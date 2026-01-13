Nowy limit kwartalny i zasady. Urzędy skarbowe tego nie odpuszczą
W 2026 roku wchodzą w życie kluczowe zmiany – nie tylko wzrosła kwota limitu, ale zmienił się także sposób jego naliczania. Sprawdź zanim popełnisz duży bład.
Rewolucja w limitach: z miesięcznego na kwartalny
Do końca 2025 roku limit przychodów dla działalności nierejestrowanej był obliczany w skali miesiąca (75% płacy minimalnej). Od 1 stycznia 2026 roku przepisy uległy znaczącej zmianie, która jest korzystna dla osób zarabiających nieregularnie.
Obecnie limit jest weryfikowany w ujęciu kwartalnym. Wynosi on 225% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponieważ od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna wzrosła do kwoty 4806 zł brutto, nowy limit dla działalności nierejestrowanej wynosi: 10 813,50 zł przychodu na kwartał
Oznacza to, że w jednym miesiącu możesz zarobić więcej, a w kolejnym mniej – kluczowe jest, aby suma przychodów z 3 miesięcy danego kwartału nie przekroczyła wskazanej kwoty.
Wymogi formalne – o czym musisz pamiętać?
Mimo braku konieczności rejestracji w CEIDG, prowadzenie takiej działalności wiąże się z konkretnymi obowiązkami wobec urzędu skarbowego. Zwolnienie z rejestracji firmy nie oznacza całkowitego zwolnienia z formalności.
- Ewidencja sprzedaży: Masz obowiązek prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, w której odnotowujesz każdą transakcję. Jest to dowód dla organów podatkowych, że nie przekraczasz ustawowego limitu.
- Rozliczenie roczne: Przychody z działalności nierejestrowanej wykazujesz w zeznaniu rocznym PIT-36 (w rubryce „inne źródła”) i odprowadzasz od nich podatek dochodowy.
- Kasa fiskalna: W niektórych przypadkach (np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, naprawa pojazdów) kasa fiskalna jest wymagana od pierwszej sprzedaży, niezależnie od wysokości obrotu.
Co się stanie po przekroczeniu limitu?
Jeśli w trakcie kwartału Twoje przychody przekroczą kwotę 10 813,50 zł, Twoja działalność z mocy prawa staje się działalnością gospodarczą. Od momentu przekroczenia limitu masz 7 dni na złożenie wniosku o wpis do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować konsekwencjami karno-skarbowymi.
Co to oznacza dla Ciebie? – Jak bezpiecznie korzystać ze zmian
Nowe przepisy dają większą elastyczność, ale wymagają lepszego planowania. Ryzyko przekroczenia limitu przesuwa się z każdego miesiąca na koniec kwartału.
- Większa swoboda w sezonie: Jeśli zajmujesz się np. fotografią ślubną lub sprzedażą ozdób świątecznych, możesz w „gorącym” miesiącu zarobić np. 8000 zł, a w pozostałych dwóch miesiącach kwartału po 1000 zł, i nadal działać bez firmy. W starym systemie (miesięcznym) musiałbyś zarejestrować działalność już po pierwszym miesiącu.
- Konieczność sumowania: Musisz na bieżąco sumować przychody narastająco w ramach kwartału. Nie czekaj do ostatniego dnia marca, czerwca, września czy grudnia, aby sprawdzić, czy zmieściłeś się w limicie.
- Uwaga na sprzedaż prywatną: Pamiętaj, że sprzedaż własnych rzeczy używanych (posiadanych dłużej niż 6 miesięcy) nie wlicza się do tego limitu i nie stanowi działalności gospodarczej. Jeśli oprócz usług sprzedajesz na portalach aukcyjnych swoje stare ubrania, nie musisz wpisywać tego do ewidencji przychodów z działalności.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.