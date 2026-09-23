Masz na koncie 100 tys. zł? Bank może wstrzymać wypłatę. Jedną rzecz trzeba zrobić wcześniej
Pieniądze są na rachunku, ale klient może odejść od kasy bez gotówki. Przy większej wypłacie samo pojawienie się w oddziale z dowodem osobistym może nie wystarczyć. Banki wymagają wcześniejszego zamówienia banknotów, a termin oczekiwania zależy od kwoty, waluty oraz godziny zgłoszenia. Dodatkową przeszkodą może być zastrzeżony numer PESEL.
Nie oznacza to blokady rachunku ani utraty prawa do pieniędzy. Powód jest znacznie bardziej praktyczny: placówki bankowe nie przechowują dowolnie dużych zapasów gotówki.
Część oddziałów w ogóle nie prowadzi kas, a te z obsługą gotówkową dysponują ograniczoną liczbą banknotów. Dlatego klient planujący większą wypłatę powinien wcześniej złożyć tak zwaną awizację.
Bez zamówienia bank może nie wypłacić całej kwoty
Awizacja to wcześniejsze poinformowanie banku, jaką kwotę, w jakiej walucie, którego dnia i w której placówce klient chce odebrać.
Zamówienie można złożyć – zależnie od banku – w aplikacji, bankowości internetowej, na infolinii albo bezpośrednio w oddziale.
Jeżeli klient przyjdzie bez wcześniejszego zgłoszenia, bank może:
- wypłacić tylko część żądanej sumy,
- zaproponować odbiór w innym terminie,
- skierować klienta do innej placówki,
- odmówić realizacji całej wypłaty tego samego dnia.
Nie jest to odmowa oddania pieniędzy. Bank musi po prostu zamówić i bezpiecznie dostarczyć odpowiednią ilość gotówki do konkretnego punktu.
Limity znacznie różnią się między bankami
Nie istnieje jeden ustawowy próg, powyżej którego każda placówka w Polsce wymaga awizacji. Zasady ustalają banki, a limity mogą zależeć także od rodzaju rachunku i waluty.
Według oficjalnych informacji obowiązujących 23 września 2026 roku przykładowe zasady wyglądają następująco:
|Bank i rodzaj usługi
|Kwota dostępna bez wcześniejszego zamówienia
|Najwcześniejszy odbiór większej sumy
|ING Bank Śląski
|do 50 tys. zł
|następny dzień roboczy, jeżeli zamówienie wpłynie do godz. 11; po godz. 11 – po dwóch dniach roboczych
|mBank
|do 20 tys. zł
|dla kwoty do 100 tys. zł: następny dzień roboczy po godz. 14 przy zgłoszeniu do godz. 10.30; przy późniejszym zgłoszeniu – po dwóch dniach
|mBank
|powyżej 100 tys. zł
|przy zgłoszeniu do godz. 10.30 – po dwóch dniach roboczych; po tej godzinie – po trzech dniach
|Kantor Walutowy Alior Banku
|do 25 tys. zł
|wyższą wypłatę trzeba zgłosić do godz. 14 na dwa dni robocze przed odbiorem
Ostatnia pozycja dotyczy rachunków prowadzonych w Kantorze Walutowym Alior Banku, a nie wszystkich kont osobistych tej instytucji.
Przed wypłatą zawsze warto sprawdzić aktualne zasady swojego rachunku. Bank może zmienić limit, a dana placówka może nie prowadzić obsługi kasowej.
Przy 100 tys. zł godzina zgłoszenia może zdecydować o terminie
Różnicę dobrze pokazują zasady mBanku.
Klient, który chce odebrać nie więcej niż 100 tys. zł i zamówi pieniądze do godz. 10.30 w dniu roboczym, może otrzymać je najwcześniej następnego dnia roboczego po godz. 14.
Jeżeli złoży dyspozycję po godz. 10.30, najwcześniejszy termin przesunie się o kolejny dzień.
Przy wypłacie przekraczającej 100 tys. zł oczekiwanie jest dłuższe. Zgłoszenie złożone przed graniczną godziną pozwala odebrać pieniądze najwcześniej po dwóch dniach roboczych, a późniejsze – po trzech.
W ING próg obowiązkowego zgłoszenia jest wyższy. Bez awizacji można wypłacić do 50 tys. zł. Zamówienie złożone do godz. 11 pozwala odebrać złotówki następnego dnia roboczego, natomiast zgłoszone później – po dwóch dniach roboczych.
Waluta obca może wymagać kilku dni oczekiwania
Znacznie wcześniej trzeba zaplanować wypłatę euro lub dolarów. Banki przechowują mniej zagranicznych banknotów, a nie każdy oddział prowadzi kasę walutową.
