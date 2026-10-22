Nowe obowiązkowe wyposażenie samochodów od 2027 roku. Kierowcom mogą grozić mandaty do 3000 zł
Nowy obowiązek dla kierowców. Apteczka ma stać się obowiązkowa
Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jedną z najważniejszych propozycji jest rozszerzenie obowiązku posiadania apteczki pierwszej pomocy na samochody osobowe.
Obecnie w Polsce właściciele większości prywatnych samochodów osobowych nie muszą posiadać apteczki. Choć jej przewożenie jest zalecane ze względów bezpieczeństwa, przepisy nie nakładają takiego obowiązku na wszystkich kierowców.
Ma się to zmienić w 2027 roku.
Zgodnie z projektem nowy wymóg obejmie samochody osobowe zarejestrowane po raz pierwszy po 31 marca 2027 roku. Oznacza to, że kluczową datą będzie 1 kwietnia 2027 roku.
Ministerstwo Infrastruktury wskazuje, że głównym celem zmian jest zwiększenie możliwości udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych.
Warto jednak podkreślić, że na 22 października 2026 roku opisywane rozwiązanie pozostaje projektem. Samo ogłoszenie planowanej daty nie oznacza jeszcze wejścia nowych przepisów w życie.
Nie wszystkie samochody będą musiały mieć apteczkę. Ważna data rejestracji
Pierwotne założenia zakładały znacznie szerszy obowiązek, który mógłby objąć miliony samochodów poruszających się po polskich drogach.
Ministerstwo zdecydowało się jednak ograniczyć zakres planowanych zmian.
Według przedstawionego projektu obowiązek będzie dotyczył samochodów osobowych po raz pierwszy zarejestrowanych po 31 marca 2027 roku.
W praktyce oznacza to, że kierowcy posiadający samochody zarejestrowane wcześniej nie będą musieli kupować apteczki wyłącznie z powodu wprowadzenia nowych przepisów.
Znaczenie ma przy tym pierwsza rejestracja pojazdu, a nie sam moment zakupu samochodu przez kolejnego właściciela.
Przykładowo kierowca, który w maju 2027 roku kupi kilkuletni samochód zarejestrowany wcześniej, co do zasady nie zostanie objęty nowym obowiązkiem na podstawie opublikowanej propozycji.
Z kolei nabywca nowego auta, które po raz pierwszy zostanie zarejestrowane w kwietniu 2027 roku, będzie musiał zadbać o odpowiednie wyposażenie, jeżeli projekt wejdzie w życie w obecnym kształcie.
Nawet 3000 zł grzywny za brak apteczki. Co przewidują przepisy?
Jedną z najważniejszych kwestii dla kierowców jest wysokość ewentualnych kar.
Projekt nie ustanawia osobnego mandatu o stałej wysokości za brak apteczki samochodowej.
Jeżeli jednak nowe przepisy wejdą w życie, naruszenie wymagań dotyczących obowiązkowego wyposażenia pojazdu może być kwalifikowane na podstawie art. 97 Kodeksu wykroczeń.
Przepis przewiduje możliwość nałożenia grzywny do 3000 zł albo zastosowania nagany za określone naruszenia przepisów o bezpieczeństwie lub porządku ruchu drogowego.
Nie oznacza to jednak, że każdy kierowca bez apteczki automatycznie otrzyma mandat w wysokości 3000 zł.
Jest to górna granica grzywny przewidziana w przepisie, a nie ustalona stawka kary za brak konkretnego elementu wyposażenia.
Ostateczne zasady odpowiedzialności będą zależały od przyjętej wersji rozporządzenia oraz zastosowania obowiązujących przepisów dotyczących wykroczeń drogowych.
Obecnie brak apteczki w zwykłym prywatnym samochodzie osobowym nie stanowi sam w sobie podstawy do ukarania kierowcy, ponieważ taki obowiązek jeszcze nie obowiązuje.
Ile będzie kosztować obowiązkowa apteczka? Ministerstwo przedstawiło wyliczenia
Nowy obowiązek będzie wiązał się z dodatkowym wydatkiem dla części właścicieli samochodów.
Według szacunków przedstawionych w materiałach dotyczących projektu ceny podstawowych apteczek samochodowych wynoszą od około 50 do 100 zł.
Na potrzeby oceny skutków regulacji przyjęto średni koszt w wysokości 75 zł brutto.
