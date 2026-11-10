Od wtorku nowe ceny paliw w całej Polsce. Minister ogłosił limity
Ważna wiadomość dla kierowców przed Narodowym Świętem Niepodległości. We wtorek, 10 listopada, na wszystkich stacjach paliw w Polsce zaczynają obowiązywać nowe, niższe ceny maksymalne. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił, że litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,04 zł. Tanieje również benzyna 98 i olej napędowy. Co istotne, nie jest to zwykła promocja wybranej sieci stacji, lecz ogólnokrajowy limit cenowy wynikający z przepisów.
Kierowcy planujący podróż na długi weekend mają powód, by przyjrzeć się cenom paliw. Ministerstwo Energii opublikowało 9 listopada oficjalny komunikat dotyczący maksymalnych stawek obowiązujących następnego dnia.
W porównaniu z poniedziałkiem limity spadają dla wszystkich trzech podstawowych rodzajów paliwa.
Benzyna 95 za maksymalnie 6,04 zł. Oto nowe ceny
Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii z 9 listopada we wtorek obowiązują następujące maksymalne ceny detaliczne:
|Rodzaj paliwa
|Maksymalna cena za litr
|Benzyna Pb95
|6,04 zł
|Benzyna Pb98
|6,67 zł
|Olej napędowy
|7,74 zł
Są to ceny brutto, czyli kwoty uwzględniające podatek VAT.
Co ważne, stacje paliw nie muszą stosować dokładnie takich cen. Mogą sprzedawać paliwo taniej, ale nie mogą przekroczyć wyznaczonego limitu.
Ile potanieje tankowanie? Kierowcy mogą zaoszczędzić
Jeszcze w poniedziałek, 9 listopada, maksymalna cena benzyny 95 wynosiła 6,12 zł za litr. Za benzynę 98 można było zapłacić najwyżej 6,80 zł, a za olej napędowy 7,83 zł.
Od wtorku limity są niższe:
- Benzyna 95 — spadek o 8 groszy na litrze.
- Benzyna 98 — spadek o 13 groszy na litrze.
- Olej napędowy — spadek o 9 groszy na litrze.
W przypadku tankowania 50 litrów benzyny 95 różnica między poniedziałkowym a wtorkowym limitem wynosi 4 zł.
Przy 50 litrach benzyny 98 jest to 6,50 zł, a przy takiej samej ilości oleju napędowego — 4,50 zł.
To porównanie cen maksymalnych. Rzeczywista oszczędność zależy od cen stosowanych przez konkretną stację.
Nowe limity obowiązują w całej Polsce. Także w Warszawie i na Mazowszu
Zmiana obejmuje wszystkie stacje paliw podlegające przepisom o maksymalnych cenach detalicznych.
Oznacza to, że nowe stawki obowiązują zarówno na stacjach w Warszawie, jak i w innych miejscowościach województwa mazowieckiego.
Dotyczy to również kierowców korzystających ze stacji przy głównych trasach wylotowych ze stolicy, między innymi S8, S7, A2 i S17.
Nie ma znaczenia, czy stacja należy do dużej sieci, czy jest prowadzona przez niezależnego przedsiębiorcę. Cena paliwa objętego mechanizmem nie może przekroczyć ustawowego limitu.
Dlaczego minister ustala ceny na stacjach paliw?
Nowe stawki są częścią mechanizmu „Ceny Paliwa Niżej”, określanego skrótem CPN.
Program zakłada ograniczanie kosztów tankowania poprzez czasowe rozwiązania podatkowe oraz wprowadzenie maksymalnych cen detalicznych benzyny i oleju napędowego.
Minister energii publikuje obwieszczenia określające najwyższe dopuszczalne ceny poszczególnych paliw.
Limity obowiązują zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach i publikowanych komunikatach.
Oznacza to, że wysokość ceny maksymalnej może zmieniać się w kolejnych dniach.
A co z 11 listopada? Ważna zasada na święta
W środę przypada Narodowe Święto Niepodległości. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy.
Ministerstwo Energii wskazuje, że w przypadku świąt i innych dni wolnych obowiązują szczególne zasady utrzymywania ogłoszonych cen maksymalnych.
W praktyce oznacza to, że kierowcy nie powinni zakładać, iż każdego dnia wolnego pojawi się nowe obwieszczenie.
Warto śledzić komunikaty ministerstwa, aby sprawdzić, jakie limity obowiązują w konkretnym dniu.
Czy stacja paliw może sprzedawać benzynę drożej?
Nie. Przepisy nakładają obowiązek przestrzegania maksymalnych cen detalicznych.
Jeżeli maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,04 zł, stacja nie może sprzedawać jej po 6,10 zł za litr.
Może natomiast zaoferować niższą cenę, na przykład w ramach własnej polityki handlowej.
Kierowcy powinni więc nadal porównywać oferty, ponieważ maksymalna stawka nie oznacza identycznej ceny na każdym pylonie.
Za naruszenie zasad dotyczących cen maksymalnych przedsiębiorcom mogą grozić sankcje finansowe.
Co to oznacza dla kierowców?
We wtorek, 10 listopada, obowiązują niższe limity cen benzyny i oleju napędowego niż dzień wcześniej.
Najważniejsza informacja dotyczy benzyny 95, której maksymalna cena wynosi 6,04 zł za litr.
Przed wyjazdem na świąteczny wypoczynek warto sprawdzić ceny na kilku stacjach, ponieważ niektóre z nich mogą oferować paliwo jeszcze taniej.
Nowe limity nie są promocją ograniczoną do jednej sieci. To oficjalne stawki obowiązujące na stacjach paliw w całej Polsce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.