Od czwartku ogromne oszczędności w Lidlu. Ceny spadną nawet o 60 procent
Lidl uruchamia od czwartku 24 września serię bardzo mocnych promocji. Banany będzie można kupić za 2,99 zł za kilogram, nektarynki za 5,99 zł, a przy zakupie kaw Lavazza drugi, tańszy produkt zostanie przeceniony aż o 60 procent. Dzień później cena masła spadnie do 2,49 zł. Większość największych rabatów wymaga jednak aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Nowa oferta będzie obowiązywać od czwartku 24 września do soboty 26 września. Sieć postawiła przede wszystkim na produkty codziennego użytku: owoce, kawę, soki, masło i mięso.
Największych zakupów mogą dokonywać użytkownicy aplikacji Lidl Plus. To właśnie dla nich przygotowano ceny niższe nawet o 60 proc.
Banany za 2,99 zł za kilogram
Jedną z najmocniejszych ofert są banany sprzedawane luzem. Ich cena promocyjna spadnie z 6,99 zł do:
2,99 zł za kilogram.
Oznacza to obniżkę o 57 proc. Warunkiem skorzystania z takiej ceny będzie aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus, a następnie zeskanowanie aplikacji przy kasie.
Przy zakupie trzech kilogramów klient zapłaci 8,97 zł zamiast 20,97 zł. Oszczędność wyniesie więc aż 12 zł.
Oferta rozpocznie się w czwartek i potrwa do soboty.
Nektarynki przecenione o 53 procent
Duża obniżka obejmie również nektarynki sprzedawane luzem. Zamiast ceny 12,99 zł za kilogram klienci z aktywnym kuponem zapłacą:
5,99 zł za kilogram.
Cena zostanie obniżona o 53 proc. Przy zakupie dwóch kilogramów można zaoszczędzić 14 zł.
Także w tym przypadku potrzebna będzie aplikacja Lidl Plus i wcześniejsze aktywowanie kuponu.
Druga kawa Lavazza 60 procent taniej
Od czwartku promocją zostaną objęte wszystkie kawy Lavazza. Mogą to być zarówno kawy ziarniste, mielone, jak i inne produkty tej marki dostępne w ofercie sklepu.
Mechanizm akcji jest następujący:
przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy zostanie przeceniony o 60 proc.
Produkty można mieszać. Rabat obejmie jednak tańszą z dwóch wybranych kaw. Przed podejściem do kasy trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Promocja może przyciągnąć szczególnie osoby kupujące większe opakowania kawy, ponieważ przy dwóch produktach oszczędność może wynieść kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt złotych – zależnie od wybranych wariantów.
Trzy soki Solevita, trzeci za grosz
Kolejna oferta obejmie wszystkie litrowe soki marki Solevita. Przy zakupie trzech opakowań najtańszy produkt będzie kosztował tylko jeden grosz.
Mechanizm promocji: 2+1 za grosz.
Klient płaci pełną cenę za dwa droższe soki, a trzeci – najtańszy – otrzymuje niemal bezpłatnie.
W przypadku produktów w jednakowej cenie daje to rabat zbliżony do jednej trzeciej wartości całych zakupów. Promocja ma obowiązywać od czwartku 24 września do soboty 26 września.
Od piątku masło za 2,49 zł
Jeszcze większe zainteresowanie może pojawić się w piątek. Od 25 do 26 września Lidl przeceni masło ekstra Pilos o zawartości 83 proc. tłuszczu w opakowaniach po 200 gramów.
Po aktywowaniu kuponu i zakupie trzech opakowań cena jednej kostki spadnie do:
2,49 zł.
Cena promocyjna bez dodatkowej obniżki wynosi 4,99 zł, dlatego kupon pozwoli zmniejszyć ją o połowę.
Za trzy kostki klient zapłaci łącznie 7,47 zł. Przy cenie 4,99 zł za opakowanie taki sam zakup kosztowałby 14,97 zł. Oszczędność wyniesie zatem 7,50 zł.
Trzeba pamiętać, że ta oferta zacznie obowiązywać dopiero w piątek, a warunkiem uzyskania najniższej ceny będzie zakup trzech opakowań.
Taniej także mięso
Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus przeceniona zostanie również świeża dolna część nogi kurczaka Rzeźnik w opakowaniu XXL.
Cena spadnie do:
6,49 zł za kilogram.
Cena przed obniżką wynosi 8,19–8,99 zł za kilogram, zależnie od wcześniejszej oferty. Produkt będzie sprzedawany w opakowaniach rodzinnych, dlatego ostateczna kwota przy kasie będzie zależała od wagi konkretnej tacki.
Bez aktywnego kuponu rabat może się nie naliczyć
Najważniejsze promocje wymagają wykonania trzech czynności:
- zalogowania się do aplikacji Lidl Plus,
- aktywowania kuponu przed zakupami,
- zeskanowania aplikacji przy kasie.
Samo posiadanie Lidl Plus nie wystarczy, jeżeli klient wcześniej nie uruchomi właściwego kuponu.
Warto również dokładnie sprawdzić terminy. Banany, nektarynki, kawy Lavazza i soki Solevita będą objęte akcją od czwartku 24 września. Najniższe ceny masła oraz mięsa zaczną natomiast obowiązywać dopiero w piątek 25 września.
Przy obniżkach sięgających 53, 57 i 60 proc. część produktów może szybko znikać z półek, szczególnie w pierwszych godzinach obowiązywania oferty.
Źródło: gazetka promocyjna Lidl obowiązująca od 24 do 26 września 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.