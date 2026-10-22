W Lidlu wielka obniżka cen mięsa. Kiełbasa aż 56 procent taniej, a boczek za 9,99 zł
Lidl przygotował promocję, która może zainteresować osoby planujące weekendowe zakupy. Od czwartku, 22 października, do soboty, 24 października 2026 roku, w sklepach sieci obowiązują obniżki cen wybranych produktów mięsnych. Boczek wieprzowy XXL można kupić za 9,99 zł za kilogram, a kiełbasę śląską XXL marki Pikok z rabatem sięgającym aż 56 procent. W przypadku kiełbasy jest jednak istotny warunek: promocyjna cena dotyczy zakupu dwóch opakowań.
Lidl obniża ceny przed weekendem. Promocje trwają tylko do soboty
Końcówka tygodnia to dla wielu rodzin czas planowania większych zakupów spożywczych. Lidl przygotował ofertę, która pozwala zapłacić mniej za wybrane produkty mięsne.
Promocja rozpoczęła się w czwartek, 22 października, i potrwa do soboty, 24 października.
W gazetce znalazły się dwie oferty: boczek wieprzowy XXL marki Rzeźnik oraz kiełbasa śląska XXL marki Pikok.
Największy procentowy rabat dotyczy kiełbasy, której cena przy spełnieniu warunków promocji spada aż o 56 procent.
Boczek XXL za 9,99 zł. Cena niższa o 33 procent
Pierwszą propozycją jest boczek wieprzowy XXL marki Rzeźnik, sprzedawany w opakowaniu o wadze około 1 kilograma.
W ramach promocji cena wynosi 9,99 zł za kilogram.
Cena przed obniżką to 14,99 zł za kilogram, co oznacza rabat w wysokości 33 procent.
Na każdym kilogramie boczku kupionym w promocyjnej cenie można więc zaoszczędzić 5 zł względem ceny wskazanej przed promocją.
Boczek można wykorzystać do przygotowania domowej pieczeni, zapiekanek, fasolki po bretońsku czy aromatycznych dodatków do dań z ziemniaków.
Zgodnie z informacją zamieszczoną w gazetce obowiązuje limit pięciu kilogramów na paragon.
Kiełbasa śląska aż 56 procent taniej. Jest jeden warunek
Jeszcze większa obniżka obejmuje kiełbasę śląską XXL marki Pikok.
Produkt jest sprzedawany w opakowaniach o masie 1,5 kilograma.
Standardowa cena jednego opakowania, wskazana w materiałach promocyjnych, wynosi 33,90 zł.
W ramach akcji przy zakupie dwóch opakowań cena jednego spada do 14,90 zł.
To obniżka aż o 56 procent.
W przeliczeniu na kilogram promocyjna cena wynosi około 9,93 zł.
Najważniejszy warunek: aby uzyskać cenę 14,90 zł za opakowanie, trzeba kupić dwa opakowania kiełbasy.
Za dwa opakowania, czyli łącznie 3 kilogramy produktu, klient zapłaci 29,80 zł.
Bez promocji dwa takie opakowania kosztowałyby 67,80 zł.
Oznacza to oszczędność wynoszącą 38 zł przy zakupie dwóch opakowań.
Ile można zaoszczędzić podczas jednych zakupów?
Sprawdziliśmy, jak wygląda rachunek przy zakupie jednego kilograma boczku oraz dwóch opakowań kiełbasy śląskiej.
|Produkt
|Cena przed promocją
|Cena promocyjna
|Boczek XXL, 1 kg
|14,99 zł
|9,99 zł
|Kiełbasa śląska XXL, 2 × 1,5 kg
|67,80 zł
|29,80 zł
|Razem
|82,79 zł
|39,79 zł
Przy takim zestawie oszczędność wynosi 43 zł względem cen przed promocją wskazanych w gazetce.
To ponad połowa pierwotnej wartości zakupów.
Trzeba jednak pamiętać, że wyliczenie dotyczy dokładnie wskazanych produktów i ilości, a cena boczku zależy od rzeczywistej masy opakowania.
Kiedy kończą się promocje w Lidlu?
Obie oferty obowiązują od 22 do 24 października 2026 roku.
Oznacza to, że sobota jest ostatnim dniem akcji według przedstawionej gazetki.
W przypadku boczku należy pamiętać o limicie pięciu kilogramów na paragon.
W przypadku kiełbasy śląskiej cena 14,90 zł za opakowanie jest dostępna przy zakupie dwóch opakowań.
Produkty promocyjne mogą być dostępne do wyczerpania zapasów.
Lidl kusi dużymi obniżkami. Warto sprawdzić warunki przed kasą
Najbliższe dni mogą być dobrą okazją do uzupełnienia domowych zapasów mięsa.
Boczek wieprzowy XXL za 9,99 zł za kilogram oraz kiełbasa śląska XXL za 14,90 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk to oferty z wyraźnymi obniżkami.
Szczególnie duży rabat dotyczy kiełbasy, ale wymaga zakupu łącznie trzech kilogramów produktu. Przed skorzystaniem z promocji warto więc ocenić, czy taka ilość będzie potrzebna.
Najważniejsze: promocje w Lidlu kończą się w sobotę, 24 października. Kiełbasa jest tańsza o 56 procent przy zakupie dwóch opakowań, a boczek o 33 procent.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.