Zamknięte ulice, objazdy, liczne zakazy i setki funkcjonariuszy. Tak będzie wyglądał 11 listopada w Warszawie i na Mazowszu
W środę, 11 listopada 2026 roku, przez centrum Warszawy trudno będzie przejechać nie znając poniższych informacji. Obchody 108. rocznicy odzyskania niepodległości oznaczają uroczystości państwowe, bieg, koncerty i przemarsze, a razem z nimi wieloetapowe zamykanie ulic oraz zmiany tras autobusów i tramwajów. Pierwsze ograniczenia zaczną się już około godziny 3:00, a część potrwa do wieczora. W stolicy będą obowiązywały również ważne zakazy, a w całym Mazowszu liczne wydarzenia i zmiany w organizacji ruchu.
Policja zapowiada udział funkcjonariuszy ruchu drogowego, oddziałów prewencji i pionów kryminalnych. Stołeczne zabezpieczenie będą wspierali policjanci z innych części kraju. Ich zadaniem będzie ochrona uczestników obchodów, kierowanie ruchem i reagowanie na zagrożenia. Dla mieszkańców oznacza to konieczność śledzenia tymczasowego oznakowania oraz poleceń wydawanych na miejscu. Godzina rozpoczęcia uroczystości albo marszu nie jest godziną, od której dopiero zaczynają się utrudnienia. Przykładowo Marsz Niepodległości rozpocznie się o 14:00, ale zmiany w kursowaniu komunikacji na jego trasie będą wprowadzane znacznie wcześniej.
Co i o której odbędzie się 11 listopada w Warszawie?
Najwięcej wydarzeń skupi się w Śródmieściu, na trasie prowadzącej przez most Poniatowskiego oraz w okolicach PGE Narodowego. Osobne zmiany wiążą się z Biegiem Niepodległości, który obejmie ważne ulice biegnące z północy na południe. Wieczorem uczestnicy koncertu będą z kolei kierowali się na Cytadelę. Kilka dużych imprez odbywających się tego samego dnia sprawi, że zamknięcia będą się nakładały, a wybór przejezdnej trasy będzie zależał od godziny podróży.
|Wydarzenie lub ograniczenie
|Godzina
|Miejsce i znaczenie dla podróżnych
|Pierwsze zmiany związane z przygotowaniem biegu
|Od około 3:00
|Rejon alei Jana Pawła II; zmiany obejmą również komunikację nocną.
|36. Bieg Niepodległości
|Impreza 10:00–14:30; start biegu głównego 11:11
|Rejon alei Jana Pawła II, Chałubińskiego, alei Niepodległości i Prostej.
|Główne uroczystości państwowe
|12:00; zamknięcia w otoczeniu 10:00–14:00
|Grób Nieznanego Żołnierza i plac Piłsudskiego; także całodzienne zakazy parkowania.
|Marsz Niepodległości
|Rozpoczęcie o 14:00
|Rondo Dmowskiego, Aleje Jerozolimskie, most Poniatowskiego i dojście na błonia PGE Narodowego.
|Festiwal na Krakowskim Przedmieściu
|Wyłączenie ulicy 14:00–20:00
|Według zapowiedzi WTP odcinek od Nowego Światu do Trębackiej.
|Koncert „Wspólna Niepodległa”
|17:15
|Cytadela; bezpłatna linia autobusowa z placu Teatralnego będzie kursowała 15:00–21:00.
Plac Piłsudskiego: zamknięte ulice i całodzienne zakazy parkowania
Centralne uroczystości rozpoczną się w samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W godzinach 10:00–14:00 zamknięte będą plac Piłsudskiego oraz ulice Tokarzewskiego-Karaszewicza, Wierzbowa, Ossolińskich, Moliera, Focha i Fredry, a także Królewska między Marszałkowską a Krakowskim Przedmieściem. W tym obszarze ograniczenia w parkowaniu obejmą całą środę. Zakazy postoju zapowiedziano również na Canaletta oraz placach Teatralnym i Małachowskiego. Osoby pozostawiające samochód w pobliżu Ogrodu Saskiego lub Teatru Wielkiego powinny wcześniej sprawdzić znaki przy swoim miejscu postojowym.
