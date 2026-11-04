Obowiązkowe kontrole w blokach. Mieszkańcy dostają pisma z prośbą o udostępnienie mieszkań
Mieszkańcy bloków i wspólnot mieszkaniowych otrzymują zawiadomienia o obowiązkowych kontrolach. Zarządcy wyznaczają terminy wizyt i proszą o udostępnienie mieszkań. Chodzi o sprawdzenie wentylacji, której nieprawidłowe działanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Przeglądy wynikają z przepisów Prawa budowlanego i powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku.
Mieszkańcy dostają wiadomości. Zarządcy wyznaczają terminy
Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego w kolejnych budynkach wielorodzinnych organizowane są kontrole przewodów wentylacyjnych.
Jak informuje Interia Biznes, zawiadomienia otrzymali między innymi mieszkańcy jednego z osiedli na poznańskich Naramowicach. Zarządca przekazał im informację o terminie obowiązkowego przeglądu i konieczności zapewnienia dostępu do mieszkań.
Podobne kontrole są organizowane również w innych częściach kraju. Dotyczą budynków, w których konieczne jest sprawdzenie stanu przewodów kominowych, w tym wentylacyjnych.
To nie jest nowy obowiązek wprowadzony w listopadzie 2026 roku. Wynika z przepisów obowiązujących od lat.
Co sprawdzają podczas kontroli wentylacji?
Podstawowym celem przeglądu jest ustalenie, czy instalacja wentylacyjna działa prawidłowo.
Osoba przeprowadzająca kontrolę może sprawdzić stan przewodów, drożność instalacji oraz działanie wentylacji w pomieszczeniach.
Szczególne znaczenie ma to w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia gazowe.
Nieprawidłowa wentylacja może prowadzić do gromadzenia się wilgoci, rozwoju pleśni i pogorszenia jakości powietrza.
W mieszkaniach z urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwa wadliwa wentylacja może również zwiększać ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.
Czad jest bezbarwny i bezwonny, dlatego jego obecności nie można rozpoznać za pomocą zmysłów.
Kontrola co najmniej raz w roku. Przepisy są jednoznaczne
Obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli wynika z art. 62 ustawy Prawo budowlane.
Przepis przewiduje, że obiekty budowlane powinny być poddawane kontroli co najmniej raz w roku w zakresie obejmującym między innymi stan techniczny przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Za organizację kontroli odpowiada właściciel lub zarządca budynku.
W przypadku bloków mieszkalnych termin przeglądu jest zazwyczaj ustalany przez spółdzielnię, wspólnotę lub firmę administrującą nieruchomością.
Kontrole często przeprowadzane są jesienią, jednak przepisy nie wymagają, aby odbywały się wyłącznie w październiku lub listopadzie.
Czy trzeba wpuścić kontrolera do mieszkania?
Mieszkańcy powinni umożliwić przeprowadzenie prawidłowo zapowiedzianej kontroli instalacji, do których dostęp znajduje się w lokalu.
Nie oznacza to jednak, że każda osoba podająca się za kontrolera może wejść do mieszkania bez potwierdzenia swojej tożsamości.
Przed wpuszczeniem specjalisty warto sprawdzić zawiadomienie od administracji, termin przeglądu i dane firmy wykonującej kontrolę.
Jeżeli pojawią się wątpliwości, najlepiej zadzwonić bezpośrednio do zarządcy budynku, korzystając ze znanego wcześniej numeru telefonu.
Kontrola okresowa nie daje automatycznie prawa do siłowego wejścia do mieszkania pod nieobecność lokatora. Odrębne zasady mogą mieć zastosowanie w sytuacjach awaryjnych, gdy istnieje zagrożenie bezpieczeństwa.
Co jeśli nikogo nie będzie w domu?
Jeżeli termin kontroli koliduje z pracą lub innymi obowiązkami, warto skontaktować się z administracją i zapytać o dodatkowy termin.
Zarządcy często organizują wizyty uzupełniające dla osób, które nie mogły udostępnić mieszkania w pierwszym terminie.
Uporczywe uniemożliwianie obowiązkowego przeglądu może prowadzić do dalszych działań ze strony zarządcy, zależnie od okoliczności i podstawy prawnej.
Nie istnieje jednak jedna automatyczna kara nakładana na każdego mieszkańca za samą nieobecność podczas pierwszej wizyty.
Wyniki kontroli trafiają do dokumentacji budynku
Po przeprowadzeniu przeglądu sporządzana jest dokumentacja dotycząca stanu instalacji.
Protokoły kontroli przewodów kominowych są obsługiwane w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi elektronicznych protokołów.
Jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości, konieczne może być ich usunięcie.
W przypadku poważnych usterek wpływających na bezpieczeństwo użytkowanie określonych urządzeń lub instalacji może wymagać ograniczenia do czasu naprawy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w bloku, zwróć uwagę na ogłoszenia wywieszane na klatce schodowej, wiadomości od administracji i korespondencję ze spółdzielni.
Najważniejsze jest sprawdzenie terminu przeglądu i umożliwienie dostępu do instalacji wentylacyjnej.
Przed wizytą warto również upewnić się, że kratki wentylacyjne nie są zasłonięte ani zaklejone. Nie należy samodzielnie przerabiać instalacji.
W Warszawie terminy kontroli są ustalane indywidualnie przez zarządców poszczególnych budynków. Nie ma jednego terminu obowiązującego wszystkich mieszkańców stolicy.
Kontrola wentylacji to nie tylko formalność. Jej celem jest wykrycie usterek, które mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo domowników.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.