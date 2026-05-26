Nowe urządzenie w twoim mieszkaniu będzie wiedzieć nawet o której bierzesz prysznic. Do końca roku musi pojawić się w milionach polskich domów. Za jego brak 10 tys. zł lub areszt
Kontroler nie musi już pukać do drzwi. Dane wpływają na bieżąco. To nie jest science fiction – to przepis, który wchodzi w życie za kilka miesięcy, a ponad 60 proc. polskich gospodarstw domowych wciąż go nie spełnia.
Skąd ten obowiązek – dyrektywa EED i polska ustawa z 2021 roku
Rewolucja w zdalnych licznikach nie jest pomysłem prezesa twojej spółdzielni. Jej źródłem jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z 11 grudnia 2018 roku, zwana dyrektywą EED (Energy Efficiency Directive), która zobowiązała państwa członkowskie do wyposażenia budynków wielolokalowych w urządzenia pomiarowe z funkcją zdalnego odczytu. Polska wdrożyła ten obowiązek ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw. Kluczowy przepis to art. 45a ust. 7a znowelizowanej ustawy o efektywności energetycznej, który brzmi jednoznacznie: do dnia 1 stycznia 2027 r. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego zastąpi ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania lub wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej urządzeniami posiadającymi funkcję zdalnego odczytu.
Obowiązek dotyczy budynków wielolokalowych – bloków, kamienic, budynków wielorodzinnych – podłączonych do sieci ciepłowniczej lub posiadających kotłownię wspólną. Nie dotyczy domów jednorodzinnych z indywidualnym źródłem ciepła (kocioł gazowy, pompa ciepła), ani budynków, w których rozliczenia nie są prowadzone na podstawie indywidualnych wskazań urządzeń pomiarowych. Istnieje też furtka dla zarządców: jeśli wymiana jest technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieopłacalna, obowiązek odpada – ale musi to wynikać z udokumentowanej analizy. Każde odstępstwo wymaga formalnego uzasadnienia.
Co dokładnie rejestruje nowe urządzenie – i kto może to odczytać
Tu zaczyna się część, o której głośno niewielu mówi. Tradycyjny licznik rejestrował jedno: stan na chwilę odczytu. Nowe urządzenie z modułem radiowym robi coś zupełnie innego. Rejestruje zużycie z rozdzielczością godzinową lub dobową i przechowuje historię. To oznacza, że z danych wynika nie tylko ile, ale kiedy.
Analiza tygodniowego wykresu zużycia ciepłej wody z dokładnością godzinową pozwala ustalić: o której regularnie wstajesz, o której wracasz do domu, kiedy wyjeżdżasz na weekend lub urlop, ile osób faktycznie korzysta z mieszkania i kiedy. Zużycie bliskie zeru przez kilka dni z rzędu to wyraźny sygnał nieobecności. Szczyt zużycia między 6:30 a 7:15 to profil osoby wyjeżdżającej rano do pracy.
W nowszych instalacjach – a takie właśnie są teraz montowane masowo – licznik nie czeka na technika z odbiornikiem. Dane płyną automatycznie, bez przerwy, do centralnego serwera operatora systemu. Licznik nadaje sygnał do stałego koncentratora zainstalowanego w budynku lub w okolicy, a ten przekazuje je dalej do chmury – bez żadnej wizyty, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Starszy model „drive-by”, gdzie technik zbierał dane samochodem z odbiornikiem, jest coraz rzadziej stosowany. Dziś dane o tym, kiedy brałeś prysznic, trafiają na serwer operatora automatycznie – i pytanie, kto ma do nich dostęp, jak długo są przechowywane i komu mogą być udostępnione, staje się pytaniem o coś więcej niż tylko rozliczenie za wodę.
Dane te – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń – muszą być udostępniane mieszkańcom co miesiąc, nieodpłatnie. To pozytywna zmiana względem dotychczasowego standardu, gdzie rozliczenie przychodziło raz w roku w formie „paragonu grozy”. Ale te same dane, które miesięczny raport pokazuje tobie, są jednocześnie przechowywane przez zarządcę systemu odczytu.
