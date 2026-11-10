Wielka promocja dla każdego. 1+1 gratis w Biedronce. Tylko do wtorku, ale trzeba uważać na jeden warunek
Biedronka przygotowała promocję na świeże mięso, która może zainteresować osoby planujące zakupy przed 11 listopada. Do wtorku, 10 listopada, szynka wieprzowa bez kości marki Kraina Mięs dostępna jest w ofercie 1+1 gratis. Klienci otrzymają drugie opakowanie bez dodatkowej opłaty, ale obowiązuje ważny warunek: gratisem jest produkt o mniejszej wadze. Trzeba również pamiętać o dziennym limicie.
Przed Narodowym Świętem Niepodległości wiele osób robi większe zakupy spożywcze, planując rodzinny obiad lub przygotowywanie posiłków na kolejne dni.
Biedronka uruchomiła krótką promocję na szynkę wieprzową bez kości pakowaną próżniowo. Oferta obowiązuje od poniedziałku, 9 listopada, do wtorku, 10 listopada 2026 roku.
To tylko dwa dni na skorzystanie z promocji.
Biedronka daje drugie opakowanie szynki gratis
Promocja dotyczy szynki wieprzowej bez kości, pakowanej próżniowo, marki Kraina Mięs.
Produkt sprzedawany jest na wagę, a jego regularna cena wskazana w materiałach Biedronki wynosi 14,99 zł za kilogram, czyli 1,50 zł za 100 gramów po zaokrągleniu.
W ramach promocji klient kupuje dwa opakowania mięsa, ale płaci tylko za cięższe z nich.
Opakowanie o mniejszej wadze jest gratis.
To oznacza, że przy wyborze produktów o zbliżonej masie można uzyskać większą korzyść niż w przypadku dwóch opakowań o bardzo różnej wadze.
Jest haczyk. Nie każde dwa opakowania będą równie opłacalne
W przeciwieństwie do produktów sprzedawanych w opakowaniach o stałej masie, szynka wieprzowa jest tutaj sprzedawana w opakowaniach o różnej wadze.
Dlatego warto uważnie porównać etykiety przed podejściem do kasy.
Przykładowo, jeśli wybierzemy:
- opakowanie ważące 1,2 kg,
- drugie opakowanie ważące 1 kg,
zapłacimy za 1,2 kg mięsa, czyli około 17,99 zł według ceny regularnej wskazanej w gazetce, a drugi kilogram otrzymamy gratis.
Łącznie do domu zabierzemy 2,2 kg szynki.
To oznacza średni koszt około 8,18 zł za kilogram mięsa.
Jest to przykład obliczeniowy, a rzeczywista kwota zależy od masy konkretnych opakowań i zasad naliczania cen przy kasie.
Obowiązuje limit na kartę Moja Biedronka
Biedronka wprowadziła również ograniczenie zakupowe.
Dzienny limit wynosi jedno opakowanie o mniejszej wadze gratis na kartę Moja Biedronka.
W praktyce oznacza to możliwość skorzystania z jednego zestawu promocyjnego dziennie w ramach jednej karty.
Do naliczenia rabatu konieczne jest zeskanowanie karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Bez spełnienia warunków promocji klient może zapłacić zwykłą cenę za oba opakowania.
Tylko do 10 listopada. W środę sklepy będą zamknięte
Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 listopada 2026 roku.
To ważne, ponieważ w środę, 11 listopada, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Większość standardowych sklepów Biedronki będzie tego dnia zamknięta.
Dlatego osoby planujące rodzinny obiad powinny zrobić zakupy odpowiednio wcześniej.
Oferta obowiązuje w sklepach sieci bez lady tradycyjnej, zgodnie z informacją podaną w materiałach reklamowych.
Dostępność produktu może zależeć od zapasów danej placówki.
Co przygotować z szynki wieprzowej?
Szynka bez kości to mięso, które można wykorzystać do wielu domowych potraw.
Sprawdzi się między innymi jako pieczeń na rodzinny obiad, mięso duszone w sosie, domowa wędlina czy składnik gulaszu.
Większą ilość mięsa można również podzielić na porcje i zamrozić, o ile pozwalają na to informacje na opakowaniu i wcześniejsze warunki przechowywania.
Przed zakupem warto sprawdzić termin przydatności oraz zachować odpowiednią temperaturę podczas transportu i przechowywania.
Co to oznacza dla Ciebie?
Promocja może być szczególnie korzystna dla osób, które planują zakup większej ilości mięsa przed świątecznym dniem wolnym.
Najważniejsze jest wybranie dwóch opakowań o możliwie podobnej wadze, ponieważ za lżejsze nie zapłacimy.
Warto też pamiętać, że promocja nie obejmuje nieograniczonej liczby produktów.
Oferta 1+1 gratis kończy się we wtorek, 10 listopada. Obowiązuje jedno opakowanie gratis dziennie na kartę Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.