Ministerstwo oszacowało również skalę planowanych zmian. Zgodnie z przedstawionymi wyliczeniami nowe wymaganie może obejmować około 650 tys. samochodów osobowych rocznie.
Przy założeniu średniej ceny 75 zł oznaczałoby to łączny koszt zakupu apteczek wynoszący około 48,75 mln zł, czyli blisko 49 mln zł rocznie.
Są to jednak szacunki dotyczące skutków projektowanej regulacji, a nie ostateczne koszty poniesione przez kierowców.
Cena konkretnego zestawu będzie zależała od jego zawartości, producenta oraz miejsca zakupu.
Co powinna zawierać apteczka samochodowa?
Ministerstwo Infrastruktury nie zaproponowało szczegółowego, zamkniętego wykazu wyposażenia, które musiałoby znaleźć się w każdej apteczce samochodowej.
Resort zwrócił uwagę, że na polskim rynku dostępne są gotowe zestawy pierwszej pomocy, w tym produkty odpowiadające niemieckiej normie DIN 13164.
To właśnie takie apteczki mogą stanowić praktyczny punkt odniesienia dla kierowców.
W dobrze wyposażonym zestawie pierwszej pomocy powinny znaleźć się przede wszystkim:
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Sterylne kompresy i opatrunki do zabezpieczania ran.
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Bandaże i opaski do mocowania opatrunków.
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Plastry w różnych rozmiarach.
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Rękawiczki jednorazowe chroniące podczas udzielania pomocy.
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Nożyczki ratownicze.
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Chusta trójkątna.
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Koc termiczny, nazywany również folią NRC.
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Maseczka medyczna.
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Instrukcja udzielania pierwszej pomocy.
Warto jednak zaznaczyć, że projekt nie wskazuje obowiązku zakupu apteczki zgodnej konkretnie z normą DIN 13164. Jest to jeden z dostępnych standardów wyposażenia, a nie automatycznie obowiązujący wymóg prawny.
Kierowcy powinni także regularnie sprawdzać stan przechowywanych materiałów i terminy ważności produktów sterylnych.
Czy w apteczce trzeba przewozić leki?
Typowe samochodowe zestawy pierwszej pomocy nie muszą zawierać leków.
Podstawowym zadaniem apteczki jest umożliwienie udzielenia doraźnej pomocy, zwłaszcza zabezpieczenia ran i ograniczenia krwawienia przed przyjazdem służb ratunkowych.
Przechowywanie leków w samochodzie może być problematyczne ze względu na duże wahania temperatur.
Latem wnętrze pojazdu pozostawionego na słońcu może osiągać bardzo wysokie temperatury. Zimą natomiast produkty są narażone na działanie mrozu.
Takie warunki mogą wpływać na trwałość i skuteczność części preparatów medycznych.
Dlatego wyposażenie apteczki samochodowej powinno koncentrować się przede wszystkim na materiałach opatrunkowych i akcesoriach służących do udzielania pierwszej pomocy.
Co obecnie musi znajdować się w samochodzie? Dwa obowiązkowe elementy
Zanim nowe przepisy wejdą w życie, kierowcy powinni sprawdzić wyposażenie swoich samochodów.
Obowiązujące w Polsce regulacje wymagają, aby zwykły samochód osobowy był wyposażony w dwa podstawowe elementy:
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Gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym, tak aby w razie potrzeby można było szybko jej użyć.
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Trójkąt ostrzegawczy z odpowiednią homologacją, przeznaczony do sygnalizowania postoju uszkodzonego pojazdu.
Wymagania te wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Przepisy nie nakładają natomiast powszechnego obowiązku przewożenia w prywatnym samochodzie osobowym apteczki, kamizelki odblaskowej, linki holowniczej ani koła zapasowego.
Warto jednak posiadać część tych przedmiotów, ponieważ mogą okazać się pomocne podczas awarii, kolizji lub innego nieprzewidzianego zdarzenia.
Szczególne znaczenie ma kamizelka odblaskowa, która poprawia widoczność osoby przebywającej poza samochodem po zmroku.
Mandat za brak gaśnicy lub trójkąta. Policja może sprawdzić wyposażenie auta
Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze mogą sprawdzić, czy pojazd posiada wyposażenie wymagane przepisami.
Brak gaśnicy lub trójkąta ostrzegawczego może skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie.
Nie istnieje jednak jedna uniwersalna kwota mandatu, która automatycznie obowiązuje za każdy brakujący element wyposażenia.
