2+2 gratis w Biedronce. Dziś ostatni dzień promocji, można dowolnie mieszać smaki
Biedronka przygotowała dużą promocję na popularne jogurty wysokobiałkowe. W ramach Festiwalu Nabiału klienci mogą kupić cztery skyry pitne, płacąc tylko za dwa droższe produkty. Dwa najtańsze otrzymają gratis. Oferta obejmuje wszystkie skyry pitne dostępne w promocji, a smaki można dowolnie łączyć. Jest jednak ważny warunek: trzeba użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji. Promocja kończy się we wtorek, 10 listopada.
Skyry pitne zyskały popularność wśród osób poszukujących wygodnych przekąsek o wysokiej zawartości białka. Można zabrać je do pracy, szkoły albo wypić po treningu.
Teraz Biedronka oferuje te produkty w specjalnej promocji. Akcja trwa od poniedziałku, 9 listopada, i kończy się już we wtorek.
Wszystkie skyry pitne w promocji 2+2 gratis
Zasady akcji są proste.
Klient wybiera cztery skyry pitne objęte ofertą, a przy kasie płaci za dwa droższe. Dwa najtańsze produkty otrzymuje bez dodatkowej opłaty.
Co ważne, nie trzeba kupować czterech identycznych jogurtów.
Biedronka wyraźnie informuje, że można dowolnie mieszać smaki.
Na grafice promocyjnej widoczne są między innymi produkty marek Piątnica i Fruvita, w wariantach owocowych oraz waniliowych.
Dzięki temu można skompletować zestaw dopasowany do własnych upodobań.
Jak działa promocja? Jest ważny szczegół
Promocja 2+2 gratis nie oznacza automatycznie, że każdy zestaw czterech produktów będzie kosztował dokładnie połowę zwykłej ceny.
Gratis otrzymujemy dwa najtańsze skyry.
Przykładowo, jeżeli wybierzemy cztery produkty o jednakowej cenie 4 zł za sztukę, zapłacimy łącznie 8 zł zamiast 16 zł.
Jeżeli jednak dwa produkty kosztują po 5 zł, a dwa pozostałe po 3 zł, rabat obejmie te tańsze.
W takim przypadku zapłacimy 10 zł zamiast 16 zł.
Są to przykładowe wyliczenia pokazujące sposób naliczania promocji, a nie ceny konkretnych produktów z gazetki.
Obowiązuje limit na kartę Moja Biedronka
Sieć wprowadziła dzienny limit promocyjny.
Z informacji na oficjalnej grafice wynika, że wynosi on cztery sztuki gratis dziennie na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ramach limitu można skorzystać z dwóch zestawów po cztery produkty, uzyskując łącznie cztery skyry gratis.
Aby rabat został naliczony, należy zeskanować kartę Moja Biedronka lub aplikację.
Przed zapłatą warto sprawdzić na ekranie kasy albo paragonie, czy zniżka została prawidłowo naliczona.
Promocja kończy się dziś. W środę sklepy będą zamknięte
Oferta obowiązuje wyłącznie 9 i 10 listopada 2026 roku.
Wtorek jest więc ostatnim dniem, w którym można skorzystać z akcji.
W środę, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości, będące dniem ustawowo wolnym od pracy.
Większość standardowych sklepów Biedronki będzie tego dnia zamknięta.
Osoby planujące zakupy przed świętem powinny więc uwzględnić krótszy czas na skorzystanie z promocji.
Dlaczego skyry są tak popularne?
Skyr to produkt mleczny znany z wysokiej zawartości białka i charakterystycznej, gęstej konsystencji.
Wersje pitne są wygodną alternatywą dla tradycyjnych jogurtów, szczególnie gdy nie mamy czasu na przygotowanie przekąski.
Warto jednak zwrócić uwagę, że poszczególne produkty różnią się składem, ilością białka, zawartością cukrów i wartością energetyczną.
Dlatego przed zakupem dobrze jest porównać etykiety, szczególnie jeśli wybieramy jogurty ze względu na określone potrzeby żywieniowe.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie kupujesz skyry pitne, promocja Biedronki może pozwolić ograniczyć wydatki.
Najkorzystniej jest wybierać produkty o podobnych cenach, ponieważ rabat zawsze obejmuje dwa najtańsze.
Najważniejsze warunki to zakup czterech skyrów, użycie karty Moja Biedronka oraz dzienny limit czterech produktów gratis.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.