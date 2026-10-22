Słynny amerykański gigant wraca do Warszawy po 33 latach. Pierwszy lokal otworzy w popularnej galerii handlowej
To wiadomość, na którą czekali miłośnicy amerykańskich fast foodów. Taco Bell oficjalnie potwierdził powrót do Polski po 33 latach nieobecności. Pierwsza restauracja powstanie w warszawskiej Galerii Młociny. Na klientów czekać będą charakterystyczne tacos, burrito i quesadille, a firma zapowiada kolejne otwarcia jeszcze przed końcem 2026 roku. To jednak nie pierwszy raz, kiedy amerykańska sieć próbuje zdobyć polski rynek. Jej poprzednia przygoda z Warszawą zakończyła się wyjątkowo szybko.
Taco Bell oficjalnie wraca do Polski. Pierwszy lokal w Warszawie
Warszawska gastronomia przygotowuje się na powrót jednej z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich marek fast food.
20 października 2026 roku spółka AmRest, odpowiedzialna za rozwój Taco Bell w Polsce, oficjalnie potwierdziła lokalizację pierwszej restauracji.
Wybór padł na Galerię Młociny w Warszawie.
To właśnie tam mieszkańcy stolicy będą mogli spróbować dań inspirowanych kuchnią meksykańską, które od lat cieszą się popularnością w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Informację potwierdziła również marka Taco Bell Polska w mediach społecznościowych, publikując grafikę z warszawską galerią handlową.
Dlaczego wybrano Galerię Młociny?
Galeria Młociny jest jednym z największych centrów handlowych w północnej części Warszawy.
Obiekt znajduje się przy ulicy Zgrupowania AK „Kampinos” 15, w pobliżu stacji metra Młociny i dużego węzła przesiadkowego.
Dzięki temu do nowej restauracji będzie można dotrzeć nie tylko samochodem, ale także metrem, tramwajem i autobusem.
Dla Taco Bell wybór popularnej galerii handlowej oznacza możliwość dotarcia do szerokiego grona klientów, w tym młodzieży, studentów i rodzin.
AmRest podkreśla, że Warszawa została wybrana jako pierwszy rynek dla marki ze względu na zainteresowanie polskich konsumentów.
Taco Bell był już w Warszawie. Dlaczego zniknął?
Choć dla wielu młodszych klientów Taco Bell będzie zupełną nowością, sieć ma już za sobą krótką historię działalności w Polsce.
Pierwsza restauracja pojawiła się w Warszawie w 1993 roku, w rejonie ulicy Widok i dawnego Pasażu Śródmiejskiego.
Wówczas marka nie zdobyła wystarczającej popularności i po kilku miesiącach zakończyła działalność.
Od tego czasu minęły 33 lata.
Polski rynek gastronomiczny zmienił się jednak diametralnie. Popularność kuchni międzynarodowej wzrosła, a konsumenci znacznie częściej sięgają po dania inspirowane smakami Meksyku, Azji czy Bliskiego Wschodu.
Teraz Taco Bell zamierza wykorzystać te zmiany i ponownie spróbować swoich sił w Polsce.
Co będzie można zjeść? Tacos, burrito i chrupiące tortille
Taco Bell specjalizuje się w daniach typu fast food inspirowanych kuchnią meksykańską i tex-mex.
Wśród najbardziej charakterystycznych produktów marki znajdują się tacos, burrito, quesadille i Crunchwrap Supreme.
Taco to tortilla wypełniona mięsem lub innym nadzieniem, warzywami, serem i sosami.
Burrito jest większą, zwijaną tortillą, w której mogą znaleźć się między innymi mięso, fasola, ryż, ser i dodatki.
Quesadilla to tortilla z roztopionym serem i wybranym nadzieniem, podawana po podgrzaniu.
Z kolei Crunchwrap Supreme to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów sieci. Łączy miękką tortillę z chrupiącym elementem, mięsem, warzywami i sosami.
AmRest zapowiada, że polskie menu będzie oparte na popularnych produktach znanych z innych krajów.
W planach są również propozycje wegetariańskie.
Pełnego polskiego menu i oficjalnego cennika na razie nie przedstawiono.
Nie tylko Młociny. Taco Bell planuje kolejne restauracje
Warszawska Galeria Młociny ma być początkiem szerszej ekspansji.
Według informacji o planowanych lokalizacjach kolejne restauracje marki mają pojawić się również w innych centrach handlowych stolicy.
Wśród wskazywanych miejsc znajdują się Blue City oraz Westfield Mokotów.
Sieć przygotowuje także wejście do Wrocławia, gdzie lokal ma powstać w centrum handlowym Westfield Wroclavia.
AmRest w oficjalnym komunikacie z 20 października zapowiedział otwarcie trzech restauracji do końca 2026 roku, natomiast doniesienia branżowe wskazują cztery przygotowywane lokalizacje.
Nie oznacza to jeszcze, że wszystkie cztery restauracje zostaną uruchomione w tym samym terminie.
Nowoczesne kioski i zamówienia cyfrowe. Tak mają wyglądać restauracje
Nowe lokale Taco Bell mają wykorzystywać rozwiązania cyfrowe ułatwiające składanie zamówień.
AmRest zapowiedział, że od początku działalności restauracje zostaną wyposażone w nowoczesne kioski samoobsługowe.
Klienci będą mogli samodzielnie wybierać dania i konfigurować zamówienia.
W przyszłości operator planuje również uruchomienie dostaw do domu.
Takie rozwiązania są już powszechnie stosowane przez największe sieci restauracji szybkiej obsługi.
Kiedy otwarcie Taco Bell w Galerii Młociny?
To pytanie z pewnością najbardziej interesuje mieszkańców Warszawy.
Na 22 października 2026 roku nie ogłoszono jeszcze dokładnej daty otwarcia pierwszej restauracji.
Wiadomo natomiast, że Taco Bell planuje rozpoczęcie działalności w Polsce w ostatnim kwartale roku.
AmRest prowadzi już rekrutację pracowników do restauracji w Galerii Młociny.
To kolejny sygnał, że przygotowania do uruchomienia lokalu są zaawansowane.
Nie należy jednak utożsamiać rozpoczęcia rekrutacji z potwierdzoną datą otwarcia.
Amerykańska marka stawia na Warszawę. Czy tym razem odniesie sukces?
Za rozwój Taco Bell w Polsce odpowiada AmRest, operator znanych sieci gastronomicznych, takich jak KFC, Pizza Hut, Starbucks i Burger King.
Firma ma wieloletnie doświadczenie na polskim rynku i rozbudowaną sieć restauracji.
Taco Bell należy natomiast do amerykańskiego koncernu Yum! Brands.
Powrót marki po 33 latach może okazać się jednym z ciekawszych wydarzeń na polskim rynku gastronomicznym tej jesieni.
Tym razem firma zamierza rozpocząć działalność od dużych galerii handlowych i produktów rozpoznawalnych na całym świecie.
Pierwszy Taco Bell powstanie w Galerii Młociny w Warszawie. Dokładna data otwarcia i ceny w polskim menu nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.