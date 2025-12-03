Nowe oszustwo z mObywatelem 3.0. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega: tysiące Polaków już widziało te reklamy
Ministerstwo Cyfryzacji wydało pilny komunikat dotyczący fali fałszywych reklam, które w ostatnich dniach masowo pojawiają się w Internecie. Oszuści podszywają się pod aplikację mObywatel 3.0 i namawiają użytkowników do rzekomych „łatwych inwestycji”. Resort ostrzega: to nowa kampania cyberprzestępców, która może doprowadzić do utraty wszystkich oszczędności.
Na czym polega oszustwo
Zgodnie z komunikatem ministerstwa mechanizm ataku wygląda zawsze tak samo:
• w sieci pojawia się reklama informująca o „nowej funkcji inwestycyjnej mObywatela”,
• po kliknięciu użytkownik trafia na stronę stylizowaną na portal informacyjny,
• kolejny link przenosi już na fałszywą witrynę przypominającą oficjalną stronę mObywatela 3.0,
• oszuści proszą o wypełnienie formularza rejestracyjnego,
• później dzwonią, podając się za konsultantów i nakłaniają do „lokowania kapitału”.
To klasyczny model wyłudzenia danych i kradzieży pieniędzy.
Resort podkreśla: mObywatel 3.0 nie oferuje żadnych funkcji umożliwiających inwestowanie pieniędzy.
Każda reklama, która to sugeruje – jest fałszywa.
Jakie dane kradną oszuści
W formularzu pojawiają się pola:
• imię i nazwisko,
• numer telefonu,
• adres e-mail,
• czasem – numer PESEL.
Nadanie tych danych pozwala przestępcom:
• podszywać się pod użytkownika,
• zaciągać zobowiązania,
• przejąć dostęp do kont bankowych,
• przygotować dalsze ataki spersonalizowane.
Ministerstwo ostrzega: osoby, które oddzwonią na numer oszustów, tracą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Co zrobić, jeśli widzisz taką reklamę
Resort wskazuje dwie ścieżki:
1. Zgłoś reklamę w aplikacji mObywatel
W module „Bezpiecznie w sieci” można jednym kliknięciem przesłać zgłoszenie.
2. Poinformuj CERT Polska
Poprzez stronę: incydent.cert.pl
To oficjalny kanał obsługi incydentów cyberbezpieczeństwa.
Jak rozpoznać fałszywy portal
Eksperci wskazują cztery najbardziej widoczne sygnały:
• adres strony różni się od gov.pl choćby jedną literą,
• logo wygląda prawie identycznie, ale ma inne proporcje,
• strona wymaga natychmiastowej rejestracji,
• pojawia się obietnica „szybkich zysków” lub „sekretnej funkcji”.
Żadna rządowa aplikacja nie oferuje natychmiastowego zarobku ani inwestycji.
Co to oznacza dla czytelnika
Ministerstwo jasno informuje:
jeśli widzisz reklamę mObywatela 3.0 obiecującą inwestycje – nie klikaj. To oszustwo.
Każde wejście na taką stronę grozi:
• kradzieżą danych,
• przejęciem tożsamości,
• utratą pieniędzy z konta,
• telefonami od przestępców przez kolejne tygodnie.
Warto poinformować bliskich, zwłaszcza seniorów, którzy najczęściej padają ofiarą kampanii phishingowych.
Nowa fala fałszywych reklam żeruje na zaufaniu do oficjalnej aplikacji państwowej.
Ministerstwo Cyfryzacji apeluje: nie klikaj, nie podawaj danych, zgłaszaj podejrzane treści.
To jeden z najbardziej masowych cyberataków ostatnich miesięcy – i każdy użytkownik internetu może zostać nim objęty.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.