Wysokość sankcji zależy od kwalifikacji naruszenia i obowiązujących przepisów.
Warto pamiętać, że sama obecność gaśnicy nie wystarczy, jeżeli została ona umieszczona w sposób uniemożliwiający szybkie użycie.
Nieprawidłowości dotyczące wyposażenia mogą zostać również wykryte podczas okresowego badania technicznego samochodu.
Jak prawidłowo ustawić trójkąt ostrzegawczy? Kierowcy muszą znać te odległości
Obowiązek posiadania trójkąta ostrzegawczego to tylko jedna część wymagań.
Kierowca powinien również wiedzieć, jak prawidłowo oznakować unieruchomiony samochód.
Zasady określa art. 50 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Odległość ustawienia trójkąta zależy od rodzaju drogi i miejsca zdarzenia.
W obszarze zabudowanym trójkąt należy umieścić bezpośrednio za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 metr.
Poza obszarem zabudowanym trójkąt powinien znajdować się w odległości od 30 do 50 metrów za pojazdem.
Na autostradzie lub drodze ekspresowej trójkąt należy ustawić 100 metrów za samochodem.
Oprócz prawidłowego ustawienia trójkąta należy stosować wymagane sygnały świetlne, najczęściej światła awaryjne. Obowiązek oznakowania postoju zależy również od okoliczności określonych w ustawie.
Nieprawidłowe oznakowanie samochodu może stwarzać zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu.
Zmiany obejmą także kierowców z Warszawy i Mazowsza
Planowane regulacje będą miały charakter ogólnopolski. Oznacza to, że obejmą również właścicieli samochodów z Warszawy oraz pozostałych miejscowości województwa mazowieckiego.
Dla kierowców ze stolicy najważniejsze będzie ustalenie, czy ich samochód podlega nowym wymaganiom ze względu na datę pierwszej rejestracji.
Osoby posiadające starsze pojazdy nie będą musiały automatycznie dokupować apteczki na podstawie proponowanych przepisów.
Z kolei nabywcy samochodów rejestrowanych po raz pierwszy od 1 kwietnia 2027 roku powinni sprawdzić, czy projektowane wymagania weszły już w życie.
Niezależnie od obowiązku prawnego apteczka może być szczególnie przydatna na zatłoczonych drogach miejskich, trasach wylotowych ze stolicy oraz drogach ekspresowych przebiegających przez Mazowsze.
Dlaczego ministerstwo chce wprowadzić obowiązkowe apteczki?
Głównym argumentem przedstawianym przez Ministerstwo Infrastruktury jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Wypadek może wydarzyć się w miejscu oddalonym od najbliższego szpitala lub jednostki ratownictwa medycznego. Pierwsze minuty po zdarzeniu często mają istotne znaczenie dla zdrowia poszkodowanych.
Dostęp do podstawowych materiałów opatrunkowych może pomóc świadkom zdarzenia w udzieleniu pomocy przed przyjazdem służb.
W Polsce istnieje już obowiązek wyposażania w apteczki określonych kategorii pojazdów, między innymi taksówek, pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania oraz części pojazdów wykorzystywanych do przewozu osób.
Planowana nowelizacja ma rozszerzyć te wymagania na wskazaną grupę samochodów osobowych.
Czy kierowcy muszą już kupować apteczki?
Na razie nie ma obowiązku zakupu apteczki przez wszystkich właścicieli prywatnych samochodów osobowych.
Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało wprowadzenie nowych wymagań od 1 kwietnia 2027 roku, ale ostateczne zasady będą zależały od zakończenia prac legislacyjnych.
Jeżeli projekt zostanie przyjęty w obecnej formie, obowiązek będzie dotyczył wyłącznie samochodów osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po 31 marca 2027 roku.
Kierowcy powinni zwrócić uwagę na trzy najważniejsze informacje: planowaną datę rozpoczęcia obowiązku, zakres pojazdów objętych zmianą oraz ostateczne wymagania dotyczące apteczek.
Za brak wymaganego wyposażenia może grozić odpowiedzialność na podstawie Kodeksu wykroczeń, jednak nie ustalono osobnej, automatycznej kary w wysokości 3000 zł za brak apteczki.
Niezależnie od dalszych decyzji rządu warto już teraz rozważyć zakup podstawowego zestawu pierwszej pomocy. Jego koszt jest stosunkowo niewielki, a w sytuacji zagrożenia może mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa kierowcy, pasażerów i innych uczestników ruchu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.