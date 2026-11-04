Remont łazienki w 2026 roku kosztuje fortunę. Sprawdziliśmy ceny w 8 miastach. Warszawa na czele zestawienia
Remont niewielkiej łazienki może dziś pochłonąć nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. W największych polskich miastach ceny robocizny, materiałów i wyposażenia sprawiają, że wymiana płytek, instalacji oraz armatury staje się poważną inwestycją. Sprawdziliśmy orientacyjne koszty generalnego remontu łazienki w ośmiu miastach. Różnice są znaczące, a w Warszawie za kompleksowe prace można zapłacić nawet 38 tys. zł.
Ile kosztuje remont łazienki w 2026 roku? Różnice między miastami są ogromne
Jeszcze kilka lat temu remont niewielkiej łazienki za kilkanaście tysięcy złotych był dla wielu właścicieli mieszkań realnym scenariuszem. Obecnie przy kompleksowej modernizacji, obejmującej wymianę instalacji, płytek i wyposażenia, trzeba przygotować znacznie większy budżet.
Z zestawienia opublikowanego przez serwis FindMe wynika, że orientacyjne koszty generalnego remontu łazienki o powierzchni 6 m² w dużych polskich miastach wynoszą od kilkunastu do nawet 38 tys. zł.
Najdrożej wypada Warszawa, gdzie szacunkowy koszt remontu wynosi od 22 do 38 tys. zł.
Wysokie ceny odnotowano również w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.
Na ostateczny rachunek wpływają przede wszystkim stawki ekip remontowych, standard wykończenia, stan instalacji oraz ceny wybranych materiałów.
Warszawa najdroższa. Nawet 38 tys. zł za remont łazienki
W stolicy kompleksowy remont łazienki o powierzchni 6 m² może kosztować od 22 do 38 tys. zł.
Oznacza to, że za każdy metr kwadratowy powierzchni pomieszczenia właściciel mieszkania może zapłacić w przeliczeniu od około 3667 do 6333 zł.
Nie jest to jednak cena samego ułożenia płytek. W szacunku uwzględniono kompleksowy zakres prac, materiały oraz standardowe wyposażenie łazienki.
Nowszy cennik serwisu alleRemont z października 2026 roku wskazuje dla Warszawy jeszcze wyższy przedział: od 25 do 39,5 tys. zł za remont łazienki o powierzchni 6 m².
W praktyce oznacza to, że przy większych wymaganiach lub konieczności wymiany instalacji budżet wynoszący 30 tys. zł może okazać się niewystarczający.
Kraków, Wrocław i Gdańsk również drogie. Oto zestawienie
Porównaliśmy orientacyjne koszty kompleksowego remontu łazienki o powierzchni 6 m² w ośmiu dużych polskich miastach.
|Miasto
|Szacunkowy koszt remontu
|Warszawa
|22 000–38 000 zł
|Kraków
|20 000–33 000 zł
|Wrocław
|19 000–32 000 zł
|Gdańsk
|19 000–32 000 zł
|Poznań
|18 000–30 000 zł
|Łódź
|15 000–27 000 zł
|Katowice
|15 000–27 000 zł
|Szczecin
|14 000–26 000 zł
Źródło: FindMe, zestawienie z czerwca 2026 roku. Kwoty mają charakter orientacyjny i dotyczą pełnego remontu w standardzie średnim. Nie są średnimi cenami faktycznie zawartych umów.
W analizowanym zestawieniu najniższe szacunkowe koszty występują w Szczecinie.
Tam za generalny remont sześciometrowej łazienki trzeba przygotować od 14 do 26 tys. zł.
Porównując górne granice przedziałów, różnica między Warszawą a Szczecinem wynosi aż 12 tys. zł.
Nie oznacza to jednak, że każda ekipa w Warszawie będzie droższa od wykonawcy ze Szczecina. Ceny poszczególnych usług mogą się różnić nawet w obrębie jednego miasta.
Dlaczego remont małej łazienki jest tak drogi?
Niewielka powierzchnia pomieszczenia nie oznacza proporcjonalnie niskich kosztów.
Łazienka jest jednym z najbardziej wymagających technicznie pomieszczeń w mieszkaniu. Konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie przed wilgocią, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz prawidłowy montaż urządzeń sanitarnych.
W przypadku generalnego remontu wykonawcy muszą często wykonać wiele prac:
- Zdemontować starą wannę, kabinę, umywalkę i WC.