W mBanku bez wcześniejszego zgłoszenia można odebrać do 500 euro albo 500 dolarów. Dla kwoty nieprzekraczającej 10 tys. euro lub dolarów najwcześniejszy odbiór przypada po trzech dniach roboczych, jeżeli zlecenie trafi do banku przed godz. 10.30. Po tej godzinie termin wydłuża się do czterech dni.
Przy kwocie wyższej niż 10 tys. euro lub dolarów oczekiwanie może wynieść cztery albo pięć dni roboczych.
ING wymaga zamówienia wypłaty przekraczającej 5 tys. euro, 5 tys. dolarów lub tysiąc funtów. Walutę zamówioną do godz. 11 można odebrać po dwóch dniach roboczych, a przy późniejszym zgłoszeniu – po trzech.
Nie odbierzesz zamówionych pieniędzy? Może pojawić się opłata
Złożonej awizacji nie należy traktować jak niezobowiązującej rezerwacji.
Bank organizuje transport, zabezpieczenie i dostarczenie gotówki do wskazanego oddziału. Jeżeli klient nie przyjdzie po pieniądze i nie odwoła zamówienia w terminie, może zapłacić.
ING informuje, że klient indywidualny, który nie odbierze awizowanej wypłaty i nie anuluje jej na czas, zapłaci 150 zł, niezależnie od waluty zamówienia.
W Kantorze Walutowym Alior Banku za nieodebranie zamówionej kwoty również pobierana jest opłata zgodna z aktualną taryfą.
Jeżeli plany się zmienią, zamówienie należy anulować odpowiednio wcześnie. W ING można to zrobić najpóźniej do godz. 15 w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę.
Zastrzeżony PESEL może zatrzymać wypłatę
Jest jeszcze jedna zasada, o której wielu klientów dowiaduje się dopiero przy kasie.
Banki mają obowiązek sprawdzać status numeru PESEL przy wypłacie przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. W 2026 roku jest to 14 418 zł.
Jeżeli PESEL właściciela rachunku jest zastrzeżony, bank nie wypłaci od razu kwoty przekraczającej ten próg. Dotyczy to także wypłaty dokonywanej przez pełnomocnika.
Samo cofnięcie zastrzeżenia dopiero przy kasie może nie rozwiązać problemu. Jeżeli bank zdążył już sprawdzić rejestr i stwierdził zastrzeżenie, wypłata ponad limit zostaje objęta ustawowym okresem oczekiwania. W ING wynosi on 12 godzin.
Najbezpieczniej cofnąć zastrzeżenie PESEL przed złożeniem dyspozycji i przed wizytą w oddziale, a po odbiorze pieniędzy ponownie je włączyć.
Najpierw trzeba znaleźć placówkę z kasą
Nawet prawidłowo zgłoszona wypłata nie zostanie zrealizowana w dowolnym punkcie z logo banku.
Coraz więcej placówek działa bez tradycyjnej obsługi kasowej. Niektóre udostępniają tylko bankomat i wpłatomat, inne zajmują się doradztwem, kredytami i obsługą dokumentów.
Przed zamówieniem pieniędzy trzeba sprawdzić:
- czy placówka prowadzi obsługę gotówkową,
- jakie waluty obsługuje,
- w jakich godzinach działa kasa,
- czy wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie,
- jaki dokument należy mieć przy odbiorze,
- czy wypłata w kasie jest objęta prowizją.
W mBanku do wypłaty można użyć dowodu osobistego, paszportu albo dokumentu w aplikacji mObywatel. Wysokość ewentualnej prowizji zależy jednak od rodzaju posiadanego rachunku.
Bank nie zabiera pieniędzy. Potrzebuje czasu na przygotowanie banknotów
Brak możliwości wypłacenia całej sumy od ręki nie oznacza, że bank zakwestionował własność pieniędzy albo zablokował rachunek.
Duże ilości banknotów nie są stale przechowywane w każdej placówce ze względów bezpieczeństwa i kosztów. Gotówkę trzeba zamówić, przeliczyć, zabezpieczyć i dostarczyć transportem wartości pieniężnych.
Dlatego osoba planująca zakup samochodu, rozliczenie remontu albo inną dużą płatność gotówkową powinna skontaktować się z bankiem przynajmniej kilka dni wcześniej. Przy walucie obcej oraz kwotach przekraczających 100 tys. zł bezpiecznie jest pozostawić jeszcze większy zapas czasu.
Najważniejsze są cztery kroki: sprawdzenie placówki, zamówienie gotówki, cofnięcie zastrzeżenia PESEL oraz odbiór pieniędzy dokładnie w uzgodnionym terminie.
Źródła: ING Bank Śląski – zasady zamawiania dużej wypłaty, mBank – wypłata gotówki w oddziale, Alior Bank – wypłaty z Kantoru Walutowego, Ministerstwo Cyfryzacji – zastrzeżony PESEL a wypłata gotówki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.