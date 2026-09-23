Nowy limitowany smak Pepsi już w Polsce. Nowa wersja pojawiła się w sklepach
Takiej Pepsi na polskich półkach jeszcze nie było. Do sprzedaży trafiła limitowana Pepsi Zero Cukru o smaku piernikowym. Premierowy napój pojawił się 23 września w sklepach Żabka i początkowo będzie dostępny wyłącznie w tej sieci. To jeden z najbardziej nietypowych wariantów popularnego napoju.
Jesień dopiero się zaczęła, ale w sklepach pojawiły się już pierwsze produkty kojarzone ze świętami. Żabka rozpoczęła sprzedaż Pepsi Zero Cukru o smaku piernikowym, łączącej klasyczny smak coli z korzennymi nutami.
Napój sprzedawany jest w charakterystycznych brązowych puszkach ozdobionych świątecznymi wzorami. Na opakowaniu znalazły się oznaczenia „edycja limitowana” oraz „zero cukru”.
Piernikowa Pepsi początkowo tylko w Żabce
Nowy smak zadebiutował w Polsce 23 września 2026 roku. W pierwszym etapie sprzedaży piernikową Pepsi można znaleźć wyłącznie w sklepach Żabka.
Na materiałach promocyjnych sieć reklamuje produkt hasłem: „Piernikowa? Tak wcześnie? Tak smacznie”. Premiera jest elementem kampanii „Co tu się odpiernicza?”, która żartobliwie nawiązuje do coraz wcześniejszego pojawiania się świątecznych produktów w sklepach.
Limitowana Pepsi ma być dostępna do końca roku lub do wyczerpania zapasów. W późniejszym terminie produkt ma trafić również do szerszej dystrybucji.
Cola z nutami korzennych przypraw
Nowy wariant nie jest zwykłą Pepsi w świątecznym opakowaniu. Producent połączył smak napoju typu cola z nutami przypraw kojarzonych z piernikiem.
Jest to wersja bez cukru. Produkt ma zainteresować przede wszystkim klientów poszukujących nietypowych, sezonowych smaków oraz osoby kolekcjonujące limitowane warianty znanych napojów.
Na półkach Żabki pojawiły się puszki o pojemności 330 ml. Na widocznym w sklepie materiale promocyjnym cena w zestawie wynosiła 3,50 zł zamiast 4,80 zł, czyli o 27 proc. mniej. Warunki oferty należy jednak sprawdzić w konkretnej placówce, ponieważ obniżona cena dotyczy zakupu w zestawie.
Nie tylko Pepsi. Piernikowe są nawet chipsy
Równocześnie z nowym napojem do Żabki trafiły także limitowane Doritos o smaku piernikowym. Kukurydziane nachosy mają dodatkowo świąteczny kształt choinek.
Oba produkty tworzą wspólną sezonową kolekcję. To nietypowe podejście do piernikowego smaku, który do tej pory kojarzył się przede wszystkim z ciastkami, kawą i zimowymi deserami.
Edycja może szybko znikać ze sklepów
Limitowane warianty popularnych marek często wzbudzają zainteresowanie klientów i są szeroko pokazywane w mediach społecznościowych. Dostępność produktu może się jednak różnić pomiędzy poszczególnymi sklepami Żabka.
Piernikowa Pepsi nie jest stałym elementem oferty. Zgodnie z zapowiedzią edycja ma być sprzedawana do końca 2026 roku albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów.
Nowy produkt jest już fizycznie dostępny w polskich sklepach. Klienci nie muszą więc czekać do grudnia — świąteczny smak Pepsi pojawił się na półkach jeszcze we wrześniu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.