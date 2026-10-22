Masz jajka, ser i kilka kromek chleba? W 10 minut zrobisz kolację, o którą domownicy poproszą ponownie
Chrupiąca, złocista skórka, ciągnący się ser i delikatny, puszysty środek. Ta kolacja smakuje jak coś z dobrej kawiarni, a przygotujesz ją w zaledwie 10 minut. Nie potrzebujesz wyszukanych składników ani długiego stania przy kuchence. Wystarczą jajka, kilka kromek chleba, odrobina sera i to, co akurat zostało w lodówce. Efekt? Gorące, aromatyczne tosty z patelni, którym trudno się oprzeć.
Kolacja z tego, co zostało w lodówce. Prościej już się nie da
Wieczorem często pojawia się ten sam problem. W lodówce zostało trochę sera, kawałek szynki, pół papryki i dwa jajka. Na większe gotowanie nie ma czasu ani ochoty, ale zwykłe kanapki też nie brzmią zachęcająco.
Właśnie w takich chwilach sprawdza się przepis na ekspresowe tosty jajeczne z ciągnącym serem.
To połączenie klasycznych tostów, omletu i zapiekanki. Chleb staje się chrupiący i złocisty, jajko nadaje mu delikatności, a roztopiony ser łączy wszystkie składniki w jedną, niezwykle apetyczną całość.
Najlepsze jest to, że przepis można dowolnie modyfikować. Zamiast szynki wykorzystać pieczarki, zamiast pomidora paprykę, a do sera dorzucić garść szczypiorku.
Sekret tej kolacji? Jeden prosty trik z jajkiem
Zwykłe tosty można przygotować na wiele sposobów, ale ta metoda daje szczególnie smaczny efekt.
Zamiast wkładać pieczywo bezpośrednio na suchą patelnię, najpierw wlewamy na nią roztrzepane jajka. Następnie układamy na nich kromki chleba.
Kiedy jajko się zetnie, całość odwracamy, dodajemy ulubione składniki i składamy w chrupiącą kanapkę.
Dzięki temu pieczywo zyskuje delikatną jajeczną otoczkę, a ser topi się wewnątrz.
To właśnie połączenie chrupiącego chleba, jajka i gorącego sera sprawia, że tak prosta kolacja smakuje wyjątkowo dobrze.
Składniki na pyszną kolację w 10 minut
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Porcja dla 1–2 osób:
- 2 jajka
- 2 kromki chleba tostowego lub zwykłego
- 2 plasterki żółtego sera albo 40–50 g tartego
- 2 plasterki szynki (opcjonalnie)
- 2–3 plasterki pomidora
- kawałek papryki lub kilka listków szpinaku
- 1 łyżeczka masła
- sól i pieprz
- opcjonalnie szczypiorek, oregano lub odrobina musztardy
Nie masz szynki? Nic nie szkodzi. Ser, jajka i warzywa w zupełności wystarczą.
Jak zrobić chrupiące tosty jajeczne? Krok po kroku
Krok 1. Przygotuj jajka
Do miseczki wbij dwa jajka. Dodaj szczyptę soli, pieprzu i roztrzep widelcem.
Jeżeli masz szczypiorek, posiekaj go i dodaj do jajek. Dzięki temu tosty będą jeszcze bardziej aromatyczne.
Krok 2. Rozgrzej patelnię
Na patelni z nieprzywierającą powłoką rozpuść łyżeczkę masła.
Zmniejsz ogień do średniego i wlej roztrzepane jajka, rozprowadzając je po powierzchni.
Od razu połóż na jajkach dwie kromki chleba obok siebie, pozostawiając między nimi niewielką przerwę.
Delikatnie dociśnij je do jajka, a następnie obróć same kromki, aby ich wierzch również lekko pokrył się masą jajeczną.
Krok 3. Odwróć całość
Po około 1–2 minutach, kiedy jajko się zetnie, ostrożnie odwróć cały omlet razem z chlebem.
Teraz kromki powinny dotykać patelni, a usmażone jajko znajdować się na górze.
