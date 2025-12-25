Nowe limity zarobków w 2026 roku. Będą sprawdzali. Można mieć poważne problemy
Rosnące ceny prądu i żywności sprawiają, że coraz więcej Polaków szuka dodatkowych źródeł dochodu. Popularne staje się prowadzenie nierejestrowanej działalności gospodarczej – sprzedaż na portalach ogłoszeniowych, usługi remontowe czy drobne zlecenia. To sposób na zarobek bez zakładania firmy i bez opłacania składek ZUS. Od 2026 roku zasady się zmienią – limity wzrosną, a rozliczenie będzie kwartalnie zamiast miesięcznie.
Miesięczny limit 3499 zł w 2025 roku
W 2025 roku nierejestrowaną działalność można prowadzić, jeśli miesięczne przychody nie przekraczają 75% płacy minimalnej. Przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym 4666 zł, górna granica zarobków to 3499,50 zł miesięcznie. W całym roku możliwe jest więc uzyskanie przychodu do 41 994 zł bez zakładania firmy.
Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt, podkreśla, że taka forma działalności ma minimalną ilość formalności i nie wymaga opłacania składek ZUS. Wyjątek stanowią usługi – w ich przypadku składki trzeba odprowadzać. Przychody z nierejestrowanej działalności podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej i rozliczeniu w zeznaniu rocznym PIT-36.
Przy maksymalnych przychodach 41 994 zł rocznie podatek wyniesie maksymalnie 1449 zł. Kluczowa jest jednak zasada – żaden pojedynczy miesiąc nie może przekroczyć limitu 3499,50 zł, nawet jeśli roczna suma byłaby niższa od maksymalnej.
Koszty obniżają podstawę opodatkowania
Prowadząc nierejestrowaną działalność, można odliczać koszty jej prowadzenia. Przykładowo, przy miesięcznym przychodzie 3499 zł i kosztach 1000 zł, faktyczny dochód wyniesie 2499 zł. Przy maksymalnych przychodach rocznych i kosztach rzędu 12 000 zł rocznie, dochód spadnie do około 30 000 zł – a więc w ramach kwoty wolnej od podatku. W takim przypadku podatek wyniesie zero złotych.
Juszczyk ocenia, że nierejestrowana działalność to dobry sposób na dodatkowy zarobek przy etacie lub na przetestowanie pomysłu biznesowego przed założeniem pełnej firmy.
Od 2026 roku liczy się kwartał, nie miesiąc
Rok 2026 przyniesie istotne zmiany. Limit przychodów będzie liczony kwartalnie, a nie miesięcznie, i wyniesie 225% minimalnego wynagrodzenia. Przy płacy minimalnej wynoszącej 4806 zł, górna granica to 10 813,50 zł na kwartał.
Zmiana ta daje znacznie większą elastyczność. Przychody można swobodnie rozdzielać między 3 miesiące kwartału – w jednym można zarobić więcej, w pozostałych mniej. Liczy się tylko suma z całego kwartału, która nie może przekroczyć ustawowego limitu.
Praktycznie oznacza to możliwość zarobienia nawet około 10 800 zł w jednym miesiącu, jeśli w pozostałych dwóch miesiącach kwartału przychody będą zerowe lub minimalne.
Warunek 60 miesięcy bez działalności
Nierejestrowaną działalność może prowadzić tylko osoba, która nie prowadziła zarejestrowanej działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy. Istotne jest jednak, że okres zawieszenia działalności gospodarczej uznaje się za czas jej niewykonywania.
Oznacza to, że przedsiębiorca, który miał zawieszoną działalność przez ostatnie 5 lat, może legalnie rozpocząć nierejestrowaną działalność. Przepisy w tym zakresie nie zmienią się w 2026 roku – okres karencji pozostanie na poziomie 60 miesięcy.
Brak obowiązku rejestracji, ale nie brak obowiązków
Osoby prowadzące nierejestrowaną działalność są zwolnione z wielu formalności. Nie muszą rejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), zgłaszać działalności w GUS i Urzędzie Skarbowym, prowadzić księgi przychodów i rozchodów. Nie odprowadzają też zaliczek na podatek dochodowy ani nie płacą VAT.