Dodatkowe przerwy w ruchu przewidziano podczas przemarszu pododdziałów wojska i służb mundurowych. W godzinach 11:15–11:40 oraz 13:10–13:40 trzeba liczyć się ze wstrzymywaniem przejazdu na trasie prowadzącej ulicami Senatorską, Miodową, Krakowskim Przedmieściem i Królewską. W środę na Canaletta ma obowiązywać ruch dwukierunkowy. To zmiana istotna także dla osób dojeżdżających do pobliskich budynków: lokalna organizacja ruchu będzie inna niż zwykle, a możliwość podjazdu będzie zależała od aktualnych zamknięć i decyzji służb.
Część utrudnień pojawi się jeszcze we wtorek, 10 listopada, podczas przygotowań i Capstrzyku Niepodległości. Na Tokarzewskiego-Karaszewicza nie będzie można parkować, a przejazd zostanie zamknięty w godzinach 16:00–20:00. Między 16:30 a 19:30 wyłączony będzie również przejazd przez plac Piłsudskiego od Wierzbowej do Królewskiej. Warto o tym pamiętać, jeżeli samochód ma zostać w centrum na noc: już dzień przed świętem nie wszystkie zwyczajowe miejsca i dojazdy będą dostępne.
Bieg Niepodległości: utrudnienia zaczną się w nocy i potrwają po zawodach
36. Bieg Niepodległości rozpocznie się na alei Jana Pawła II przy Dzielnej, a start biegu głównego zaplanowano na 11:11. Przygotowanie zawodów wymusi znacznie wcześniejsze ograniczenia. Pierwsze wyłączenia w rejonie startu zaczną się około 3:00, a pozostałe odcinki trasy będą zamykane przed południem. Warszawa 19115 zapowiada przywracanie ruchu na większej części ulic około 15:30. Na północnym odcinku alei Jana Pawła II, między rondem Zgrupowania AK „Radosław” a aleją „Solidarności”, kierowcy mają wrócić około 20:00. Koniec sportowej części wydarzenia o 14:30 nie oznacza więc natychmiastowego otwarcia całego obszaru.
Zmiany obejmą przede wszystkim aleję Jana Pawła II, Chałubińskiego, część alei Niepodległości i Prostą, ale odczują je również osoby jadące ulicami poprzecznymi. Trasa biegu przetnie ważne połączenia między dzielnicami, dlatego niewielki objazd wokół jednego skrzyżowania może nie wystarczyć. Dla biegaczy organizator poleca przyjazd metrem, w tym stację Dworzec Gdański. Uczestnikom z numerem startowym przysługują 11 listopada bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w pierwszej strefie biletowej, w godzinach 00:01–23:59, na zasadach podanych przez organizatora.
Marsz Niepodległości przejdzie mostem Poniatowskiego
O godzinie 14:00 na rondzie Dmowskiego rozpocznie się Marsz Niepodległości. Uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Józefa Poniatowskiego, następnie Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Ryszarda Siwca na błonia PGE Narodowego. Dla osób podróżujących między lewym a prawym brzegiem Wisły oznacza to utratę ważnego połączenia drogowego i tramwajowego. WTP zapowiada zamknięcie przejazdu dla autobusów w tym korytarzu już od około 7:00, natomiast kolejne wyłączenia ruchu tramwajowego rozpoczną się o 11:30 i 13:00.
Ograniczenia obejmą także okolice ronda Waszyngtona oraz odcinki pod wiaduktem mostu Poniatowskiego. Od 13:00 zmiany dla autobusów mają dotyczyć między innymi Kruczkowskiego, Solca, Wioślarskiej, Wału Miedzeszyńskiego i Wybrzeża Szczecińskiego. Utrudnienia odczują więc również pasażerowie jadący wzdłuż Wisły. Policjanci zabezpieczający wydarzenia mogą zamknąć dodatkowe ulice, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja. Autobusy i tramwaje zaczną wracać na zwykłe trasy w miarę przywracania przejezdności, bez jednej wspólnej godziny zakończenia wszystkich objazdów.