- Skuć stare płytki i przygotować podłoże.
- Wymienić lub przerobić instalację wodno-kanalizacyjną.
- Wykonać instalację elektryczną.
- Zabezpieczyć powierzchnie przed wilgocią.
- Ułożyć nowe płytki na podłodze i ścianach.
- Zamontować armaturę, ceramikę i meble.
Każdy z tych etapów generuje osobne koszty.
Samo układanie płytek może kosztować kilka tysięcy złotych
Według zestawienia Leroy Merlin z marca 2026 roku robocizna związana z układaniem standardowych płytek może kosztować orientacyjnie od 150 do 280 zł za metr kwadratowy.
Przy płytkach wielkoformatowych stawki mogą wzrosnąć do 220–380 zł za metr kwadratowy.
Warto pamiętać, że łazienka o powierzchni 6 m² może mieć znacznie większą powierzchnię do wyłożenia płytkami, ponieważ uwzględnia się również ściany.
Przykładowo, jeżeli do ułożenia jest 25 m² płytek, sama robocizna przy stawce 200 zł za metr kwadratowy wyniesie 5000 zł.
Do tego dochodzi koszt płytek, klejów, fug, hydroizolacji i przygotowania podłoża.
Wanna czy prysznic? Wyposażenie może pochłonąć znaczną część budżetu
Duże znaczenie ma wybór wyposażenia.
Wanna, kabina prysznicowa, odpływ liniowy, stelaż podtynkowy WC, baterie, umywalka i szafki mogą kosztować łącznie kilka lub kilkanaście tysięcy złotych.
Szczególnie kosztowne bywają rozwiązania wymagające dodatkowych prac instalacyjnych.
Przykładem jest zastąpienie tradycyjnej wanny prysznicem typu walk-in, zwłaszcza gdy konieczne jest wykonanie odpowiednich spadków posadzki i przeniesienie odpływu.
Na koszty wpływa również wybór armatury podtynkowej, płytek wielkoformatowych i mebli wykonywanych na wymiar.
Remont w starym bloku może kosztować więcej
Właściciele mieszkań w starszych budynkach powinni przygotować się na możliwość dodatkowych wydatków.
Po skuciu płytek może okazać się, że podłoże wymaga naprawy, instalacja wodna jest w złym stanie albo konieczne jest wykonanie dodatkowych zabezpieczeń.
W blokach z wielkiej płyty mogą pojawić się również ograniczenia dotyczące przeróbek instalacji i elementów konstrukcyjnych.
Nie wszystkie prace można wykonać bez uzgodnienia z administracją budynku.
Dlatego przed rozpoczęciem remontu warto przewidzieć rezerwę finansową wynoszącą około 10–15 procent planowanego budżetu.
Przy remoncie za 30 tys. zł oznacza to dodatkowe 3–4,5 tys. zł.
Jak obniżyć koszt remontu łazienki?
Nie każda modernizacja musi oznaczać wymianę wszystkiego.
Jeżeli instalacje są sprawne, a układ pomieszczenia funkcjonalny, można ograniczyć zakres prac.
Największe oszczędności często daje pozostawienie urządzeń sanitarnych w dotychczasowych miejscach. Przenoszenie WC, umywalki czy prysznica może wymagać kosztownych zmian hydraulicznych.
Warto również porównać kilka wycen wykonawców i poprosić o szczegółowy kosztorys.
Powinien on rozdzielać koszty robocizny, materiałów budowlanych i wyposażenia.
Istotne jest także sprawdzenie, czy oferta obejmuje wywóz gruzu, demontaż starej armatury, hydroizolację oraz prace wykończeniowe.
Najtańsza wycena nie zawsze oznacza najniższy ostateczny rachunek.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz generalny remont łazienki w Warszawie, warto przygotować budżet wynoszący około 25–35 tys. zł przy średnim standardzie wykończenia.
W przypadku bardziej wymagających realizacji koszt może zbliżyć się do 40 tys. zł, a przy wyposażeniu premium przekroczyć tę kwotę.
W innych dużych miastach Polski remont może być tańszy, ale również tam kompleksowe prace często oznaczają wydatek przekraczający 20 tys. zł.
Najważniejsze: przed podpisaniem umowy z ekipą remontową trzeba dokładnie ustalić zakres prac, sposób rozliczenia i to, które materiały są wliczone w cenę.
Pozwoli to ograniczyć ryzyko niespodziewanych dopłat i lepiej zaplanować domowy budżet.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.