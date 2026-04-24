Nowe prawo weszło w życie. Sąsiad ma prawo wejść na Twoją działkę i do mieszkania
Od 27 lutego 2026 roku ważna zmiana weszła bez rozgłosu. Sąsiad może wejść na teren Twojej nieruchomości. Dla właścicieli oznacza to, że warto wiedzieć dokładnie, w którym momencie możesz negocjować warunki wejścia i kiedy ta możliwość bezpowrotnie mija.
Sąsiad może wejść na Twoją nieruchomość – i nie możesz tego zabronić
Uprawnienie do wejścia na cudzą nieruchomość w związku z robotami budowlanymi wynika wprost z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Przepis stanowi, że jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych niezbędne jest wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, a nawet do mieszkania, inwestor ma do tego prawo – pod warunkiem że nie ma innej możliwości technicznej. Warunek niezbędności jest kluczowy: prawo nie daje inwestorowi carte blanche na wchodzenie gdzie chce i kiedy chce. Musi udowodnić, że bez dostępu do Twojej nieruchomości roboty są niemożliwe lub rażąco utrudnione.
Typowe sytuacje, w których ten przepis ma zastosowanie: ocieplenie elewacji od strony sąsiedniej działki, remont ściany szczytowej przy granicy, prace przy rynnie lub instalacji odprowadzającej wodę po stronie sąsiada, wznoszenie rusztowania wychodzącego poza obrys budynku, wymiana okien od strony zewnętrznej w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej. W każdym z tych przypadków inwestor ma obowiązek najpierw podjąć próbę porozumienia – bez zgody właściciela nie może wejść samowolnie. Dopiero odmowa uruchamia dalszy tryb.
Kolejność kroków – i okno na negocjacje, które szybko się zamyka
Procedura jest sekwencyjna i ma ściśle określone etapy. Pierwszy krok to rozmowa. Inwestor powinien przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku skontaktować się z właścicielem sąsiedniej nieruchomości, przedstawić zakres planowanych prac, terminy i sposób korzystania z terenu oraz – co najważniejsze – uzgodnić ewentualną rekompensatę. To jedyny moment, w którym właściciel ma realną siłę negocjacyjną: może postawić warunki finansowe, ograniczyć godziny wejścia, zażądać zabezpieczenia istniejących nasadzeń, ogrodzenia czy instalacji. Prawodawca nie narzuca tu żadnych ograniczeń – kwota rekompensaty zależy wyłącznie od woli obu stron.
Jeśli właściciel odmówi lub strony nie dojdą do porozumienia w sprawie warunków, inwestor może złożyć wniosek do organu administracji architektoniczno-budowlanej – najczęściej starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu – o wydanie decyzji o niezbędności wejścia. Organ ma 14 dni na ocenę, czy dostęp jest rzeczywiście konieczny. Jeśli wyda decyzję pozytywną, określa w niej warunki korzystania z cudzej nieruchomości. W tym momencie możliwość uzyskania rekompensaty za samo wejście – w formie uzgodnionej z inwestorem – znika. Decyzja administracyjna zastępuje porozumienie stron i nie zawiera z reguły postanowień finansowych na rzecz właściciela.
Nowe rozporządzenie od 27 lutego 2026 roku – co się zmieniło w formularzu
Rozporządzenie ministra finansów i gospodarki z 27 lutego 2026 roku zastąpiło poprzedni wzór obowiązujący od 17 lutego 2021 roku. Zmiana dotyczy wyłącznie ustandaryzowanego formularza wniosku składanego do organu architektoniczno-budowlanego – nie zmienia samych zasad materialnych określonych w art. 47 Prawa budowlanego ani zakresu uprawnień stron. Nowy formularz – dostępny w wersji papierowej i elektronicznej na portalu e-budownictwo.gunb.gov.pl – wymaga podania: danych inwestora, informacji o posiadanym pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu, szczegółowego określenia prac przygotowawczych lub robót uzasadniających wejście, oznaczenia sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości, której dotyczy wniosek oraz uzasadnienia wniosku. Wniosek można złożyć wyłącznie po wejściu nowego wzoru formularza – dokumenty sporządzone na poprzednim druku mogą być odesłane do uzupełnienia.
Co grozi, gdy inwestor narobi szkód podczas prac?
Uzyskanie przez inwestora prawa wejścia – czy to na podstawie zgody właściciela, czy decyzji administracyjnej – nie zwalnia go z odpowiedzialności za szkody. Zgodnie z art. 47 ust. 3 Prawa budowlanego po zakończeniu robót inwestor ma obowiązek naprawienia wszelkich uszkodzeń powstałych w związku z korzystaniem z sąsiedniej nieruchomości. Zasady naprawienia szkody określa art. 363 Kodeksu cywilnego: według wyboru poszkodowanego przez przywrócenie stanu poprzedniego albo przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jeśli przywrócenie jest niemożliwe lub nadmiernie kosztowne, roszczenie ogranicza się do świadczenia pieniężnego ustalonego według cen z daty ustalenia odszkodowania.