Pięć linii autobusowych pojedzie krócej przez cały dzień
W przypadku części autobusów zmieniony kraniec będzie obowiązywał przez cały dzień. To szczególnie istotne dla pasażerów, którzy zamierzają dojechać jednym pojazdem do centrum lub przejechać przez nie na drugi brzeg Wisły. Warto sprawdzić nazwę przystanku końcowego na wyświetlaczu przed wejściem do autobusu i uwzględnić przesiadkę. Skrócenia dotyczą linii 117, 178, 503, 507 i 521. Pozostałe zmiany będą wprowadzane w kolejnych godzinach, zależnie od zamykanych odcinków ulic.
|Linia
|Kraniec podczas całodziennego skrócenia trasy
|117
|Metro Politechnika
|178
|Rondo Daszyńskiego
|503
|Plac Konstytucji; dojazd ulicami Spacerową, Goworka, Puławską i Waryńskiego
|507
|Metro Politechnika
|521
|Rondo Wiatraczna
Tramwaje: kolejne wyłączenia od 3:00 do 13:00
Zmiany w ruchu tramwajowym obejmą kilka głównych ciągów naraz. Poza trasą biegu i mostem Poniatowskiego ograniczenia pojawią się na Marszałkowskiej i Andersa, w alei „Solidarności”, na Stawkach oraz w rejonie Filtrowej, Krzywickiego i Nowowiejskiej. Poniższe godziny oznaczają rozpoczęcie kolejnych etapów wyłączeń. Wymienione numery linii będą objęte zmianami tras; szczegółowy przebieg danego kursu trzeba sprawdzić w komunikatach WTP, ponieważ sytuacja będzie zmieniała się w ciągu dnia.
|Od godziny
|Odcinki wyłączane z ruchu tramwajowego
|Linie objęte zmianami w danym etapie
|Około 3:00
|Aleja Jana Pawła II między Stawkami a aleją „Solidarności”.
|17, 19, 33
|8:00
|Aleja Jana Pawła II między rondem „Radosław” a aleją „Solidarności” oraz Stawki.
|16, 17, 19, 33
|10:30
|Ciąg aleja Jana Pawła II–Chałubińskiego–aleja Niepodległości między rondem „Radosław” a Rakowiecką; aleja „Solidarności” między Okopową a placem Bankowym; Prosta między rondami Daszyńskiego i ONZ; Filtrowa, Krzywickiego i Nowowiejska między placami Narutowicza i Zbawiciela.
|10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 33
|11:30
|Aleje Jerozolimskie, most i aleja Poniatowskiego między placem Starynkiewicza a rondem Waszyngtona; Marszałkowska i Andersa między placem Zbawiciela a Międzyparkową.
|4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 33
|13:00
|Ciąg Aleje Jerozolimskie–most Poniatowskiego–aleja Poniatowskiego–aleja Waszyngtona na odcinku plac Starynkiewicza–rondo Wiatraczna oraz aleja Zieleniecka.
|4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 33
Autobusy: objazdy obejmą także linie nocne i dojazd do dworca
Autobusy będą kierowane na trasy zastępcze wraz z zamykaniem poszczególnych ulic. Pierwszy etap dotyczy także kursów nocnych w alei Jana Pawła II. Rano zmieni się przejazd przez Aleje Jerozolimskie, a przed południem dojdą ograniczenia związane z uroczystościami państwowymi i biegiem. WTP podaje, że podczas zamknięć w godzinach 10:00–10:30 przejezdne pozostaną rondo Czterdziestolatka i wjazd na kraniec Dworzec Centralny. Nie oznacza to jednak utrzymania zwykłych tras wszystkich autobusów obsługujących ten rejon.
|Od godziny
|Obszar zamknięty dla przejazdu autobusów
|Linie objęte zmianami
|Około 3:00
|Aleja Jana Pawła II od ronda „Radosław” do Anielewicza.
|157, 500, N12, N13, N46, N62, N63
|7:00
|Aleje Jerozolimskie, most i aleja Poniatowskiego od Emilii Plater do ronda Waszyngtona, wraz z ulicami poprzecznymi między rondami Dmowskiego i de Gaulle’a, z uwzględnieniem obu rond.
|107, 111, 116, 127, 128, 131, 157, 158, 166, 175, 180, 500, 517, 520, 525
|10:00–10:30
|Królewska, Focha, Moliera, Wierzbowa i plac Piłsudskiego; ciąg aleja Jana Pawła II–Chałubińskiego–aleja Niepodległości od ronda „Radosław” do Stefana Batorego wraz z ulicami poprzecznymi; Prosta między rondami ONZ i Daszyńskiego.
|106, 107, 111, 116, 119, 127, 128, 131, 157, 158, 159, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 190, 409, 500, 517, 520, 525
|13:00
|Kruczkowskiego, Solec, Wioślarska, Wał Miedzeszyński i Wybrzeże Szczecińskie pod wiaduktem mostu Poniatowskiego oraz rondo Waszyngtona.
