Awaria tramwajów w Warszawie. Utrudnienia na Grochowskiej, pasażerowie czekają

10 listopada 2026 11:27 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Utrudnienia w ruchu tramwajowym na warszawskiej Pradze-Południe. Czytelnicy Warszawy w Pigułce informują o problemach z kursowaniem tramwajów w rejonie ronda Wiatraczna oraz ulicy Grochowskiej, od strony Gocławka. Według przekazanych nam informacji utrudnienia trwają już kilkanaście minut. Na razie nie pojawił się oficjalny komunikat Warszawskiego Transportu Publicznego wyjaśniający przyczynę problemów.

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Fot. Rondo Wiatraczna

Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami na jednej z ważniejszych tras tramwajowych prawobrzeżnej Warszawy.

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Do naszej redakcji docierają sygnały o problemach z przejazdem tramwajów w rejonie ronda Wiatraczna. Utrudnienia mają obejmować również ulicę Grochowską od strony Gocławka.

Tramwaje mają problemy z przejazdem. Czytelnicy alarmują

Z relacji czytelników wynika, że ruch tramwajowy w tej części Pragi-Południe jest zakłócony od kilkunastu minut.

Na razie nie wiadomo, czy przyczyną jest awaria techniczna tramwaju, problem z infrastrukturą, czy inne zdarzenie wpływające na organizację ruchu.

Nie ma również oficjalnego potwierdzenia, które linie są objęte utrudnieniami ani jak długo mogą one potrwać.

Rondo Wiatraczna to ważny punkt komunikacyjny

Rondo Wiatraczna stanowi jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Grochowa.

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Przez ten rejon przebiegają trasy tramwajowe łączące Gocławek z pozostałymi częściami Warszawy.

Zakłócenia w kursowaniu tramwajów mogą więc powodować opóźnienia również na dalszych odcinkach tras.

Pasażerowie oczekujący na przystankach powinni zwracać uwagę na komunikaty wyświetlane na tablicach informacji pasażerskiej oraz sprawdzać aktualne położenie pojazdów.

Na razie brak oficjalnego komunikatu WTP

W chwili przygotowywania tej informacji redakcja nie dysponuje oficjalnym komunikatem WTP dotyczącym zgłaszanych utrudnień.

Nie podano przyczyny problemów, przewidywanego czasu ich zakończenia ani informacji o ewentualnym uruchomieniu komunikacji zastępczej.

Sytuacja jest rozwojowa. Będziemy aktualizować wiadomość po uzyskaniu kolejnych informacji.

Jeśli znajdujecie się obecnie w tramwaju lub na przystanku w rejonie ronda Wiatraczna i ulicy Grochowskiej, możecie przekazywać nam informacje o sytuacji.

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