Od piątku wielkie promocje w Biedronce. Ceny spadają nawet o 57 procent, a w sobotę rusza dodatkowa akcja
Biedronka przygotowała weekend pełen promocji. Już w piątek, 23 października, klienci będą mogli kupić taniej mięso, owoce i inne produkty spożywcze. W ofercie znalazły się między innymi banany za 2,99 zł za kilogram, borówki amerykańskie i mandarynki. Nie zabraknie również okazji dla osób planujących większe zakupy. W sobotę, 24 października, ruszy dodatkowa promocja, w której przy zakupie trzech wybranych produktów najtańszy będzie gratis. Trzeba jednak uważać na terminy — nie wszystkie rabaty obowiązują przez cały weekend.
Biedronka rusza z weekendowymi okazjami. Promocje już od piątku
W piątek, 23 października 2026 roku, w sklepach Biedronka rozpocznie się akcja pod hasłem „Mój Tani Weekend”.
Sieć przygotowała obniżki obejmujące popularne produkty spożywcze, w tym mięso oraz świeże owoce.
Część ofert będzie obowiązywać przez dwa dni — w piątek i sobotę. Inne zaplanowano wyłącznie na sobotę, 24 października.
Warto więc dokładnie sprawdzić daty przy poszczególnych produktach, aby nie przegapić interesujących rabatów.
Banany za 2,99 zł. Obniżka aż o 57 procent
Jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert są banany sprzedawane luzem.
W ramach weekendowej promocji kilogram tych owoców będzie kosztował 2,99 zł.
Na gazetce sieci widnieje informacja o obniżce wynoszącej 57 procent.
To propozycja dla osób, które regularnie kupują owoce do śniadań, koktajli, deserów czy domowych wypieków.
Banany świetnie sprawdzają się również jako składnik placuszków, owsianek i popularnego chlebka bananowego.
Promocja obowiązuje 23 i 24 października.
Borówki amerykańskie taniej o 16 procent
Biedronka przecenia również borówki amerykańskie.
W gazetce promocyjnej opakowanie tych owoców zostało oznaczone ceną 14,99 zł i rabatem 16 procent.
Borówki można wykorzystać do przygotowania jogurtowych deserów, naleśników, owsianki lub domowych muffinek.
Przed zakupem warto sprawdzić gramaturę opakowania oraz jego aktualną cenę na półce.
Mandarynki za 6,99 zł. Jesienny hit na weekend
W październiku coraz większym zainteresowaniem cieszą się owoce cytrusowe.
Biedronka przygotowała promocję również na mandarynki.
Cena wskazana w gazetce wynosi 6,99 zł za kilogram, a obniżka sięga 27 procent.
To jedna z propozycji dla klientów, którzy chcą uzupełnić domowy zapas świeżych owoców przed kolejnym tygodniem.
Promocja obowiązuje w piątek i sobotę.
Mięso na weekendowy obiad. Biedronka obniża ceny
Wśród ofert znalazły się także produkty mięsne.
Na piątek i sobotę przygotowano promocję na szynkę wieprzową bez kości, sprzedawaną na wagę. Cena wskazana w gazetce wynosi 12,99 zł za kilogram, a rabat to 31 procent.
Drugą propozycją jest karkówka wieprzowa bez kości w cenie 11,99 zł za kilogram, z obniżką wynoszącą 35 procent.
Takie produkty można wykorzystać do przygotowania pieczeni, gulaszu lub obiadu na kilka dni.
Przed zakupem większej ilości mięsa warto zaplanować sposób jego przechowywania albo podzielenie na porcje przeznaczone do zamrożenia.
W sobotę dodatkowa promocja. Kup trzy produkty, a najtańszy otrzymasz gratis
Najważniejsza oferta pozaspożywcza została zaplanowana wyłącznie na sobotę, 24 października.
Biedronka uruchomi akcję „2+1 gratis” na wybrane artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki.
Mechanizm promocji polega na zakupie trzech produktów objętych akcją.
W takim zestawie najtańszy artykuł zostanie naliczony gratis.
Przykładowo, jeśli klient wybierze trzy kwalifikujące się produkty w cenach 30 zł, 25 zł i 20 zł, zapłaci 55 zł zamiast 75 zł.
To jednak przykład pokazujący zasadę działania rabatu. Ostateczna cena zależy od produktów objętych promocją oraz regulaminu.
Warto pamiętać, że oferta nie oznacza, iż wszystkie produkty z tych kategorii można dowolnie łączyć. Szczegółowe zasady i ewentualne wyłączenia należy sprawdzić w sklepie.
Jak zaplanować zakupy, żeby skorzystać z największych obniżek?
W przypadku tej promocji kluczowe są daty.
Mięso i owoce przedstawione w gazetce można kupować w promocyjnych cenach w piątek i sobotę, natomiast akcja „2+1 gratis” na wybrane artykuły przemysłowe została przewidziana wyłącznie na sobotę.
Osoby, które planują kupić zarówno żywność, jak i artykuły pozaspożywcze, mogą więc rozważyć zrobienie zakupów 24 października.
Nie oznacza to jednak gwarancji dostępności wszystkich produktów. Oferta może być ograniczona zapasami poszczególnych sklepów.
Weekend w Biedronce pod znakiem obniżek
Najbliższy piątek i sobota przyniosą promocje na produkty, które regularnie trafiają do koszyków polskich rodzin.
Banany za 2,99 zł, mandarynki za 6,99 zł oraz przecenione mięso mogą zainteresować osoby planujące weekendowe gotowanie.
Z kolei sobotnia akcja „2+1 gratis” to okazja do sprawdzenia cen książek, zabawek, tekstyliów i wybranych artykułów przemysłowych.
Najważniejsze dla klientów: promocje spożywcze obowiązują 23–24 października, ale dodatkowa akcja z gratisowym produktem została zaplanowana tylko na sobotę, 24 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.