|102, 106, 107, 111, 116, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 135, 138, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 202, 409, 500, 507, 509, 517, 520, 525
Metro i kolej pomogą ominąć zamknięte ulice
WTP zachęca do korzystania z obu linii metra. M1 zapewnia połączenie w osi północ–południe, a M2 umożliwia przejazd między lewobrzeżną i prawobrzeżną Warszawą bez konieczności pokonywania zamkniętego mostu Poniatowskiego. Przy podróży do centrum warto zaplanować ostatni odcinek pieszo od stacji, zamiast zakładać, że autobus dowiezie pod same uroczystości. Przesiadka może być potrzebna także osobom, które na co dzień korzystają z jednej bezpośredniej linii przez Śródmieście.
Alternatywą w osi wschód–zachód będą pociągi SKM i Kolei Mazowieckich kursujące linią średnicową. WTP wskazuje stacje Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion, a dla części połączeń również Warszawa Centralna. Trzeba sprawdzić konkretny pociąg: nie każdy zatrzymuje się na wszystkich wymienionych stacjach. To ważne zwłaszcza dla mieszkańców Mazowsza dojeżdżających na obchody. Przy planowaniu przejazdu warto uwzględnić zarówno stację przyjazdu, jak i wieczorny powrót oraz dostępne połączenie z miejscem wydarzenia.
Koncert na Cytadeli i bezpłatne autobusy z placu Teatralnego
O 17:15 na Cytadeli rozpocznie się koncert folkowy „Wspólna Niepodległa”. Artyści wykonają utwory ludowe pochodzące z 16 województw, a wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Od 15:00 do 21:00 mają kursować specjalne autobusy oznaczone nazwą „Wspólna Niepodległa”, dowożące publiczność z przystanku Plac Teatralny 02 na Cytadelę i z powrotem. Przejazd tą linią także będzie bezpłatny. Osoby jadące na koncert powinny uwzględnić wcześniejsze utrudnienia w okolicach placu Teatralnego i zaplanować dotarcie do przystanku z odpowiednim zapasem czasu.
Zakaz dotyczący broni obejmie całą Warszawę
11 listopada na obszarze Warszawy będzie obowiązywał zakaz noszenia broni oraz przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Wynika z rozporządzenia MSWiA z 4 listopada 2026 roku, opublikowanego w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1467. Zakaz dotyczy również osób posiadających broń legalnie: samo rozładowanie nie pozwala na jej przewiezienie. Policja wskazuje ustawowe wyłączenia, między innymi dla określonych podmiotów wykonujących zadania ochronne oraz niektórych osób związanych z ochroną dyplomatyczną. Zwykły posiadacz pozwolenia powinien uwzględnić ograniczenie także przy planowaniu podróży przez stolicę. Policja przypomina o odpowiedzialności za naruszenie zakazu, obejmującej grzywnę albo areszt.
Pirotechniki nie wolno nosić ani przewozić w miejscach publicznych
Osobne rozporządzenie wojewody mazowieckiego wprowadza na 11 listopada zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie Warszawy. Obejmuje on więc również zabieranie ich ze sobą, nawet jeśli ktoś nie zamierza niczego odpalać. Przepisy przewidują wyłączenia dla profesjonalnych pokazów oraz uprawnionych podmiotów realizujących określone zadania. Za naruszenie grozi grzywna. Zakres terytorialny tego rozporządzenia obejmuje stolicę; sam fakt wydania go przez wojewodę mazowieckiego nie oznacza, że ustanawia ono identyczny zakaz we wszystkich miejscowościach województwa.
Drony: ograniczenia od 7:00 do 23:00 w wyznaczonej strefie
Komenda Stołeczna Policji poinformowała o strefie ograniczonej „DRA-R EPR832”, która będzie obowiązywała 11 listopada w godzinach 7:00–23:00. Według komunikatu obejmuje ona okrąg o promieniu 3704 metrów ze środkiem na skwerze Kahla, do wysokości 305 metrów nad ziemią. To konkretnie wyznaczony obszar, a nie jednakowe ograniczenie nad całym Mazowszem. Wyłączenia dotyczą między innymi lotnictwa policyjnego, państwowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, rejsowych samolotów pasażerskich oraz statków powietrznych ze zgodą zarządzającego strefą. Osoba planująca nagranie obchodów dronem powinna wcześniej sprawdzić aktualne ograniczenia i warunki lotu; sam niewielki rozmiar urządzenia nie zwalnia z tych zasad.