RODO a dane z licznika – luka, o której mało kto mówi
Dane o godzinowym zużyciu wody i ciepła są danymi osobowymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – RODO. Pozwalają na identyfikację wzorców zachowania konkretnej osoby przypisanej do adresu. Zarządca budynku lub firma obsługująca system odczytu jest administratorem tych danych i ma obowiązek spełnić wszystkie wymogi RODO: poinformować mieszkańca o zakresie zbieranych danych, celu przetwarzania, podstawie prawnej i czasie przechowywania. Dane nie mogą być przechowywane dłużej niż to konieczne i nie mogą być udostępniane podmiotom trzecim bez podstawy prawnej.
W praktyce specjaliści ds. bezpieczeństwa danych wskazują na kilka konkretnych ryzyk. Pierwszym jest niewystarczające szyfrowanie transmisji radiowej – część tańszych modułów komunikuje się w protokołach bez pełnego szyfrowania end-to-end, co oznacza, że sygnał może być odebrany przez każdego, kto ma odpowiedni odbiornik i oprogramowanie. Drugim ryzykiem jest brak jasnych umów powierzenia danych między spółdzielnią a firmą obsługującą system odczytu – jeśli taka umowa nie istnieje lub jest niekompletna, UODO ma podstawę do wszczęcia postępowania. Trzecim – długość przechowywania historycznych danych pomiarowych, którą wiele regulaminów spółdzielni określa na 5 lat lub dłużej, co daleko wykracza poza niezbędne minimum.
Kto odpowiada za brak licznika – i kto ostatecznie zapłaci karę
To rozróżnienie jest kluczowe i nagminnie mylone w debacie publicznej. Obowiązek montażu spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku – spółdzielni mieszkaniowej, wspólnocie, firmie zarządzającej nieruchomością – nie na indywidualnym lokatorze. To zarządca odpowiada za to, że do 1 stycznia 2027 roku każde mieszkanie w budynku ma sprawne urządzenie z funkcją zdalnego odczytu.
Karą za niedopełnienie tego obowiązku jest – zgodnie z przepisami ustawy o efektywności energetycznej – grzywna do 10 000 zł, ograniczenie wolności lub areszt. Odpowiedzialność karna może spaść na osobę fizyczną reprezentującą zarządcę – prezesa spółdzielni, członka zarządu wspólnoty. Lokator nie odpowiada karnie za brak licznika, ale ma obowiązek wpuścić monterów do mieszkania. Odmowa uniemożliwia przeprowadzenie wymiany i może rodzić roszczenia zarządcy wobec lokatora z tytułu utrudniania realizacji obowiązku ustawowego.
Koszty wymiany – ok. 300 zł za jedno urządzenie – pokrywa zarządca z funduszu remontowego lub specjalnej wpłaty celowej. W praktyce oznacza to, że ostatecznie płaci mieszkaniec: przez wyższe składki na fundusz remontowy lub jednorazowe opłaty. W dużym bloku z 100 lokalami łączny koszt wymiany wszystkich liczników (woda i ciepło) to 60 000-120 000 zł – w zależności od liczby urządzeń i stawek firmy instalacyjnej.
Jesień 2026 będzie krytyczna – monterzy i urządzenia mogą się skończyć
Skala wyzwania jest ogromna. Na początku 2026 roku ponad 60 proc. polskich gospodarstw domowych objętych obowiązkiem wciąż nie miało urządzeń z funkcją zdalnego odczytu. To oznacza, że w ciągu kilku miesięcy musi zostać przeprowadzonych kilka milionów wymian. Branża instalacyjna już teraz sygnalizuje, że jesienią 2026 roku dostępność monterów i samych urządzeń może być krytyczna – co przełoży się na wyższe ceny i dłuższe terminy oczekiwania.
Zarządcy, którzy odkładają decyzję na ostatni kwartał roku, ryzykują nie tylko wyższe koszty, ale też brak możliwości dotrzymania terminu z powodów niezależnych – brak dostępnych ekip monterskich lub opóźnienia dostaw modułów z Azji (gdzie produkowana jest większość urządzeń). W takim przypadku zarządca musi udokumentować, że podjął kroki w rozsądnym terminie – co może być okolicznością łagodzącą przy ewentualnej karze, choć nie gwarantuje jej uniknięcia.
