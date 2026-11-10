Polska podniosła gotowość obrony powietrznej. Jest nowy komunikat

10 listopada 2026 12:27 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło we wtorek, 10 listopada, alert dla mieszkańców części województwa lubelskiego. Powodem był rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W związku z sytuacją za wschodnią granicą podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Ostrzeżenie trafiło na telefony mieszkańców kilkunastu powiatów i miast. Niespełna 40 minut później pojawił się kolejny komunikat. RCB poinformowało o zakończeniu ataku i braku zagrożenia w Polsce.

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Fot. Grafika wygenerowana przy użyciu AI

We wtorkowy poranek mieszkańcy wschodniej części kraju otrzymali wiadomości ostrzegawcze od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

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Komunikat dotyczył rosyjskich działań militarnych prowadzonych na terytorium Ukrainy. Polskie służby monitorowały sytuację i podjęły działania związane z gotowością obrony powietrznej.

Ostrzeżenie nie obejmowało całej Polski. Zostało skierowane do osób przebywających w wybranych częściach województwa lubelskiego.

RCB ostrzegło przed rosyjskim atakiem. Podniesiono gotowość

Pierwszy komunikat został opublikowany o godzinie 10:20.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę, monitorowaniu sytuacji oraz podniesieniu gotowości polskiego systemu obrony powietrznej.

Odbiorców poproszono o oczekiwanie na kolejne wiadomości.

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Był to komunikat związany z sytuacją za wschodnią granicą Polski.

Podniesienie gotowości obrony powietrznej nie oznacza automatycznie, że doszło do ataku na polskie terytorium.

Takie działania mają umożliwiać odpowiednio szybkie reagowanie w przypadku zmiany sytuacji bezpieczeństwa.

Alert wysłano do kilkunastu powiatów i miast. Oto lista

RCB wskazało, że ostrzeżenie dotyczyło następujących obszarów województwa lubelskiego:

  • powiatu włodawskiego,
  • powiatu łęczyńskiego,
  • powiatu świdnickiego,
  • Chełma,
  • powiatu chełmskiego,
  • powiatu krasnostawskiego,
  • powiatu łukowskiego,
  • Białej Podlaskiej,
  • powiatu bialskiego,
  • powiatu ryckiego,
  • powiatu radzyńskiego,
  • powiatu parczewskiego,
  • powiatu lubartowskiego.

Łącznie wskazano 13 jednostek administracyjnych, w tym dwa miasta na prawach powiatu.

Na udostępnionej przez RCB mapie zaznaczono obszary objęte wysyłką ostrzeżenia.

O 10:55 kolejny komunikat. RCB poinformowało o zakończeniu zagrożenia

Sytuacja zmieniła się jeszcze przed godziną 11:00.

O godzinie 10:55 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że rosyjski atak powietrzny na Ukrainę się zakończył i nie ma zagrożenia na terytorium Polski.

Nowy komunikat został skierowany do odbiorców z tego samego obszaru województwa lubelskiego.

Oznacza to, że wcześniejsze ostrzeżenie dotyczące trwającego ataku straciło aktualność.

To szczególnie istotne dla osób, które zobaczyły pierwszy alarm w mediach społecznościowych lub otrzymały go na telefon z opóźnieniem.

Dlaczego Polska podnosi gotowość obrony powietrznej?

Rosyjskie ataki na Ukrainę są monitorowane również przez polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.

W zależności od sytuacji mogą być podejmowane działania zwiększające gotowość systemów obronnych.

Celem jest zapewnienie możliwości szybkiego reagowania na potencjalne zagrożenia związane z działaniami wojennymi prowadzonymi w pobliżu polskich granic.

Ważne jest jednak rozróżnienie dwóch sytuacji: ostrzeżenia dotyczącego ataku na Ukrainę oraz potwierdzonego zagrożenia na terytorium Polski.

Wtorkowy komunikat RCB odnosił się do pierwszej z nich.

Czy alert obejmował Warszawę i Mazowsze?

Nie. Według oficjalnego komunikatu z 10 listopada ostrzeżenie skierowano wyłącznie do odbiorców znajdujących się w określonych częściach województwa lubelskiego.

Nie obejmowało ono Warszawy ani powiatów województwa mazowieckiego.

Nie wydano również w tym komunikacie polecenia ewakuacji mieszkańców stolicy.

Mieszkańcy Mazowsza powinni jednak śledzić oficjalne informacje RCB i służb, zwłaszcza gdy sytuacja bezpieczeństwa w regionie ulega zmianom.

Co zrobić, gdy otrzymamy podobny alert?

Przede wszystkim należy dokładnie przeczytać wiadomość i sprawdzić, czego dotyczy.

Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  • Korzystać z oficjalnych komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
  • Nie rozpowszechniać niesprawdzonych wiadomości o rzekomych atakach na Polskę.
  • Śledzić kolejne aktualizacje, zwłaszcza jeśli pierwszy alert nakazuje oczekiwać na dalsze informacje.
  • Stosować się do zaleceń służb, jeżeli zostaną wydane.
  • W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia kontaktować się z numerem alarmowym 112.

Samo otrzymanie ostrzeżenia związanego z atakiem na Ukrainę nie oznacza konieczności opuszczenia domu.

Najważniejsza informacja dla mieszkańców

Wtorkowy alert został wysłany o godzinie 10:20. Dotyczył rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę i podniesienia gotowości polskiej obrony powietrznej.

O 10:55 RCB przekazało wiadomość o zakończeniu ataku.

Według najnowszego oficjalnego komunikatu nie ma zagrożenia na terytorium Polski.

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