Na Mazowszu również będą przemarsze i lokalne objazdy
- W Radomiu utrudnienia zapowiedziano w dwóch porach dnia. MZDiK informuje, że podczas Radomskiego Biegu i Marszu Niepodległości około 8:30–10:45 zmieni się organizacja ruchu w Mieście Kazimierzowskim i Śródmieściu. Objazdy obejmą autobusy linii 1, 7, 8, 9, 15, 17, 19 i 25. Po południu, około 16:15–16:45, uczestnicy miejskich uroczystości przejdą z placu Materskiego przed katedrą aleją Chrapka, Żeromskiego i Rwańską na Rynek. Wtedy możliwe będą chwilowe utrudnienia dla linii 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 19 i 25. Przejazd przez centrum wymaga więc sprawdzenia komunikatu odpowiedniego dla danej godziny.
- W Siedlcach oficjalny program przewiduje przemarsz o 10:15 ulicami Biskupa Ignacego Świrskiego, Jana Kochanowskiego i Kazimierza Pułaskiego na Skwer Niepodległości, gdzie o 10:30 rozpoczną się główne uroczystości. Od południa zaplanowano biegi w parku Aleksandria. Po południu uczestnicy motoparady mają gromadzić się od 16:00 na Pułaskiego i ulicach przyległych, a start parady wyznaczono na 18:00. To miejsca, w których kierowcy i piesi powinni uwzględnić większy ruch uczestników wydarzeń. Dokładne wyłączenia należy sprawdzać w bieżących komunikatach miasta i policji.
- W Płocku obchody skupią się między innymi w rejonie katedry, placu Narutowicza i Starego Rynku. O 10:00 przewidziano mszę w intencji ojczyzny, o 11:15 uroczystości przy Płycie Nieznanego Żołnierza, a o 17:00 wspólne śpiewanie podczas Podwieczorku Patriotycznego na Starym Rynku. Sama informacja o wydarzeniu nie przesądza o zamknięciu każdej pobliskiej ulicy, ale pomaga zaplanować dojazd poza miejscem gromadzenia się uczestników. Osoby wybierające lokalne obchody powinny śledzić komunikaty swojego miasta, ponieważ warszawski harmonogram objazdów nie opisuje sytuacji w pozostałej części województwa.
Jak zaplanować wyjście, żeby nie utknąć po drodze?
Najpierw sprawdź godzinę wydarzenia, potem sposób dotarcia i powrotu. Jeśli jedziesz z dziećmi, seniorem lub osobą mającą trudności z chodzeniem, uwzględnij rzeczywistą odległość od czynnego przystanku albo stacji do miejsca uroczystości. Autobus z numerem znanej linii może zakończyć trasę wcześniej, a tramwaj przejechać innym korytarzem. Warto ustalić także miejsce spotkania na wypadek rozdzielenia się w tłumie. Przyjazd z zapasem czasu pozwoli spokojniej przejść ostatni odcinek i sprawdzić, którędy można dostać się na wydarzenie.
Kierowcy powinni sprawdzić tymczasowe oznakowanie jeszcze przed pozostawieniem samochodu, szczególnie w sąsiedztwie placu Piłsudskiego i trasy biegu. Podczas jazdy trzeba stosować się do poleceń funkcjonariuszy i nie traktować wskazania nawigacji jako potwierdzenia, że ulica jest dostępna. Wiele zmian będzie wprowadzanych na bieżąco. Jeżeli planujesz tylko przejazd przez Warszawę, a nie udział w obchodach, uwzględnij trasę omijającą centrum i dodatkowy czas. Przy podróży przez Wisłę sprawdź możliwość skorzystania z metra lub kolei zamiast dojazdu pod zamkniętą przeprawę.
WTP zapowiada relację na żywo ze zmian w godzinach 10:00–18:00 na swojej stronie i w mediach społecznościowych. W ważnych punktach komunikacyjnych będą też informatorzy oraz pracownicy nadzoru ruchu. To tam warto sprawdzić aktualny objazd bezpośrednio przed wyjściem i ponownie przed powrotem. Podane godziny opisują zapowiedziany plan, natomiast policjanci mogą rozszerzyć zamknięcia, a powrót pojazdów na stałe trasy będzie zależał od przejezdności ulic. Dotyczy to także osób, które pojadą do centrum rano, a wrócą dopiero po koncercie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.