Zawiń wystające brzegi omletu do środka, na pieczywo.
Krok 4. Dodaj ser i to, co masz w lodówce
Na jednej kromce ułóż plasterki sera, szynkę, pomidora i paprykę.
Jeżeli używasz tartego sera, rozsyp go równomiernie.
Możesz dodać szczyptę oregano albo posmarować pieczywo cienką warstwą musztardy.
Nie przesadzaj z ilością nadzienia. Dzięki temu tost łatwiej się złoży, a ser zdąży się rozpuścić.
Krok 5. Złóż i podsmaż na złoto
Przy pomocy łopatki złóż jedną kromkę na drugą, zamykając nadzienie w środku.
Smaż jeszcze około 1–2 minut z każdej strony, aż chleb będzie złocisty, a ser całkowicie się rozpuści.
Jeśli trzeba, na chwilę przykryj patelnię pokrywką, aby ciepło szybciej dotarło do środka.
Przełóż tost na deskę, przekrój po przekątnej i podawaj od razu.
Ciągnący ser i chrupiąca skórka. Tego nie da się nie lubić
Najlepszy moment przychodzi po przekrojeniu gorącego tosta.
Złociste pieczywo przyjemnie chrupie, a roztopiony ser rozciąga się pomiędzy połówkami.
W środku czeka delikatne jajko, soczyste warzywa i ulubione dodatki.
Tak przygotowana kolacja jest znacznie ciekawsza niż zwykłe kanapki, choć wykorzystuje praktycznie te same składniki.
Można podać ją z ketchupem, sosem czosnkowym, jogurtem z ziołami albo po prostu ze świeżym pomidorem.
Nie masz chleba tostowego? Te zamienniki też się sprawdzą
Nie trzeba specjalnie wybierać się do sklepu. Przepis można przygotować z tego, co jest pod ręką.
Zwykły chleb: najlepiej sprawdzą się niezbyt grube kromki, które łatwo się zarumienią.
Bułka: można ją przekroić, a następnie przygotować w wersji z jajkiem i serem, choć składanie będzie wyglądało nieco inaczej.
Mozzarella: nada tostom delikatniejszy smak i kremowy środek. Najlepiej użyć wersji do pizzy, która zawiera mniej wody.
Resztki pieczarek: jeśli są już podsmażone, można od razu dodać je do nadzienia.
Szpinak: kilka listków świetnie komponuje się z jajkiem i serem.
Feta: nada potrawie bardziej wyrazisty smak, choć nie będzie się ciągnąć tak jak gouda.
Trzy sposoby na jeszcze lepszy smak
Pierwszy trik to odrobina masła. Nadaje pieczywu przyjemny aromat i pomaga uzyskać apetyczną, złocistą skórkę.
Drugi to odpowiedni ser. Gouda, cheddar lub mozzarella do pizzy dobrze się topią i sprawiają, że nadzienie pozostaje kremowe.
Trzeci to umiarkowana temperatura smażenia. Zbyt mocny ogień szybko przypali chleb, zanim ser zdąży się rozpuścić.
Warto też pamiętać, aby nie dodawać zbyt wielu wilgotnych składników. Pomidory najlepiej pokroić cienko i delikatnie osuszyć.
Pyszna kolacja za kilka złotych. Gotowa, zanim zaparzy się herbata
Przygotowanie tostów jajecznych zajmuje około 10 minut, a większość składników można znaleźć w niemal każdej lodówce.
To świetny sposób na wykorzystanie resztek sera, wędlin i warzyw, które zostały po wcześniejszych posiłkach.
Nie potrzeba piekarnika, robota kuchennego ani specjalnego sprzętu. Wystarczy miseczka, widelec i jedna patelnia.
Jeśli więc zastanawiasz się, co zrobić na kolację, zamiast kolejny raz przygotowywać zwykłe kanapki, wypróbuj te chrupiące tosty z jajkiem i serem. Dziesięć minut wystarczy, żeby na talerzu pojawiło się coś naprawdę pysznego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.