z ustaleń dziennikarzy wynika, że mężczyzna przez wiele tygodni wyszukiwał informacje dotyczące głośnych przestępców.
Wśród nazwisk pojawiały się między innymi Anders Breivik, Charles Manson i Ted Kaczynski.
To osoby odpowiedzialne za poważne zbrodnie, które w różnych okresach przyciągały zainteresowanie środowisk ekstremistycznych.
Samo wyszukiwanie informacji o przestępcach nie dowodzi jednak zamiaru popełnienia podobnego czynu.
Dlatego śledczy muszą ustalić, jakie znaczenie miała aktywność internetowa 24-latka i czy istniał rzeczywisty związek między jego zainteresowaniami a zamachem.
Śledczy dostrzegają podobieństwa między zbrodniami
Źródło Onetu znające sprawę zwróciło uwagę na pewne podobieństwa między wydarzeniami w Kalifornii w 2014 roku a sobotnim zamachem w Krakowie.
W obu przypadkach doszło do zabójstw w budynku mieszkalnym, po których sprawcy przemieścili się samochodami i zaatakowali kolejne osoby.
Według informacji przekazanych dziennikarzom obaj dysponowali również znacznymi zapasami amunicji.
Są to jednak podobieństwa analizowane przez służby, a nie dowód bezpośredniej inspiracji.
Nie ustalono, czy sprawca krakowskiego zamachu próbował świadomie odtworzyć przebieg zbrodni z 2014 roku.
Prokuratura nie przesądza jeszcze motywu
Naczelnik małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej, prokurator Eryk Stasielak, potwierdził w rozmowie z Onetem, że badane są możliwe związki sprawcy ze skrajnymi ideologiami.
Zastrzegł jednak, że na jednoznaczne wnioski dotyczące motywacji jest jeszcze za wcześnie.
Trwa zabezpieczanie i analiza materiałów dowodowych.
Śledczy sprawdzają między innymi zawartość urządzeń elektronicznych oraz okoliczności poprzedzające zamach.
Sprawca nie żyje, ale śledztwo trwa
Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, na Rynku Głównym w Krakowie.
Napastnik otworzył ogień do przypadkowych osób. Na miejscu zginęło sześć osób, a kolejne zostały ranne.
Wcześniej w Ostrowcu Świętokrzyskim miało dojść do zabójstwa trzech członków rodziny sprawcy. Prokuratura łączy oba zdarzenia w prowadzonym postępowaniu.
24-latek został postrzelony podczas interwencji policjantów i zmarł w poniedziałek rano w szpitalu.
Jego śmierć nie kończy postępowania. Śledczy nadal ustalają przebieg wydarzeń, sposób przygotowania ataku i możliwe motywy.
Dlaczego napis na szafce może mieć znaczenie?
W sprawach dotyczących masowych ataków śledczy analizują nie tylko bezpośrednie działania sprawcy, ale również wcześniejsze zachowania, zainteresowania i kontakty.
Takie informacje mogą pomóc ustalić, czy zbrodnia była planowana, czy napastnik kierował się określoną ideologią i czy inspirował się innymi sprawcami.
Właśnie dlatego czteroliterowy napis odnaleziony w miejscu pracy 24-latka jest obecnie jednym z analizowanych tropów.
Na ostateczne ustalenie motywów zamachu trzeba jednak poczekać. Sam skrót i historia wyszukiwania nie wystarczają, by przesądzić, co doprowadziło do tragedii w Krakowie.
Źródła: Onet, Łukasz Cieśla, „Nowe informacje o sprawcy zamachu w Krakowie. Ważnym tropem napis na szafce w pracy”, 10 listopada 2026 r.; wypowiedź prokuratora Eryka Stasielaka; wcześniejsze komunikaty Prokuratury Krajowej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.