Wielka promocja na kurczaka w Biedronce. Cena spadła o 52 procent, promocja kończy się dziś
Biedronka mocno obniżyła cenę świeżej ćwiartki kurczaka. Kilogram mięsa marki Kraina Mięs kosztuje teraz zaledwie 4,99 zł, czyli o 52 procent mniej niż poza promocją. To jedna z ofert przygotowanych przed Narodowym Świętem Niepodległości. Klienci mają jednak niewiele czasu — specjalna cena obowiązuje tylko do wtorku, 10 listopada.
Przed świątecznym dniem wolnym wiele osób planuje większe zakupy spożywcze. Wśród produktów, które mogą przyciągnąć uwagę klientów Biedronki, znalazła się świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo.
Sieć przygotowała krótką, dwudniową promocję. Cena spadła do poziomu poniżej 5 zł za kilogram.
Ćwiartka kurczaka za 4,99 zł. Biedronka obniżyła cenę o ponad połowę
Promocja obejmuje świeżą ćwiartkę kurczaka marki Kraina Mięs, sprzedawaną w opakowaniu próżniowym.
Zgodnie z oficjalną ofertą sieci:
- Cena promocyjna: 4,99 zł/kg.
- Cena poza promocją: 10,49 zł/kg.
- Obniżka: 52 procent.
- Termin obowiązywania: 9–10 listopada 2026 roku.
Oznacza to oszczędność 5,50 zł na każdym kilogramie mięsa w porównaniu z ceną podaną przez sieć jako obowiązującą poza promocją.
W przeliczeniu na 100 gramów cena promocyjna wynosi około 50 groszy.
Ile można zaoszczędzić na zakupach?
Różnica w cenie jest szczególnie widoczna przy zakupie większej ilości mięsa.
|Ilość mięsa
|Cena promocyjna
|Cena poza promocją
|Oszczędność
|1 kg
|4,99 zł
|10,49 zł
|5,50 zł
|2 kg
|9,98 zł
|20,98 zł
|11,00 zł
|3 kg
|14,97 zł
|31,47 zł
|16,50 zł
|5 kg
|24,95 zł
|52,45 zł
|27,50 zł
Podane kwoty są przykładowymi wyliczeniami. Ostateczna należność przy kasie zależy od rzeczywistej masy opakowań.
Czy do promocji potrzebna jest karta Moja Biedronka?
Na przedstawionej ofercie nie wskazano obowiązku użycia karty Moja Biedronka ani aplikacji mobilnej.
Nie podano również indywidualnego limitu zakupowego.
Nie oznacza to jednak gwarancji nieograniczonej dostępności towaru. Produkt może zostać wyprzedany w poszczególnych sklepach.
Promocja dotyczy placówek Biedronki bez lady tradycyjnej, zgodnie z informacją zamieszczoną w materiałach sieci.
Promocja kończy się we wtorek. W środę zakupy mogą być niemożliwe
Oferta obowiązuje tylko przez dwa dni: w poniedziałek, 9 listopada, i we wtorek, 10 listopada.
To szczególnie istotne ze względu na przypadające w środę Narodowe Święto Niepodległości.
11 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego standardowe sklepy Biedronki będą zamknięte.
Osoby planujące przygotowanie obiadu na środę powinny więc zrobić zakupy wcześniej.
Co można przygotować z ćwiartki kurczaka?
Ćwiartka kurczaka składa się z uda i podudzia. To mięso nadające się do pieczenia, duszenia i gotowania.
Można z niego przygotować między innymi:
- pieczone ćwiartki kurczaka z ziemniakami i czosnkiem,
- kurczaka duszonego z cebulą i papryką,
- tradycyjny obiad z ryżem i surówką,
- wywar drobiowy z dodatkiem warzyw.
Jeżeli kupujemy większą ilość mięsa, warto odpowiednio je przechowywać. Surowy drób powinien trafić jak najszybciej do lodówki, a mięso przeznaczone do późniejszego wykorzystania można zamrozić, uwzględniając informacje na opakowaniu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakup drobiu, oferta Biedronki może pozwolić wyraźnie ograniczyć wydatki na obiad.
Przy cenie 4,99 zł za kilogram trzy kilogramy ćwiartek kurczaka kosztują niespełna 15 zł.
Najważniejszy jest jednak termin: promocja kończy się dziś, we wtorek 10 listopada.
Przed wyjazdem do sklepu warto sprawdzić dostępność produktu w najbliższej placówce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.