Policja ściąga dodatkowe siły do Warszawy. Już 8 osób zatrzymanych przed 11 listopada. Komenda wydała komunikat
Warszawa przygotowuje się do obchodów Narodowego Święta Niepodległości przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że do stolicy skierowano dodatkowe siły policyjne z innych województw. Funkcjonariusze będą zabezpieczać uroczystości państwowe, zgromadzenia, koncerty oraz Marsz Niepodległości. Policja ujawniła również, że w ramach działań prowadzonych przed 11 listopada zatrzymano osiem osób rozpowszechniających w internecie informacje mające wywoływać atmosferę zagrożenia.
We wtorek, 10 listopada, Komenda Stołeczna Policji opublikowała obszerny komunikat dotyczący przygotowań do środowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
W tym roku działania służb odbywają się w szczególnych okolicznościach, po tragicznych wydarzeniach w Krakowie i przy obowiązujących w Polsce stopniach alarmowych.
Policja zapewnia, że jest przygotowana do zabezpieczenia zaplanowanych wydarzeń oraz reagowania na inne sytuacje wymagające interwencji.
Dodatkowi policjanci jadą do Warszawy. Decyzja Komendanta Głównego
Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, przygotowania do zabezpieczenia tegorocznego Święta Niepodległości rozpoczęły się wiele miesięcy wcześniej.
Funkcjonariusze analizowali między innymi liczbę wydarzeń, miejsca ich organizacji oraz konieczność prowadzenia działań w różnych częściach Warszawy jednocześnie.
Ze względu na skalę przedsięwzięcia podjęto decyzję o skierowaniu do stolicy dodatkowych funkcjonariuszy z innych województw.
Decyzję w tej sprawie wydał Komendant Główny Policji.
W zabezpieczenie zaangażowani będą policjanci prewencji, ruchu drogowego oraz pionów kryminalnych.
Komenda nie podała w opublikowanym komunikacie dokładnej liczby dodatkowych funkcjonariuszy.
Już osiem osób zatrzymanych. Policja ujawnia działania przed 11 listopada
Jedna z najważniejszych informacji dotyczy zatrzymań dokonanych jeszcze przed rozpoczęciem głównych obchodów.
Stołeczna policja poinformowała, że w ramach działań związanych z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom zatrzymano osiem osób.
Według komunikatu chodzi o osoby, które zamieszczały w internecie treści mające budować atmosferę zagrożenia i obniżać poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczestników planowanych wydarzeń.
Policja nie przedstawiła w tym komunikacie szczegółowych informacji o wszystkich zatrzymanych, zarzutach ani okolicznościach poszczególnych spraw.
Nie należy zatem automatycznie zakładać, że każda z tych osób przygotowywała rzeczywisty atak.
Zatrzymania stanowią część działań prowadzonych przez służby przed obchodami.
Warszawa pod szczególnym nadzorem. Kilka dużych wydarzeń jednocześnie
Środa, 11 listopada, będzie dniem wielu wydarzeń organizowanych w różnych częściach stolicy.
Policja przygotowuje się między innymi do zabezpieczenia:
- centralnych uroczystości państwowych,
- Marszu Niepodległości,
- zgromadzeń publicznych i przemarszów,
- imprez sportowych,
- koncertów i wydarzeń kulturalnych.
Największym wyzwaniem organizacyjnym będzie jednoczesne zapewnienie bezpieczeństwa w kilku miejscach, przy zachowaniu odpowiednich sił do reagowania na inne zdarzenia w mieście.
Policjanci będą współpracować z pozostałymi służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne.
Obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO i BRAVO-CRP
Komenda Stołeczna Policji zwraca uwagę na obowiązujące w całym kraju stopnie alarmowe.
Chodzi o BRAVO oraz BRAVO-CRP, czyli drugi stopień alarmowy związany odpowiednio z zagrożeniami o charakterze terrorystycznym oraz zagrożeniami w cyberprzestrzeni.
BRAVO oznacza konieczność zachowania zwiększonej czujności przez właściwe służby i instytucje.
BRAVO-CRP dotyczy między innymi bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
Samo obowiązywanie tych stopni nie oznacza, że służby potwierdziły przygotowywanie zamachu w Warszawie.
Policja podkreśla jednak konieczność odpowiedzialnego zachowania i stosowania się do poleceń funkcjonariuszy.
Zamknięte ulice, objazdy i utrudnienia w komunikacji
Zabezpieczenie obchodów będzie miało również konsekwencje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.
W związku z uroczystościami, przemarszami i imprezami sportowymi należy przygotować się na czasowe zamknięcia ulic oraz zmiany organizacji ruchu.
Policjanci będą kierować ruchem i wskazywać alternatywne trasy przejazdu.
Utrudnienia mogą występować zarówno w Śródmieściu, jak i na trasach prowadzących do miejsc organizacji wydarzeń.
Komenda apeluje o wcześniejsze zapoznanie się z komunikatami Urzędu m.st. Warszawy oraz Warszawskiego Transportu Publicznego.
Szczególnie osoby planujące podróż przez centrum powinny przewidzieć dodatkowy czas na dojazd.
Policja zwraca się do uczestników Marszu Niepodległości i innych wydarzeń
W komunikacie znalazł się również apel dotyczący zachowania wobec funkcjonariuszy.
Komenda Stołeczna Policji podkreśla, że jej zadaniem jest ochrona wszystkich uczestników uroczystości i zgromadzeń, niezależnie od charakteru wydarzenia.
Obecność umundurowanych policjantów ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa oraz reagowaniu na sytuacje mogące zagrażać ludziom.
Policja zaznacza, że przedstawianie działań funkcjonariuszy jako prowokacji może niepotrzebnie zwiększać napięcie.
Jednocześnie zapowiada gotowość do reagowania na naruszenia porządku publicznego.
Co mieszkańcy Warszawy powinni wiedzieć przed 11 listopada?
Służby apelują o zachowanie szczególnej czujności podczas wydarzeń gromadzących dużą liczbę uczestników.
Osoby wybierające się na uroczystości powinny przestrzegać obowiązujących zasad, stosować się do poleceń funkcjonariuszy i obserwować najbliższe otoczenie.
W przypadku zauważenia niepokojącej sytuacji należy poinformować odpowiednie służby. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Warto również unikać rozpowszechniania niesprawdzonych informacji o rzekomych zagrożeniach.
Najważniejsza informacja: policja wzmacnia zabezpieczenie Warszawy dodatkowymi funkcjonariuszami z innych województw, a jeszcze przed obchodami zatrzymano osiem osób w związku z treściami rozpowszechnianymi w internecie.
Komenda Stołeczna Policji zapewnia, że przygotowania mają umożliwić bezpieczne przeprowadzenie wszystkich wydarzeń zaplanowanych na 11 listopada.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.