Ważne zastrzeżenie: odszkodowanie przysługuje tylko wtedy, gdy szkoda faktycznie powstała. Samo wejście na działkę bez wyrządzenia żadnych zniszczeń nie daje podstaw do żądania wypłaty. Jeśli ekipa remontowa skorzystała z przejścia przez ogród i wyszła nie zostawiając śladów – właściciel nie ma roszczenia finansowego wobec inwestora z tytułu samego faktu wejścia.
Kodeks cywilny przewiduje też szerszy, bardziej ekstremalny przypadek – art. 142 § 1 k.c. stanowi, że właściciel nie może sprzeciwić się nawet użyciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu jego rzeczy przez inną osobę, jeżeli jest to konieczne do odwrócenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobrom osobistym tej osoby lub osoby trzeciej. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim przypomniał o tym przepisie w postanowieniu z 11 maja 2017 roku (sygn. akt II Ca 263/17) – wskazując, że w nagłych przypadkach zagrożenia ochrona nieruchomości jest jeszcze bardziej ograniczona niż w standardowym procesie budowlanym. Właściciel może wtedy żądać jedynie naprawienia szkody – nie zablokować wejścia.
Warszawa: gęsta zabudowa i tysiące remontów rocznie. Tu spory sąsiedzkie trafiają do urzędu najczęściej
Warszawa jest miastem, w którym przepisy o wejściu na sąsiednią nieruchomość mają szczególne praktyczne znaczenie. Gęsta zabudowa śródmiejska – kamienice przy granicy działki, bloki w zabudowie zwartej, szeregowce na Wilanowie czy Białołęce, remontowane oficyny na Pradze i Woli – generuje regularnie sytuacje, w których remont jednej elewacji fizycznie wymaga wejścia na teren sąsiada. Tylko Wydział Architektury i Budownictwa m.st. Warszawy rozpatruje rocznie setki spraw związanych z robotami przy granicach działek. Postępowania z art. 47 Prawa budowlanego trafiają do urzędu zarówno ze strony inwestorów prywatnych, jak i wspólnot mieszkaniowych remontujących budynki wielorodzinne.
Dla właścicieli domów jednorodzinnych w podwarszawskich dzielnicach z zabudową szeregową – Wilanów, Białołęka, Wawer, Ursus – przepis ma znaczenie szczególnie w przypadku remontów dachu, ocieplania elewacji od strony sąsiada i wymiany instalacji odprowadzania wody. Decyzje wydawane przez urzędy dzielnicowe lub Wydział Architektury są zaskarżalne – odwołanie kieruje się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji.
Jeden błąd pozbawia Cię prawa do rekompensaty
- Jeśli sąsiad poinformował Cię o planowanym remoncie i poprosił o zgodę na wejście – negocjuj teraz, nie czekaj. Moment przed złożeniem wniosku do urzędu to jedyne okno na ustalenie rekompensaty, zakresu prac i harmonogramu. Możesz żądać dowolnej kwoty – prawo nie narzuca górnego limitu. Po wydaniu decyzji administracyjnej ta możliwość znika.
- Zawrzyj porozumienie na piśmie. Ustna zgoda na wejście bez udokumentowania uzgodnień finansowych i zakresu prac jest dla Ciebie ryzykowna. Umowa powinna określać: terminy wejść, obszar, do którego ekipa ma dostęp, zakaz wejścia do budynku lub mieszkania (jeśli prace tego nie wymagają), kwotę rekompensaty i termin jej zapłaty oraz obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego po zakończeniu prac.
- Przed wejściem ekipy udokumentuj stan swojej nieruchomości. Zrób zdjęcia ogrodzenia, nawierzchni, nasadzeń i wszystkich elementów, które mogą zostać uszkodzone. Data zdjęć wynikająca z metadanych pliku będzie dowodem w ewentualnym sporze o odszkodowanie. Bez dokumentacji przed pracami trudno udowodnić, że szkoda powstała właśnie w ich wyniku.
- Jeśli inwestor wszedł bez zgody i bez decyzji – złóż zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Samowolne wejście na cudzą nieruchomość bez porozumienia i bez decyzji administracyjnej jest naruszeniem Prawa budowlanego. PINB ma kompetencje do nakazania wstrzymania robót.
- Jeśli podczas prac powstały szkody – nie podpisuj protokołu odbioru bez ich udokumentowania. Roszczenie o naprawienie szkód wynikających z korzystania z Twojej nieruchomości przedawnia się na zasadach ogólnych – po 3 lub 6 latach w zależności od charakteru szkody. Masz czas, ale im szybciej udokumentujesz zniszczenia i wystąpisz do inwestora z wezwaniem do naprawy, tym mocniejsza jest Twoja pozycja dowodowa.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.