Nowy limitowany smak Pepsi już w Polsce. Nowa wersja pojawiła się w sklepach

23 września 2026 14:38 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Takiej Pepsi na polskich półkach jeszcze nie było. Do sprzedaży trafiła limitowana Pepsi Zero Cukru o smaku piernikowym. Premierowy napój pojawił się 23 września w sklepach Żabka i początkowo będzie dostępny wyłącznie w tej sieci. To jeden z najbardziej nietypowych wariantów popularnego napoju.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Jesień dopiero się zaczęła, ale w sklepach pojawiły się już pierwsze produkty kojarzone ze świętami. Żabka rozpoczęła sprzedaż Pepsi Zero Cukru o smaku piernikowym, łączącej klasyczny smak coli z korzennymi nutami.

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Napój sprzedawany jest w charakterystycznych brązowych puszkach ozdobionych świątecznymi wzorami. Na opakowaniu znalazły się oznaczenia „edycja limitowana” oraz „zero cukru”.

Piernikowa Pepsi początkowo tylko w Żabce

Nowy smak zadebiutował w Polsce 23 września 2026 roku. W pierwszym etapie sprzedaży piernikową Pepsi można znaleźć wyłącznie w sklepach Żabka.

Na materiałach promocyjnych sieć reklamuje produkt hasłem: „Piernikowa? Tak wcześnie? Tak smacznie”. Premiera jest elementem kampanii „Co tu się odpiernicza?”, która żartobliwie nawiązuje do coraz wcześniejszego pojawiania się świątecznych produktów w sklepach.

Limitowana Pepsi ma być dostępna do końca roku lub do wyczerpania zapasów. W późniejszym terminie produkt ma trafić również do szerszej dystrybucji.

Cola z nutami korzennych przypraw

Nowy wariant nie jest zwykłą Pepsi w świątecznym opakowaniu. Producent połączył smak napoju typu cola z nutami przypraw kojarzonych z piernikiem.

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Jest to wersja bez cukru. Produkt ma zainteresować przede wszystkim klientów poszukujących nietypowych, sezonowych smaków oraz osoby kolekcjonujące limitowane warianty znanych napojów.

Na półkach Żabki pojawiły się puszki o pojemności 330 ml. Na widocznym w sklepie materiale promocyjnym cena w zestawie wynosiła 3,50 zł zamiast 4,80 zł, czyli o 27 proc. mniej. Warunki oferty należy jednak sprawdzić w konkretnej placówce, ponieważ obniżona cena dotyczy zakupu w zestawie.

Nie tylko Pepsi. Piernikowe są nawet chipsy

Równocześnie z nowym napojem do Żabki trafiły także limitowane Doritos o smaku piernikowym. Kukurydziane nachosy mają dodatkowo świąteczny kształt choinek.

Oba produkty tworzą wspólną sezonową kolekcję. To nietypowe podejście do piernikowego smaku, który do tej pory kojarzył się przede wszystkim z ciastkami, kawą i zimowymi deserami.

Edycja może szybko znikać ze sklepów

Limitowane warianty popularnych marek często wzbudzają zainteresowanie klientów i są szeroko pokazywane w mediach społecznościowych. Dostępność produktu może się jednak różnić pomiędzy poszczególnymi sklepami Żabka.

Piernikowa Pepsi nie jest stałym elementem oferty. Zgodnie z zapowiedzią edycja ma być sprzedawana do końca 2026 roku albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów.

Nowy produkt jest już fizycznie dostępny w polskich sklepach. Klienci nie muszą więc czekać do grudnia — świąteczny smak Pepsi pojawił się na półkach jeszcze we wrześniu.

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