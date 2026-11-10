Masz uszkodzony banknot 200 zł? NBP określa, kiedy dostaniesz 200 zł, a kiedy tylko 100 zł. Decyduje jeden szczegół
Podarty banknot nie zawsze oznacza utratę pieniędzy. Narodowy Bank Polski określa dokładne zasady wymiany uszkodzonej gotówki. W niektórych przypadkach za zniszczony banknot o nominale 200 zł otrzymamy pełne 200 zł, w innych tylko 100 zł. Jest również granica, poniżej której wymiana może okazać się niemożliwa. Kluczowe znaczenie ma to, jaka część banknotu się zachowała.
Wystarczy chwila nieuwagi. Banknot może przypadkowo rozerwać się podczas wyjmowania z portfela, zostać uszkodzony w kieszeni ubrania albo trafić do pralki.
Wiele osób w takiej sytuacji próbuje skleić pieniądze taśmą lub po prostu odkłada je do szuflady.
Tymczasem polskie przepisy przewidują możliwość wymiany uszkodzonych banknotów. Co ważne, nie zawsze trzeba w tym celu odwiedzać oddział Narodowego Banku Polskiego.
NBP wyjaśnia: możesz odzyskać pełną wartość banknotu
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego banki działające w Polsce wymieniają uszkodzone i zużyte polskie banknoty, jeżeli możliwe jest rozpoznanie ich nominału i nie budzą one podejrzeń co do autentyczności.
W przypadku banknotu 200 zł można odzyskać pełną kwotę, jeśli:
- zachowało się ponad 75 procent jego pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie;
- albo banknot został rozerwany na nie więcej niż dziewięć części, wszystkie pochodzą z tego samego egzemplarza i razem stanowią 100 procent jego powierzchni.
Oznacza to, że nawet banknot rozerwany na kilka kawałków nie musi być bezwartościowy.
Kiedy za 200 zł otrzymasz tylko 100 zł?
Tu pojawia się szczególnie ważny warunek.
Jeżeli zachowało się od 45 do 75 procent pierwotnej powierzchni banknotu w jednym fragmencie, zgodnie z zasadami NBP przysługuje wymiana za połowę wartości nominalnej.
Przykładowo:
|Nominał
|Wymiana za 50%
|50 zł
|25 zł
|100 zł
|50 zł
|200 zł
|100 zł
|500 zł
|250 zł
To oznacza, że osoba posiadająca znaczną część uszkodzonego banknotu nadal może odzyskać połowę pieniędzy.
Jeżeli zachowało się mniej niż 45 procent banknotu, zasadniczo nie spełnia on warunków wymiany. Wątpliwe przypadki mogą jednak zostać skierowane do oceny przez Centralę NBP.
Banknot rozerwany na pół? Nie wyrzucaj żadnego kawałka
To jeden z najważniejszych szczegółów całej procedury.
Jeżeli banknot rozerwie się dokładnie na dwie części, ale obie zostaną zachowane, możliwe jest odzyskanie pełnej wartości.
Warunkiem jest ustalenie, że fragmenty pochodzą z tego samego banknotu, oraz zachowanie całej jego powierzchni.
Dlatego nie należy wyrzucać oderwanych kawałków, nawet jeśli wydają się niewielkie.
Zachowanie wszystkich części może zdecydować o tym, czy odzyskamy 100 procent wartości.
Gdzie wymienić uszkodzony banknot?
Nie trzeba od razu jechać do siedziby NBP w Warszawie.
Zużyte i uszkodzone polskie banknoty można przedstawić do wymiany w bankach działających na terenie Polski.
W prostych przypadkach, gdy spełnione są wymagania dotyczące stanu banknotu, wymiana może zostać przeprowadzona bezpośrednio przez bank.
Jeżeli jednak występują wątpliwości dotyczące uszkodzenia, autentyczności lub wartości pieniądza, bank przyjmuje go wraz z odpowiednim wnioskiem i przekazuje do rozpatrzenia przez Centralę NBP.
Wówczas procedura może potrwać dłużej.
A co z banknotami spalonymi lub zalanymi?
NBP przewiduje również odrębny tryb dla bardziej nietypowych uszkodzeń.
Dotyczy to między innymi banknotów:
- nadpalonych,
- zawilgoconych,
- zbutwiałych,
- kruszących się,
- zanieczyszczonych substancjami chemicznymi lub biologicznymi.
Takich pieniędzy nie należy na własną rękę intensywnie czyścić, rozdzielać ani próbować przywracać im pierwotnego wyglądu.
W przypadku znacznych uszkodzeń banknot może wymagać specjalistycznej oceny.
Przepisy określają również sposób zabezpieczenia takich pieniędzy przed dalszym rozpadem.
Możesz wysłać banknot do NBP pocztą
Istnieje także możliwość przekazania uszkodzonych banknotów bezpośrednio do Centrali Narodowego Banku Polskiego.
Z procedury pocztowej lub kurierskiej mogą skorzystać osoby fizyczne, jeśli łączna wartość nominalna przedstawionych banknotów nie przekracza 2000 zł.
Do przesyłki należy dołączyć odpowiedni wniosek.
Jeśli wymiana zostanie zaakceptowana, należna kwota jest przekazywana na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
W przypadku tej procedury warto skorzystać z aktualnego formularza udostępnianego przez NBP.
Nie tylko banknoty. Uszkodzone monety też można wymienić
Przepisy dotyczą również monet.
Jeśli moneta dwuelementowa rozpadnie się na rdzeń i pierścień, ale oba elementy pochodzą z tej samej monety, może zostać wymieniona w pełnej wartości.
Jeżeli zachował się tylko jeden element, możliwa jest wymiana za połowę nominału.
Nie każda zdeformowana moneta kwalifikuje się jednak do wymiany. Szczególne wyłączenia dotyczą między innymi monet uszkodzonych przez urządzenia przemysłowe.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli masz w portfelu, szufladzie lub domowej skarbonce uszkodzone banknoty, nie wyrzucaj ich.
Sprawdź przede wszystkim, czy zachowały się wszystkie fragmenty.
Przy banknocie 200 zł różnica może wynosić nawet 100 zł: zachowanie ponad 75 procent powierzchni pozwala odzyskać pełną wartość, natomiast od 45 do 75 procent oznacza zasadniczo wymianę za połowę nominału.
Jeżeli nie masz pewności, czy pieniądze spełniają warunki wymiany, najlepiej zwrócić się do banku lub NBP.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.