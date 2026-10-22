Słynny amerykański gigant wraca do Warszawy po 33 latach. Pierwszy lokal otworzy w popularnej galerii handlowej

22 października 2026 21:46 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

To wiadomość, na którą czekali miłośnicy amerykańskich fast foodów. Taco Bell oficjalnie potwierdził powrót do Polski po 33 latach nieobecności. Pierwsza restauracja powstanie w warszawskiej Galerii Młociny. Na klientów czekać będą charakterystyczne tacos, burrito i quesadille, a firma zapowiada kolejne otwarcia jeszcze przed końcem 2026 roku. To jednak nie pierwszy raz, kiedy amerykańska sieć próbuje zdobyć polski rynek. Jej poprzednia przygoda z Warszawą zakończyła się wyjątkowo szybko.

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Taco Bell w Londynie. Fot. Warszawa w Pigułce.
Taco Bell w Londynie. Fot. Warszawa w Pigułce.

Taco Bell oficjalnie wraca do Polski. Pierwszy lokal w Warszawie

Warszawska gastronomia przygotowuje się na powrót jednej z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich marek fast food.

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20 października 2026 roku spółka AmRest, odpowiedzialna za rozwój Taco Bell w Polsce, oficjalnie potwierdziła lokalizację pierwszej restauracji.

Wybór padł na Galerię Młociny w Warszawie.

To właśnie tam mieszkańcy stolicy będą mogli spróbować dań inspirowanych kuchnią meksykańską, które od lat cieszą się popularnością w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Informację potwierdziła również marka Taco Bell Polska w mediach społecznościowych, publikując grafikę z warszawską galerią handlową.

Dlaczego wybrano Galerię Młociny?

Galeria Młociny jest jednym z największych centrów handlowych w północnej części Warszawy.

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Obiekt znajduje się przy ulicy Zgrupowania AK „Kampinos” 15, w pobliżu stacji metra Młociny i dużego węzła przesiadkowego.

Dzięki temu do nowej restauracji będzie można dotrzeć nie tylko samochodem, ale także metrem, tramwajem i autobusem.

Dla Taco Bell wybór popularnej galerii handlowej oznacza możliwość dotarcia do szerokiego grona klientów, w tym młodzieży, studentów i rodzin.

AmRest podkreśla, że Warszawa została wybrana jako pierwszy rynek dla marki ze względu na zainteresowanie polskich konsumentów.

Taco Bell był już w Warszawie. Dlaczego zniknął?

Choć dla wielu młodszych klientów Taco Bell będzie zupełną nowością, sieć ma już za sobą krótką historię działalności w Polsce.

Pierwsza restauracja pojawiła się w Warszawie w 1993 roku, w rejonie ulicy Widok i dawnego Pasażu Śródmiejskiego.

Wówczas marka nie zdobyła wystarczającej popularności i po kilku miesiącach zakończyła działalność.

Od tego czasu minęły 33 lata.

Polski rynek gastronomiczny zmienił się jednak diametralnie. Popularność kuchni międzynarodowej wzrosła, a konsumenci znacznie częściej sięgają po dania inspirowane smakami Meksyku, Azji czy Bliskiego Wschodu.

Teraz Taco Bell zamierza wykorzystać te zmiany i ponownie spróbować swoich sił w Polsce.

Co będzie można zjeść? Tacos, burrito i chrupiące tortille

Taco Bell specjalizuje się w daniach typu fast food inspirowanych kuchnią meksykańską i tex-mex.

Wśród najbardziej charakterystycznych produktów marki znajdują się tacos, burrito, quesadille i Crunchwrap Supreme.

Taco to tortilla wypełniona mięsem lub innym nadzieniem, warzywami, serem i sosami.

Burrito jest większą, zwijaną tortillą, w której mogą znaleźć się między innymi mięso, fasola, ryż, ser i dodatki.

Quesadilla to tortilla z roztopionym serem i wybranym nadzieniem, podawana po podgrzaniu.

Z kolei Crunchwrap Supreme to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów sieci. Łączy miękką tortillę z chrupiącym elementem, mięsem, warzywami i sosami.

AmRest zapowiada, że polskie menu będzie oparte na popularnych produktach znanych z innych krajów.

W planach są również propozycje wegetariańskie.

Pełnego polskiego menu i oficjalnego cennika na razie nie przedstawiono.

Nie tylko Młociny. Taco Bell planuje kolejne restauracje

Warszawska Galeria Młociny ma być początkiem szerszej ekspansji.

Według informacji o planowanych lokalizacjach kolejne restauracje marki mają pojawić się również w innych centrach handlowych stolicy.

Wśród wskazywanych miejsc znajdują się Blue City oraz Westfield Mokotów.

Sieć przygotowuje także wejście do Wrocławia, gdzie lokal ma powstać w centrum handlowym Westfield Wroclavia.

AmRest w oficjalnym komunikacie z 20 października zapowiedział otwarcie trzech restauracji do końca 2026 roku, natomiast doniesienia branżowe wskazują cztery przygotowywane lokalizacje.

Nie oznacza to jeszcze, że wszystkie cztery restauracje zostaną uruchomione w tym samym terminie.

Nowoczesne kioski i zamówienia cyfrowe. Tak mają wyglądać restauracje

Nowe lokale Taco Bell mają wykorzystywać rozwiązania cyfrowe ułatwiające składanie zamówień.

AmRest zapowiedział, że od początku działalności restauracje zostaną wyposażone w nowoczesne kioski samoobsługowe.

Klienci będą mogli samodzielnie wybierać dania i konfigurować zamówienia.

W przyszłości operator planuje również uruchomienie dostaw do domu.

Takie rozwiązania są już powszechnie stosowane przez największe sieci restauracji szybkiej obsługi.

Kiedy otwarcie Taco Bell w Galerii Młociny?

To pytanie z pewnością najbardziej interesuje mieszkańców Warszawy.

Na 22 października 2026 roku nie ogłoszono jeszcze dokładnej daty otwarcia pierwszej restauracji.

Wiadomo natomiast, że Taco Bell planuje rozpoczęcie działalności w Polsce w ostatnim kwartale roku.

AmRest prowadzi już rekrutację pracowników do restauracji w Galerii Młociny.

To kolejny sygnał, że przygotowania do uruchomienia lokalu są zaawansowane.

Nie należy jednak utożsamiać rozpoczęcia rekrutacji z potwierdzoną datą otwarcia.

Amerykańska marka stawia na Warszawę. Czy tym razem odniesie sukces?

Za rozwój Taco Bell w Polsce odpowiada AmRest, operator znanych sieci gastronomicznych, takich jak KFC, Pizza Hut, Starbucks i Burger King.

Firma ma wieloletnie doświadczenie na polskim rynku i rozbudowaną sieć restauracji.

Taco Bell należy natomiast do amerykańskiego koncernu Yum! Brands.

Powrót marki po 33 latach może okazać się jednym z ciekawszych wydarzeń na polskim rynku gastronomicznym tej jesieni.

Tym razem firma zamierza rozpocząć działalność od dużych galerii handlowych i produktów rozpoznawalnych na całym świecie.

Pierwszy Taco Bell powstanie w Galerii Młociny w Warszawie. Dokładna data otwarcia i ceny w polskim menu nie zostały jeszcze oficjalnie podane.

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