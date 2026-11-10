Polska podniosła gotowość obrony powietrznej. Jest nowy komunikat
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło we wtorek, 10 listopada, alert dla mieszkańców części województwa lubelskiego. Powodem był rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W związku z sytuacją za wschodnią granicą podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Ostrzeżenie trafiło na telefony mieszkańców kilkunastu powiatów i miast. Niespełna 40 minut później pojawił się kolejny komunikat. RCB poinformowało o zakończeniu ataku i braku zagrożenia w Polsce.
We wtorkowy poranek mieszkańcy wschodniej części kraju otrzymali wiadomości ostrzegawcze od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Komunikat dotyczył rosyjskich działań militarnych prowadzonych na terytorium Ukrainy. Polskie służby monitorowały sytuację i podjęły działania związane z gotowością obrony powietrznej.
Ostrzeżenie nie obejmowało całej Polski. Zostało skierowane do osób przebywających w wybranych częściach województwa lubelskiego.
RCB ostrzegło przed rosyjskim atakiem. Podniesiono gotowość
Pierwszy komunikat został opublikowany o godzinie 10:20.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę, monitorowaniu sytuacji oraz podniesieniu gotowości polskiego systemu obrony powietrznej.
Odbiorców poproszono o oczekiwanie na kolejne wiadomości.
Był to komunikat związany z sytuacją za wschodnią granicą Polski.
Podniesienie gotowości obrony powietrznej nie oznacza automatycznie, że doszło do ataku na polskie terytorium.
Takie działania mają umożliwiać odpowiednio szybkie reagowanie w przypadku zmiany sytuacji bezpieczeństwa.
Alert wysłano do kilkunastu powiatów i miast. Oto lista
RCB wskazało, że ostrzeżenie dotyczyło następujących obszarów województwa lubelskiego:
- powiatu włodawskiego,
- powiatu łęczyńskiego,
- powiatu świdnickiego,
- Chełma,
- powiatu chełmskiego,
- powiatu krasnostawskiego,
- powiatu łukowskiego,
- Białej Podlaskiej,
- powiatu bialskiego,
- powiatu ryckiego,
- powiatu radzyńskiego,
- powiatu parczewskiego,
- powiatu lubartowskiego.
Łącznie wskazano 13 jednostek administracyjnych, w tym dwa miasta na prawach powiatu.
Na udostępnionej przez RCB mapie zaznaczono obszary objęte wysyłką ostrzeżenia.
O 10:55 kolejny komunikat. RCB poinformowało o zakończeniu zagrożenia
Sytuacja zmieniła się jeszcze przed godziną 11:00.
O godzinie 10:55 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że rosyjski atak powietrzny na Ukrainę się zakończył i nie ma zagrożenia na terytorium Polski.
Nowy komunikat został skierowany do odbiorców z tego samego obszaru województwa lubelskiego.
Oznacza to, że wcześniejsze ostrzeżenie dotyczące trwającego ataku straciło aktualność.
To szczególnie istotne dla osób, które zobaczyły pierwszy alarm w mediach społecznościowych lub otrzymały go na telefon z opóźnieniem.
Dlaczego Polska podnosi gotowość obrony powietrznej?
Rosyjskie ataki na Ukrainę są monitorowane również przez polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.
W zależności od sytuacji mogą być podejmowane działania zwiększające gotowość systemów obronnych.
Celem jest zapewnienie możliwości szybkiego reagowania na potencjalne zagrożenia związane z działaniami wojennymi prowadzonymi w pobliżu polskich granic.
Ważne jest jednak rozróżnienie dwóch sytuacji: ostrzeżenia dotyczącego ataku na Ukrainę oraz potwierdzonego zagrożenia na terytorium Polski.
Wtorkowy komunikat RCB odnosił się do pierwszej z nich.
Czy alert obejmował Warszawę i Mazowsze?
Nie. Według oficjalnego komunikatu z 10 listopada ostrzeżenie skierowano wyłącznie do odbiorców znajdujących się w określonych częściach województwa lubelskiego.
Nie obejmowało ono Warszawy ani powiatów województwa mazowieckiego.
Nie wydano również w tym komunikacie polecenia ewakuacji mieszkańców stolicy.
Mieszkańcy Mazowsza powinni jednak śledzić oficjalne informacje RCB i służb, zwłaszcza gdy sytuacja bezpieczeństwa w regionie ulega zmianom.
Co zrobić, gdy otrzymamy podobny alert?
Przede wszystkim należy dokładnie przeczytać wiadomość i sprawdzić, czego dotyczy.
Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
- Korzystać z oficjalnych komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
- Nie rozpowszechniać niesprawdzonych wiadomości o rzekomych atakach na Polskę.
- Śledzić kolejne aktualizacje, zwłaszcza jeśli pierwszy alert nakazuje oczekiwać na dalsze informacje.
- Stosować się do zaleceń służb, jeżeli zostaną wydane.
- W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia kontaktować się z numerem alarmowym 112.
Samo otrzymanie ostrzeżenia związanego z atakiem na Ukrainę nie oznacza konieczności opuszczenia domu.
Najważniejsza informacja dla mieszkańców
Wtorkowy alert został wysłany o godzinie 10:20. Dotyczył rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę i podniesienia gotowości polskiej obrony powietrznej.
O 10:55 RCB przekazało wiadomość o zakończeniu ataku.
Według najnowszego oficjalnego komunikatu nie ma zagrożenia na terytorium Polski.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.