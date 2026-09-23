Od czwartku gigantyczna wyprzedaż w Biedronce. Tysiące produktów przecenią o połowę
Biedronka rozpoczyna w czwartek 24 września jedną z największych akcji rabatowych tej jesieni. Klienci kupujący co najmniej trzy oznaczone produkty przemysłowe, tekstylia lub zabawki otrzymają aż 50 proc. rabatu na każdy z nich. Produkty można dowolnie mieszać, a promocją objęto między innymi artykuły marek LEGO, Stanley, Vileda, Philips, Oral-B, Hot Wheels, Reebok i Puma. Akcja potrwa tylko trzy dni.
Promocja będzie obowiązywać od czwartku 24 września do soboty 26 września albo do wyczerpania zapasów. Warunkiem otrzymania obniżki jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej.
Trzy produkty i każdy o połowę taniej
Mechanizm promocji jest prosty. Klient musi włożyć do koszyka minimum trzy produkty oznaczone jako objęte akcją. Po zeskanowaniu karty lub aplikacji cena każdego z nich zostanie obniżona o 50 proc.
Kupujesz minimum trzy produkty promocyjne i każdy otrzymujesz o połowę taniej.
Nie trzeba wybierać trzech takich samych rzeczy. Produkty można dowolnie łączyć, na przykład kupić zabawkę LEGO, tekstylia i artykuł gospodarstwa domowego. Najważniejsze, aby wszystkie miały specjalne oznaczenie promocji.
Rabat zostanie naliczony automatycznie przy kasie po identyfikacji karty Moja Biedronka.
LEGO, Stanley, Vileda, Philips i Hot Wheels
Lista marek wymienionych w warunkach promocji jest bardzo szeroka. Akcja obejmuje wybrane produkty takich firm jak:
- LEGO,
- Stanley,
- Vileda,
- Philips,
- Oral-B,
- Hot Wheels,
- Reebok,
- Puma,
- Fila,
- Gatta,
- Dafi,
- Spokey,
- Littlest Pet Shop.
Na liście znalazły się również między innymi tekstylia, książki, papier do drukarki, rajstopy, skarpety, szczoteczki elektryczne, żarówki, ekspresy do kawy, zabawki i artykuły gospodarstwa domowego.
Promocją mają zostać objęte także wybrane samochodziki Hot Wheels Silver w sześciopakach oraz zestawy dwóch figurek Littlest Pet Shop.
Nie oznacza to jednak, że każdy produkt danej marki będzie przeceniony. Decydujące jest specjalne oznaczenie przy cenie lub na półce.
Produkty można mieszać dowolnie
Największą zaletą akcji jest możliwość łączenia różnych kategorii. Klient nie musi kupować trzech zabawek albo trzech produktów tekstylnych.
W jednej transakcji można zestawić na przykład:
- klocki lub inną zabawkę,
- skarpety albo rajstopy,
- żarówki lub szczoteczkę,
- papier do drukarki,
- książkę,
- artykuł kuchenny albo domowy.
Jeżeli wszystkie wybrane rzeczy uczestniczą w promocji, rabat wynoszący 50 proc. powinien zostać naliczony na każdą z nich.
Przykładowo trzy artykuły kosztujące po 40 zł przed rabatem miałyby łączną wartość 120 zł. Po obniżce klient zapłaci za nie 60 zł.
Jest dzienny limit
Sieć wprowadziła limit promocji. Jednego dnia na jedną kartę Moja Biedronka rabatem może zostać objętych maksymalnie:
dziewięć najtańszych produktów promocyjnych.
Jeżeli klient kupi więcej artykułów uczestniczących w akcji, obniżka obejmie dziewięć najtańszych. Pozostałe zostaną rozliczone według ceny widocznej przy produkcie, bez dodatkowego rabatu wynikającego z tej promocji.
Zakupy warto więc wcześniej przeliczyć, szczególnie gdy w koszyku znajdą się produkty w bardzo różnych cenach.
Bez karty rabat się nie naliczy
Do udziału w akcji potrzebna jest karta Moja Biedronka albo aplikacja sieci. Przy kasie należy zeskanować kod przed zakończeniem transakcji.
Promocja może nie zostać naliczona, jeżeli:
- klient nie użyje karty lub aplikacji,
- kupi mniej niż trzy produkty promocyjne,
- wybierze artykuł nieobjęty akcją,
- przekroczy dzienny limit,
- zapasy promocyjne w sklepie zostaną wyczerpane.
Nie ma wymogu aktywowania oddzielnego kuponu. Zgodnie z materiałem reklamowym wystarczy spełnić warunki zakupowe i użyć karty Moja Biedronka.
Największy ruch może rozpocząć się już rano
Promocje obejmujące jednocześnie zabawki, tekstylia, elektronikę i wyposażenie domu zwykle przyciągają klientów szukających okazji oraz osób rozpoczynających zakupy prezentowe.
Tym razem rabat wynosi aż 50 proc., a akcja potrwa zaledwie trzy dni. Niektóre produkty dostępne są w ograniczonej liczbie i nie muszą pojawić się w każdym sklepie.
Największego zainteresowania można spodziewać się w czwartek rano, tuż po otwarciu placówek. Przed zakupem warto sprawdzić etykietę cenową i zachować paragon, aby upewnić się, że wszystkie wybrane produkty zostały prawidłowo przecenione.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.