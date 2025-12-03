Nowe świadczenie do 4134 zł miesięcznie. Wniosek można złożyć online, bez progów dochodowych
W grudniu ZUS kontynuuje wypłaty świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. Kwoty miesięczne wahają się od 752 do 4134 zł i zależą wyłącznie od poziomu potrzeby wsparcia. Pieniądze trafiają na konto w konkretne dni miesiąca. Wyjaśniamy, kto może złożyć wniosek, jakie warunki trzeba spełnić i jak wygląda procedura.
Nawet 4134 zł na konto bez względu na dochód
Świadczenie wspierające to pomoc finansowa skierowana bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Wysokość miesięcznej wypłaty zależy od punktacji ustalonej przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Od marca 2025 roku obowiązują nowe kwoty, powiązane ze zwaloryzowaną rentą socjalną, która wynosi teraz 1878,91 zł.
Progi finansowe kształtują się następująco:
- 70-74 punkty: 752 zł (40% renty socjalnej)
- 75-79 punktów: 1128 zł (60% renty)
- 80-84 punkty: 1504 zł (80% renty)
- 85-89 punktów: 2255 zł (120% renty)
- 90-94 punkty: 3382 zł (180% renty)
- 95-100 punktów: 4134 zł (220% renty)
Świadczenie nie zależy od wysokości dochodów. Osoby, które spełniają kryteria, otrzymują pieniądze niezależnie od tego, ile zarabiają lub jakie inne świadczenia pobierają.
Kto może dostać pieniądze w 2025 roku?
O świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które:
- są obywatelami Polski lub krajów Unii Europejskiej oraz EFTA
- mają miejsce zamieszkania w Polsce i dostęp do polskiego rynku pracy
- posiadają decyzję WZON określającą poziom potrzeby wsparcia między 70 a 100 punktów
Program wprowadzano etapami. Od stycznia 2024 roku świadczenie przysługiwało tylko osobom z najwyższymi poziomami wsparcia (87-100 punktów). Od stycznia 2025 roku krąg uprawnionych rozszerzono o osoby z przedziału 78-86 punktów. Kolejne rozszerzenie nastąpi w styczniu 2026 roku – wówczas o pieniądze będą mogły starać się osoby z 70-77 punktami.
Istnieje wyjątek od tej kolejności. Jeśli opiekunowie osób z niepełnosprawnościami pobierali 1 stycznia 2024 roku lub później świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, wtedy osoby te mogą otrzymać świadczenie wspierające już przy 70 punktach.
Jak złożyć wniosek do ZUS? Wystarczy mieć eZUS
Procedura składa się z dwóch etapów. Najpierw trzeba uzyskać decyzję WZON ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Następnie, w ciągu trzech miesięcy od wydania tej decyzji, należy złożyć wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia.
Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie przez trzy kanały:
- Platformę eZUS (dawny PUE ZUS)
- Portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl)
- System bankowości elektronicznej
We wniosku wystarczy podać numer decyzji WZON – nie trzeba dołączać jej kopii. ZUS weryfikuje dane automatycznie w systemie.
Kiedy pieniądze trafią na konto
ZUS realizuje wypłaty świadczenia wspierającego w stałe dni każdego miesiąca: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. Jeśli termin przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, przelew trafia na konto dzień wcześniej.
Wszystkie wypłaty realizowane są bezgotówkowo na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Pieniądze nie podlegają opodatkowaniu ani zajęciu komorniczemu.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i nie masz jeszcze decyzji WZON, pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Zespół powinien wydać decyzję w ciągu trzech miesięcy. Dopiero po otrzymaniu dokumentu możesz wnioskować do ZUS o świadczenie.
Jeśli już masz decyzję WZON z odpowiednią liczbą punktów, możesz złożyć wniosek do ZUS online. Po pozytywnym rozpatrzeniu pierwsza wypłata powinna nastąpić w najbliższym terminie przewidzianym w harmonogramie ZUS.
Pamiętaj, że kolejność działań ma znaczenie. Jeśli złożysz wniosek do ZUS przed uzyskaniem decyzji WZON, dokument zostanie odrzucony.
Świadczenie wspierające to pomoc od 752 do 4134 zł miesięcznie dla osób z niepełnosprawnościami. Od stycznia 2025 roku dostępne jest dla szerszego grona uprawnionych. Wnioski składa się wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłaty realizowane są w stałe dni miesiąca na wskazane konto bankowe.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.