Zasiłek pogrzebowy na nowych zasadach od 1 stycznia. Chodzi o 7000 zł i ważne formalności
Od 1 stycznia 2027 roku mają zmienić się zasady załatwiania formalności związanych z zasiłkiem pogrzebowym. Zakłady pogrzebowe będą mogły elektronicznie przekazywać dokumenty do ZUS w imieniu rodzin zmarłych. To istotna zmiana dla osób ubiegających się o świadczenie, które od początku 2026 roku wynosi 7000 zł. Nowe rozwiązanie ma ograniczyć formalności i ułatwić rozliczenie kosztów pochówku.
Zmiany od 1 stycznia 2027 roku. Rodziny nie będą musiały załatwiać wszystkiego samodzielnie
Organizacja pogrzebu wiąże się nie tylko z dużymi wydatkami, ale również z koniecznością dopełnienia formalności. Jedną z najważniejszych jest uzyskanie zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Od 1 stycznia 2027 roku planowane jest kolejne ułatwienie w obsłudze tego świadczenia.
Jak informują Rynek Zdrowia i Dziennik.pl, zakłady pogrzebowe mają uzyskać możliwość elektronicznego składania dokumentów w imieniu swoich klientów za pośrednictwem specjalnego profilu informacyjnego.
Oznacza to, że rodzina będzie mogła upoważnić zakład pogrzebowy do załatwienia formalności bez konieczności samodzielnego dostarczania papierowych dokumentów do placówki ZUS.
Nie jest to jednak nowe świadczenie ani kolejna podwyżka jego wysokości. Zmiana dotyczy przede wszystkim sposobu składania wniosków.
ZUS ma przyjmować dokumenty elektronicznie. Co się zmieni?
Nowe rozwiązanie ma umożliwić przedsiębiorcom z branży pogrzebowej przesyłanie dokumentów bezpośrednio przez system teleinformatyczny.
Chodzi między innymi o:
- Wniosek o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12.
- Dokumenty potwierdzające poniesione koszty pochówku.
- Wymagane dokumenty dotyczące osoby zmarłej.
- Informacje potrzebne do wypłaty świadczenia.
Cyfryzacja ma ograniczyć konieczność osobistego dostarczania dokumentów, szczególnie w miejscowościach oddalonych od placówek ZUS.
Dla rodzin oznacza to mniej formalności w okresie, w którym organizacja pogrzebu i tak wiąże się z dużym obciążeniem.
Zasiłek pogrzebowy wynosi już 7000 zł. Nie każdy otrzyma taką samą kwotę
Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy został podwyższony z 4000 do 7000 zł.
To wzrost o 3000 zł, czyli o 75 procent.
Nowa kwota obowiązuje w przypadku śmierci, która nastąpiła od 1 stycznia 2026 roku.
Ważne jest jednak rozróżnienie dwóch sytuacji.
Jeżeli koszty pogrzebu ponosi członek rodziny zmarłego, przysługuje mu co do zasady pełna kwota 7000 zł, niezależnie od wysokości poniesionych wydatków.
Natomiast osoba spoza rodziny lub uprawniona instytucja może otrzymać zwrot faktycznie udokumentowanych kosztów, ale nie więcej niż 7000 zł.
Jeśli za pogrzeb płaci kilka osób lub instytucji, świadczenie jest dzielone proporcjonalnie do poniesionych wydatków.
Kto może dostać pieniądze z ZUS?
Zasiłek pogrzebowy nie przysługuje wyłącznie małżonkowi lub dzieciom osoby zmarłej.
Wśród członków rodziny uprawnionych do świadczenia znajdują się między innymi:
- Małżonek lub małżonka.
- Rodzice.
- Dzieci.
- Rodzeństwo.
- Dziadkowie.
- Wnuki.
O pieniądze mogą ubiegać się również inne osoby oraz określone instytucje, jeśli pokryły koszty pogrzebu i spełniają ustawowe warunki.
Sam fakt pokrewieństwa nie wystarcza. Konieczne jest również spełnienie warunków dotyczących prawa do świadczenia i poniesienia kosztów pochówku.
Zakład pogrzebowy może otrzymać pieniądze bezpośrednio
Jednym z praktycznych rozwiązań jest możliwość wskazania rachunku bankowego zakładu pogrzebowego jako konta do wypłaty świadczenia.
Dzięki temu rodzina może rozliczyć część kosztów pogrzebu bez konieczności wcześniejszego otrzymywania pieniędzy na własny rachunek.
Nie oznacza to jednak, że każda usługa pogrzebowa będzie bezpłatna.
Jeśli całkowity koszt pochówku przekroczy kwotę zasiłku, różnicę trzeba będzie pokryć z innych środków.
Ma to szczególne znaczenie w dużych miastach, w tym w Warszawie, gdzie na ostateczny koszt ceremonii wpływają między innymi opłaty cmentarne, transport, wybór trumny lub urny oraz zakres usług zakładu pogrzebowego.
ZUS ma 14 dni na wypłatę. Jest ważny szczegół
Obowiązujące przepisy przewidują wypłatę zasiłku pogrzebowego w terminie 14 dni kalendarzowych od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wypłaty lub wydania decyzji.
To oznacza, że termin nie zawsze biegnie od samego dnia złożenia wniosku.
Jeżeli dokumentacja jest niekompletna i wymaga uzupełnienia, wypłata może nastąpić później.
Dlatego tak ważne jest prawidłowe przygotowanie wniosku i dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
Elektroniczna obsługa wniosków przez zakłady pogrzebowe ma dodatkowo usprawnić przekazywanie dokumentacji.
Czy zasiłek pogrzebowy wzrośnie ponownie w 2027 roku?
W przepisach przewidziano możliwość waloryzacji zasiłku pogrzebowego.
Nie będzie ona jednak następować automatycznie każdego roku.
Kwota świadczenia ma być podnoszona 1 marca tylko wtedy, gdy średnioroczna inflacja w poprzednim roku przekroczy 5 procent.
Wysokość ewentualnej waloryzacji zależy więc od oficjalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Na początku listopada 2026 roku nie można jeszcze przesądzić, czy warunek waloryzacji w marcu 2027 roku zostanie spełniony.
Nie należy zatem traktować kwoty wyższej niż 7000 zł jako już zagwarantowanej na przyszły rok.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli będziesz organizować pogrzeb bliskiej osoby, możesz skorzystać z zasiłku pogrzebowego wynoszącego obecnie 7000 zł, o ile spełnione zostaną ustawowe warunki.
Od 1 stycznia 2027 roku zapowiadane zmiany mają umożliwić zakładom pogrzebowym sprawniejsze przekazywanie dokumentów elektronicznie w imieniu klientów.
Przed podpisaniem umowy z zakładem warto ustalić, czy firma może zająć się formalnościami związanymi z ZUS, jakie dokumenty będą potrzebne oraz w jaki sposób zostanie rozliczone świadczenie.
Najważniejsze: 7000 zł obowiązuje już od stycznia 2026 roku. Zmiana zapowiadana na styczeń 2027 roku dotyczy przede wszystkim sposobu załatwiania formalności, a nie automatycznej kolejnej podwyżki zasiłku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.