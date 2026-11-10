Nowe informacje o zamachowcu z Krakowa. ABW odczytała cztery litery

10 listopada 2026 11:19 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Pojawiły się nowe informacje dotyczące 24-letniego sprawcy tragicznego zamachu w Krakowie. Jak ustalił Onet, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeanalizowała napis znajdujący się na szafce mężczyzny w miejscu jego pracy. Cztery litery mogą nawiązywać do sprawcy masowej strzelaniny w Stanach Zjednoczonych. Śledczy badają, czy krakowski napastnik inspirował się wcześniejszymi aktami przemocy.

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Fot. Warszawa w Pigułce.

Śledztwo dotyczące sobotniego zamachu w Krakowie trwa pomimo śmierci jego sprawcy. Funkcjonariusze analizują zabezpieczone przedmioty, urządzenia elektroniczne i informacje dotyczące wcześniejszego zachowania 24-latka.

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Jednym z badanych wątków jest możliwa fascynacja mężczyzny sprawcami głośnych zbrodni.

Najnowsze ustalenia dziennikarza Onetu Łukasza Cieśli wskazują, że szczególne znaczenie może mieć napis, który znajdował się na szafce napastnika w pracy.

Cztery litery na szafce. ABW ustaliła ich możliwe znaczenie

Według Onetu na szafce używanej przez 24-latka widniał skrót „GGER”.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała ustalić, że może on oznaczać angielskie wyrażenie „Good Game Elliot Rodger”.

Kluczowe są w tym przypadku dwa ostatnie słowa.

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Elliot Rodger był sprawcą masowego zabójstwa, do którego doszło w 2014 roku w Kalifornii.

Śledczy analizują możliwość, że krakowski napastnik nawiązywał do tego człowieka i jego zbrodni.

Na obecnym etapie nie oznacza to jednak, że ustalono już motyw ataku w Krakowie.

Kim był Elliot Rodger?

Elliot Rodger był 22-letnim studentem, który w maju 2014 roku przeprowadził serię ataków w rejonie Isla Vista w Kalifornii.

Zabił sześć osób i ranił kolejne, a następnie odebrał sobie życie.

Przed zbrodnią pozostawił materiały, w których opisywał poczucie odrzucenia, frustrację i wrogość wobec innych ludzi, w szczególności kobiet.

Jego postać stała się później punktem odniesienia w niektórych internetowych środowiskach gloryfikujących przemoc.

Śledczy sprawdzają, czy zainteresowanie krakowskiego sprawcy podobnymi zbrodniami mogło mieć wpływ na jego działania.

Policja sprawdziła komputer 24-latka. Pojawiły się nazwiska innych zabójców

Według informacji opublikowanych przez Onet, funkcjonariusze uzyskali dostęp do komputera sprawcy.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że mężczyzna przez wiele tygodni wyszukiwał informacje dotyczące głośnych przestępców.

Wśród nazwisk pojawiały się między innymi Anders Breivik, Charles Manson i Ted Kaczynski.

To osoby odpowiedzialne za poważne zbrodnie, które w różnych okresach przyciągały zainteresowanie środowisk ekstremistycznych.

Samo wyszukiwanie informacji o przestępcach nie dowodzi jednak zamiaru popełnienia podobnego czynu.

Dlatego śledczy muszą ustalić, jakie znaczenie miała aktywność internetowa 24-latka i czy istniał rzeczywisty związek między jego zainteresowaniami a zamachem.

Śledczy dostrzegają podobieństwa między zbrodniami

Źródło Onetu znające sprawę zwróciło uwagę na pewne podobieństwa między wydarzeniami w Kalifornii w 2014 roku a sobotnim zamachem w Krakowie.

W obu przypadkach doszło do zabójstw w budynku mieszkalnym, po których sprawcy przemieścili się samochodami i zaatakowali kolejne osoby.

Według informacji przekazanych dziennikarzom obaj dysponowali również znacznymi zapasami amunicji.

Są to jednak podobieństwa analizowane przez służby, a nie dowód bezpośredniej inspiracji.

Nie ustalono, czy sprawca krakowskiego zamachu próbował świadomie odtworzyć przebieg zbrodni z 2014 roku.

Prokuratura nie przesądza jeszcze motywu

Naczelnik małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej, prokurator Eryk Stasielak, potwierdził w rozmowie z Onetem, że badane są możliwe związki sprawcy ze skrajnymi ideologiami.

Zastrzegł jednak, że na jednoznaczne wnioski dotyczące motywacji jest jeszcze za wcześnie.

Trwa zabezpieczanie i analiza materiałów dowodowych.

Śledczy sprawdzają między innymi zawartość urządzeń elektronicznych oraz okoliczności poprzedzające zamach.

Sprawca nie żyje, ale śledztwo trwa

Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, na Rynku Głównym w Krakowie.

Napastnik otworzył ogień do przypadkowych osób. Na miejscu zginęło sześć osób, a kolejne zostały ranne.

Wcześniej w Ostrowcu Świętokrzyskim miało dojść do zabójstwa trzech członków rodziny sprawcy. Prokuratura łączy oba zdarzenia w prowadzonym postępowaniu.

24-latek został postrzelony podczas interwencji policjantów i zmarł w poniedziałek rano w szpitalu.

Jego śmierć nie kończy postępowania. Śledczy nadal ustalają przebieg wydarzeń, sposób przygotowania ataku i możliwe motywy.

Dlaczego napis na szafce może mieć znaczenie?

W sprawach dotyczących masowych ataków śledczy analizują nie tylko bezpośrednie działania sprawcy, ale również wcześniejsze zachowania, zainteresowania i kontakty.

Takie informacje mogą pomóc ustalić, czy zbrodnia była planowana, czy napastnik kierował się określoną ideologią i czy inspirował się innymi sprawcami.

Właśnie dlatego czteroliterowy napis odnaleziony w miejscu pracy 24-latka jest obecnie jednym z analizowanych tropów.

Na ostateczne ustalenie motywów zamachu trzeba jednak poczekać. Sam skrót i historia wyszukiwania nie wystarczają, by przesądzić, co doprowadziło do tragedii w Krakowie.

Źródła: Onet, Łukasz Cieśla, „Nowe informacje o sprawcy zamachu w Krakowie. Ważnym tropem napis na szafce w pracy”, 10 listopada 2026 r.; wypowiedź prokuratora Eryka Stasielaka; wcześniejsze komunikaty Prokuratury Krajowej.

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