Pozostają jednak pewne obowiązki. Konieczne jest posiadanie kasy fiskalnej w przypadku sprzedaży towarów i usług objętych tym wymogiem, prowadzenie ewidencji sprzedaży, wystawianie faktur na życzenie klienta oraz rozliczenie podatku dochodowego w rocznej deklaracji PIT-36.
Co się stanie przy przekroczeniu limitu?
Przekroczenie limitu przychodów oznacza obowiązek rejestracji działalności. Przedsiębiorca ma na to 7 dni od momentu przekroczenia – w tym czasie musi zarejestrować firmę w CEiDG. Od tego momentu stosuje się wszystkie przepisy dotyczące regularnej działalności gospodarczej, w tym obowiązek opłacania składek ZUS.
Co to oznacza dla czytelnika
Kiedy warto rozważyć nierejestrowaną działalność? To rozwiązanie sprawdzi się dla osób, które chcą dorobić do etatu, sprzedają rzeczy przez internet, oferują okazjonalne usługi remontowe, korepetycje, tłumaczenia lub inne zlecenia. Idealnie dla tych, którzy testują pomysł na biznes przed założeniem pełnej firmy.
Jak zaplanować przychody w 2025 roku? Kluczowe jest nieprzekraczanie miesięcznego limitu 3499,50 zł. Warto prowadzić prostą ewidencję przychodów, by mieć pewność, że żaden miesiąc nie wykracza poza dopuszczalną kwotę. Jeśli przewidujesz większy przychód w danym miesiącu – lepiej przełożyć część transakcji na kolejny miesiąc.
Jak przygotować się na zmiany w 2026 roku? Nowe zasady dadzą większą swobodę – zamiast sztywnego miesięcznego limitu, będziesz mógł elastycznie planować przychody w perspektywie kwartalnej. To szczególnie wygodne przy sezonowych zleceniach – można więcej zarobić w jednym miesiącu, kompensując to niższymi przychodami w pozostałych.
Jak uniknąć problemów z fiskusem? Dokumentuj wszystkie transakcje, zachowuj dowody przychodów i kosztów. Nawet jeśli nie musisz prowadzić księgi przychodów i rozchodów, własna ewidencja ułatwi roczne rozliczenie PIT-36. Pamiętaj o wystawianiu faktur na życzenie klientów i posiadaniu kasy fiskalnej, jeśli sprzedajesz towary lub usługi objęte tym obowiązkiem.
Co z kosztami? Każdy wydatek związany z działalnością obniża podstawę opodatkowania. Materiały do remontu, koszty przesyłki przy sprzedaży internetowej, opłaty za portal ogłoszeniowy, paliwo do samochodu służbowego – wszystko to możesz odliczyć. Przy dobrze zaplanowanych kosztach możesz zmieścić się w kwocie wolnej od podatku (30 000 zł w 2025 roku) i nie płacić w ogóle podatku.
Czy można łączyć z etatem? Tak, nierejestrowana działalność nie wyklucza zatrudnienia na umowę o pracę. To popularne rozwiązanie dla osób chcących zwiększyć domowy budżet bez rezygnacji ze stałego źródła dochodu. Pamiętaj jednak, że wszystkie przychody – zarówno z etatu, jak i działalności – sumują się przy obliczaniu podatku według skali podatkowej.
Co jeśli przekroczę limit? Masz 7 dni na rejestrację działalności w CEiDG. Nie czekaj do ostatniej chwili – lepiej zarejestrować firmę proaktywnie, gdy widzisz, że przychody rosną. Po rejestracji będziesz musiał płacić składki ZUS, prowadzić odpowiednią ewidencję i stosować się do przepisów dotyczących działalności gospodarczej.
Czy zawieszenie działalności się liczy? Jeśli kiedyś miałeś firmę, ale była zawieszona przez ostatnie 5 lat – możesz prowadzić nierejestrowaną działalność. Ważne, by przez ostatnie 60 miesięcy faktycznie nie wykonywać działalności gospodarczej. Sam fakt posiadania zawieszonej firmy nie dyskwalifikuje.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.