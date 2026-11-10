Superokazja na termorobota w Biedronce. Cena spadła o ponad 1000 zł, ale trzeba wpisać kod
Biedronka Home przygotowała dużą promocję na wielofunkcyjne urządzenie kuchenne. Termorobot Wi-Fi Sam Cook PSC-11/B1 o mocy 1400 W kosztuje teraz 1499 zł zamiast 2499 zł. To obniżka o 1000 zł. Co więcej, zalogowani klienci mogą skorzystać z dodatkowego rabatu i zapłacić zaledwie 1449 zł. Oferta może zainteresować osoby, które marzą o robocie gotującym, ale nie chcą wydawać kilku tysięcy złotych.
Wielofunkcyjne roboty kuchenne cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą szybciej przygotowywać codzienne posiłki. Urządzenia tego typu potrafią zastąpić kilka sprzętów i ułatwić gotowanie, siekanie, mieszanie czy wyrabianie ciasta.
Ich ceny często stanowią jednak poważną barierę.
Teraz Biedronka Home oferuje urządzenie Sam Cook PSC-11/B1 w cenie obniżonej o 40 procent względem ceny regularnej podanej na stronie produktu.
Termorobot za 1499 zł zamiast 2499 zł. Biedronka mocno obniżyła cenę
Promocja dotyczy urządzenia Sam Cook PSC-11/B1, 1400 W, z akcesoriami.
Według informacji zamieszczonych na stronie sklepu:
- Cena regularna: 2499 zł.
- Cena promocyjna: 1499 zł.
- Wysokość obniżki: 1000 zł.
- Deklarowany rabat: 40 procent.
- Dostawa: bezpłatna.
Na stronie Biedronka Home podano również, że najniższa cena produktu w ciągu 30 dni przed obniżką wynosiła 2499 zł.
Oznacza to, że obecna oferta jest rzeczywistą obniżką względem wskazanej przez sklep ceny z okresu poprzedzającego promocję.
Jest dodatkowy rabat 50 zł. Cena może spaść do 1449 zł
To nie koniec korzyści.
Na stronie sklepu widnieje informacja o specjalnym kodzie rabatowym dla zalogowanych klientów.
Kod RABAT50 pozwala obniżyć cenę produktu oznaczonego odpowiednią informacją o kolejne 50 zł.
W przypadku termorobota oznacza to możliwość zakupu za 1449 zł.
Aby skorzystać z dodatkowej obniżki, należy zalogować się do konta Biedronka Home i wpisać kod w koszyku.
Warto sprawdzić ostateczną kwotę przed zatwierdzeniem zamówienia, ponieważ rabat przysługuje zgodnie z warunkami akcji.
Według informacji sklepu kod obowiązuje do 30 listopada 2026 roku.
Co potrafi termorobot Sam Cook?
Urządzenie ma moc 1400 W i łączy funkcje kilku sprzętów kuchennych.
Według opisu producenta pozwala między innymi:
- przygotowywać potrawy na ciepło,
- ugniatać i zagniatać ciasto na chleb,
- siekać składniki,
- podsmażać produkty,
- mieszać składniki podczas przygotowywania dań.
Termorobot został wyposażony w funkcje, które mogą ułatwić codzienne gotowanie.
Dzięki temu można wykorzystać go do przygotowania różnorodnych potraw bez konieczności używania kilku oddzielnych urządzeń.
Robot z Wi-Fi i akcesoriami. Co znajduje się w zestawie?
Model Sam Cook PSC-11/B1 to urządzenie wyposażone w łączność Wi-Fi.
Na zdjęciach produktowych widoczny jest ekran umieszczony na przedniej części obudowy, naczynie robocze oraz dodatkowe elementy wyposażenia.
W zestawie znajdują się akcesoria ułatwiające wykonywanie różnych czynności kuchennych, w tym mieszanie, rozdrabnianie oraz przygotowywanie wybranych potraw.
Przed zakupem warto sprawdzić pełną listę elementów dołączonych do zestawu oraz warunki korzystania z funkcji połączonych z internetem.
Dla kogo taki robot kuchenny może być przydatny?
Urządzenie może zainteresować przede wszystkim osoby, które regularnie gotują w domu, ale chcą ograniczyć czas spędzany przy kuchence.
Termorobot może pomagać w przygotowywaniu zup, sosów, ciast czy innych domowych dań.
Może również okazać się rozwiązaniem dla osób posiadających niewielką kuchnię, ponieważ łączy kilka funkcji w jednym urządzeniu.
Trzeba jednak pamiętać, że nawet wielofunkcyjny robot nie zastąpi wszystkich sprzętów kuchennych, a jego przydatność zależy od rzeczywistych potrzeb użytkownika.
Do kiedy obowiązuje promocja?
Zgodnie z informacją na stronie Biedronka Home cena promocyjna 1499 zł obowiązuje w okresie od 31 października do 30 listopada 2026 roku.
Dodatkowy kod RABAT50 również ma obowiązywać do końca listopada.
Sklep informuje o bezpłatnej dostawie, a szacowany czas dostarczenia zamówienia wynosi od jednego do trzech dni roboczych.
Dostępność produktu może jednak ulec zmianie, dlatego przed zakupem warto sprawdzić aktualny stan magazynowy i warunki promocji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakup wielofunkcyjnego robota kuchennego, obecna oferta Biedronki Home może być warta sprawdzenia.
Największą korzyścią jest połączenie podstawowej obniżki o 1000 zł z dodatkowym rabatem 50 zł dla zalogowanych klientów.
Ostateczna cena może wynieść 1449 zł zamiast 2499 zł, czyli o 1050 zł mniej niż cena regularna wskazana przez sprzedawcę.
Przed zakupem warto porównać parametry urządzenia z konkurencyjnymi modelami oraz sprawdzić warunki gwarancji i zwrotu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.