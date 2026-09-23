W czwartek zacznie się w Biedronce. Gigantyczna promocja, klienci mogą wynosić po 10 kilogramów
Biedronka uruchamia jedną z najmocniejszych promocji na produkt, który można długo przechowywać. Od czwartku 24 września przy zakupie dziesięciu kilogramów białego cukru pięć opakowań będzie gratis. Po przeliczeniu kilogram ma kosztować zaledwie 99 groszy. Oferta potrwa tylko trzy dni, dlatego zainteresowanie może być ogromne.
Promocja obejmie biały cukier w kilogramowych opakowaniach marek Polski Cukier, Diamant, Sweet Family oraz Królewski. Produkty można dowolnie łączyć, nie trzeba więc kupować dziesięciu identycznych opakowań.
Warunkiem skorzystania z oferty będzie użycie karty Moja Biedronka albo aplikacji sieci.
Pięć kilogramów cukru gratis
Mechanizm akcji jest wyjątkowo prosty:
kup 10 opakowań cukru po 1 kg, a pięć z nich otrzymasz gratis.
Według materiału promocyjnego Biedronki każde z dziesięciu opakowań zostanie rozliczone po 99 groszy. Standardowa cena bez karty albo poza promocją wynosi 1,99 zł za kilogram.
Oznacza to, że klient może zabrać ze sklepu łącznie 10 kilogramów cukru za mniej niż 10 zł. Połowa produktów objętych transakcją będzie bezpłatna, a rabat zostanie proporcjonalnie rozłożony na wszystkie opakowania.
Tak niska cena może przyciągnąć osoby przygotowujące przetwory, piekące ciasta albo uzupełniające domową spiżarnię przed jesienią i świętami.
Promocja rusza w czwartek rano
Oferta będzie obowiązywać od:
czwartku 24 września do soboty 26 września.
To zaledwie trzy dni. Przy tak dużej obniżce nie można wykluczyć, że w części sklepów zapasy poszczególnych marek zaczną szybko znikać z półek.
Największego ruchu można spodziewać się w czwartek rano, zaraz po rozpoczęciu promocji. Cukier należy do produktów trwałych, dlatego klienci chętnie kupują go w większych ilościach, gdy cena spada poniżej złotówki.
Obowiązuje dzienny limit
Biedronka wprowadziła ograniczenie zakupów. Dzienny limit wynosi:
10 opakowań po 1 kilogramie na jedną kartę Moja Biedronka.
W ramach jednej dziennej transakcji można więc kupić maksymalnie 10 kg cukru i otrzymać pięć opakowań gratis.
Ponieważ akcja trwa trzy dni, klient korzystający z promocji każdego dnia może teoretycznie kupić łącznie nawet 30 kilogramów cukru. Każdego dnia musi jednak użyć karty albo aplikacji, a możliwość zakupu zależy od dostępności produktu w konkretnym sklepie.
Bez karty cena będzie dwukrotnie wyższa
Promocja nie naliczy się automatycznie każdemu klientowi. Przy kasie trzeba zeskanować kartę Moja Biedronka, jej kod znajdujący się w aplikacji albo podać przypisany do konta numer telefonu.
Bez identyfikacji uczestnika programu lojalnościowego cukier zostanie rozliczony po cenie regularnej wynoszącej 1,99 zł za kilogram.
Trzeba również włożyć do koszyka dokładnie dziesięć opakowań objętych akcją. Zakup mniejszej liczby nie uruchomi mechanizmu „5+5 gratis”.
Można mieszać cztery marki
Akcja nie ogranicza klientów do jednego producenta. W promocji uczestniczą:
- Polski Cukier,
- Diamant,
- Sweet Family,
- Królewski.
Na opakowaniach musi znajdować się informacja, że jest to biały cukier o masie 1 kg. Przed podejściem do kasy warto sprawdzić oznaczenia na półce, ponieważ inne rodzaje cukru albo opakowania o innej gramaturze mogą nie zostać objęte rabatem.
To oferta, przy której półki mogą szybko opustoszeć
Promocje na cukier regularnie wywołują duże zainteresowanie, ponieważ produkt ma długi termin przydatności i można przechowywać go przez wiele miesięcy w suchym miejscu.
Tym razem obniżka wynosi około 50 proc., a cena spada do poziomu wskazanego przez sieć jako 99 groszy za kilogram. To może sprawić, że od czwartkowego poranka klienci będą wkładać do koszyków całe zgrzewki.
Oferta potrwa tylko do soboty 26 września lub do wyczerpania zapasów. Dostępność poszczególnych marek może różnić się między sklepami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.