Kontrole domów i mieszkań. Za brak jednego dokumentu grozi nawet 5000 zł kary. Urzędnicy już pukają do drzwi
Właściciele nieruchomości muszą pamiętać o obowiązku, którego niedopełnienie może kosztować nawet 5000 zł. Chodzi o zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Samorządy przypominają o przepisach, wysyłają pisma i prowadzą kontrole. W jednej z podwarszawskich gmin urzędnicy wraz ze strażnikami miejskimi odwiedzają osoby, które nie złożyły wymaganych deklaracji. Obowiązek dotyczy zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.
Urzędnicy sprawdzają właścicieli nieruchomości. Są pisma i wizyty
Obowiązek zgłaszania źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków funkcjonuje od kilku lat, jednak nie wszyscy właściciele nieruchomości dopełnili wymaganych formalności.
Problem dotyczy również osób, które wymieniły piec, zainstalowały pompę ciepła albo zmieniły sposób ogrzewania domu i nie zaktualizowały informacji.
Przykładem działań samorządów jest Konstancin-Jeziorna pod Warszawą.
Tamtejszy urząd poinformował 28 września 2026 roku, że od lipca pracownicy wydziału ochrony środowiska wraz ze strażnikami miejskimi odwiedzają osoby, które nie zgłosiły źródła ogrzewania.
Do mieszkańców kierowane są również pisma przypominające o obowiązku złożenia deklaracji.
To rzeczywiste działania kontrolne, a nie zapowiedź wprowadzenia nowego podatku czy opłaty za ogrzewanie.
Nawet 5000 zł grzywny. Przepisy przewidują konsekwencje
Brak wymaganej deklaracji CEEB może skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie.
Samorząd Konstancina-Jeziorny przypomina, że za niedopełnienie obowiązku grozi grzywna, która może sięgnąć 5000 zł.
W praktyce możliwe jest nałożenie mandatu, a w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może być wyższa.
Nie oznacza to jednak, że każda osoba, która spóźniła się ze zgłoszeniem, automatycznie otrzyma karę w maksymalnej wysokości.
Istotne są okoliczności sprawy, a przepisy przewidują również możliwość uniknięcia kary w określonych sytuacjach, gdy deklaracja zostanie złożona po terminie, ale przed uzyskaniem przez właściwy organ informacji o wykroczeniu.
Najważniejsze jest więc jak najszybsze sprawdzenie, czy wymagane zgłoszenie zostało złożone.
Masz piec gazowy, pompę ciepła albo kominek? Obowiązek dotyczy także Ciebie
Niektórzy właściciele domów mogą błędnie zakładać, że CEEB dotyczy wyłącznie starych pieców węglowych.
Tymczasem ewidencja obejmuje różne źródła ciepła i spalania paliw.
Zgłoszeniu podlegają między innymi:
- Kotły gazowe.
- Kotły na węgiel i inne paliwa stałe.
- Piece i kominki.
- Pompy ciepła.
- Ogrzewanie elektryczne.
- Ciepło dostarczane z sieci ciepłowniczej.
Obowiązek obejmuje właścicieli i zarządców budynków, w których znajdują się źródła ogrzewania podlegające ewidencji.
Właściciele mieszkań w blokach powinni natomiast sprawdzić, kto odpowiada za zgłoszenie w ich przypadku. Przy ogrzewaniu z instalacji wspólnej obowiązki mogą należeć do zarządcy budynku.
Wymieniłeś piec? Masz tylko 14 dni
Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby, które niedawno modernizowały ogrzewanie.
Jeżeli w budynku uruchomiono nowe źródło ciepła, właściciel lub zarządca ma zasadniczo 14 dni na złożenie deklaracji.
Taki sam termin dotyczy zgłoszenia zmiany źródła ogrzewania.
Przykładowo, właściciel domu, który zlikwidował stary kocioł i zamontował pompę ciepła, powinien zadbać o aktualizację danych.
Sama wymiana urządzenia nie powoduje automatycznie aktualizacji deklaracji CEEB.
To ważne również dla osób, które przeprowadzały remont w ostatnich miesiącach i mogły zapomnieć o formalnościach.
Jak sprawdzić i zgłosić źródło ogrzewania?
Złożenie deklaracji CEEB jest bezpłatne.
Można zrobić to na dwa sposoby.
Pierwszy to zgłoszenie elektroniczne w systemie ZONE, obsługującym Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków.
Drugi sposób to złożenie papierowego formularza we właściwym urzędzie gminy lub miasta.
W formularzu podaje się między innymi informacje o budynku i wykorzystywanych źródłach ogrzewania.
Warto również zachować potwierdzenie złożenia deklaracji.
Uwaga na oszustów: samo zgłoszenie do CEEB nie wymaga wniesienia opłaty. Jeżeli ktoś żąda pieniędzy za obowiązkową rejestrację, należy zweryfikować taką informację w urzędzie.
Czy kontrole będą prowadzone w całej Polsce?
Obowiązek zgłaszania źródeł ogrzewania ma charakter ogólnopolski.
Nie oznacza to jednak, że w każdym mieście trwa obecnie taka sama akcja kontrolna.
Poszczególne samorządy samodzielnie organizują działania związane z weryfikacją przestrzegania przepisów.
Przykład Konstancina-Jeziorny pokazuje, że niektóre gminy zdecydowały się na bezpośrednie wizyty u mieszkańców i wysyłanie przypomnień.
Warto też odróżnić kontrole prowadzone przez uprawnione organy lokalne od działalności Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
GUNB wyjaśniał wcześniej, że administruje systemem CEEB, ale sam nie prowadzi kontroli deklaracji źródeł ciepła.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jesteś właścicielem domu lub innego budynku, sprawdź, czy źródło ogrzewania zostało zgłoszone do CEEB.
Szczególnie ważne jest to w trzech sytuacjach: gdy budynek jest nowy, gdy niedawno wymieniono urządzenie grzewcze albo gdy zmieniono sposób ogrzewania.
Jeśli mieszkasz w bloku, ustal, czy obowiązek zgłoszenia dotyczy Ciebie bezpośrednio, czy został wykonany przez zarządcę.
Brak deklaracji może skończyć się grzywną do 5000 zł. Nie warto więc ignorować pism z urzędu ani odkładać wymaganych formalności.
Jednocześnie należy podkreślić, że nie ogłoszono nowej, ogólnopolskiej akcji kontroli wszystkich mieszkań od listopada. Potwierdzone działania dotyczą między innymi Konstancina-Jeziorny, a obowiązek zgłoszenia wynika z wcześniej obowiązujących przepisów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.