Warszawa: setki spółdzielni, miliony lokali i nierówne tempo wymiany
W Warszawie problem ma szczególną skalę. Miasto zarządza lub nadzoruje zasoby kilkudziesięciu spółdzielni mieszkaniowych obsługujących łącznie setki tysięcy lokali – od bloków z wielkiej płyty na Ursynowie i Bemowie po kamienice komunalne w Śródmieściu. Tempo wymiany liczników jest w stolicy wyraźnie nierównomierne: nowe inwestycje deweloperskie mają systemy zdalnego odczytu montowane na etapie budowy i są gotowe od lat, tymczasem część bloków z lat 70. i 80. wciąż działa na analogowych licznikach lub licznikach z odczytem radiowym pierwszej generacji, który nie spełnia aktualnych wymogów technicznych.
Stołeczne Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz największe warszawskie spółdzielnie (m.in. RSM Praga, SM Wola, SM Bródno) prowadzą wymianę od kilku lat, ale skala bloków zarządzanych przez mniejsze wspólnoty i prywatnych zarządców sprawia, że do granicy terminu brakuje dziesiątek tysięcy lokali. Właśnie teraz część warszawskich mieszkańców dostaje pierwsze pisma informujące o planowanej wizycie monterów – i część z nich nie wie, czy monter, który puka do drzwi, przyszedł z ramienia spółdzielni czy jest oszustem. To otwiera furtkę dla przestępców podszywających się pod ekipy instalacyjne.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź licznik, wpuść monterów, zapytaj o RODO
1. Sprawdź, czy twój licznik ma moduł radiowy. Urządzenia ze zdalnym odczytem mają zwykle widoczną antenę lub nadajnik radiowy oraz wyświetlacz cyfrowy. Część starszych modeli ma moduł radiowy zainstalowany jako nakładka. Jeśli masz wątpliwości – zapytaj zarządcę lub spółdzielnię, czy twój lokal jest już objęty systemem zdalnego odczytu.
2. Jeśli monter zapuka do drzwi – zweryfikuj jego tożsamość, zanim wpuścisz. Masz prawo zażądać pisemnego upoważnienia od zarządcy budynku oraz identyfikatora pracownika firmy instalacyjnej. Legalna wymiana jest zawsze poprzedzona pismem informacyjnym od spółdzielni lub wspólnoty. Jeśli ktoś pojawia się bez zapowiedzi i bez dokumentów – nie wpuszczaj i zgłoś zarządcy.
3. Zapytaj zarządcę o klauzulę RODO. Masz prawo wiedzieć: kto jest administratorem danych zbieranych przez nowy licznik, jak długo dane są przechowywane, komu są udostępniane i jaką firmę obsługuje system odczytu. Jeśli zarządca nie potrafi odpowiedzieć na te pytania lub nie posiada umowy powierzenia danych z firmą odczytową – masz podstawę do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
4. Jesteś zarządcą lub członkiem zarządu wspólnoty – nie zwlekaj. Jesień 2026 przyniesie drastyczny wzrost popytu na monterów i urządzenia. Zamów oferty już teraz, zanim ceny wzrosną, a terminy wydłużą się do kilku miesięcy. Zarządca, który 2 stycznia 2027 roku nie ma zamontowanych liczników i nie ma dokumentacji podjętych działań, jest narażony na karę do 10 000 zł lub odpowiedzialność karną osoby zarządzającej.
5. Masz dom jednorodzinny z własnym kotłem – nie dotyczy cię ten obowiązek. Przepis obejmuje wyłącznie budynki wielolokalowe z centralnym lub zbiorczym systemem ciepłowniczym lub ogrzewaniem z kotłowni wspólnej. Właściciel domu jednorodzinnego z kotłem gazowym, pompą ciepła lub piecem pelletowym nie ma obowiązku montowania zdalnych liczników na tej podstawie prawnej.
